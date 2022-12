2.4 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ മഞ്ഞ്; യുഎസിൽ ആഞ്ഞടിച്ച് ശീതക്കാറ്റ്, എന്താണ് ബോംബ് സൈക്ലോൺ?

വൈദ്യുതിയില്ല, ‌ട്രെയിനില്ല, വിമാനമില്ല. റോഡിലും ഗതാഗതമില്ല. വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാന്‍ വഴിയില്ല. ക്രിസ്മസ് ദിനത്തില്‍ മധ്യ അമേരിക്കയിലും കിഴക്കന്‍ മേഖലകളിലും യുഎസ്–കാനഡ അതിര്‍ത്തി പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള സ്ഥിതിയാണിത്. രണ്ടുമുതല്‍ നാലുമീറ്റര്‍ വരെ ഉയരത്തില്‍ മഞ്ഞുമൂടിക്കിടക്കുകയാണ് മിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും. എല്ലാറ്റിനും കാരണം ഒന്നുമാത്രം. ബോംബ് സൈക്ലോണ്‍. ആരാണ് ഇതുവരെ 37 പേരുടെ ജീവനെടുത്ത ഈ ഭീകരന്‍? ബോംബ് സൈക്ലോണ്‍ എന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് അമേരിക്കയില്‍ അസാധാരണ പ്രതിഭാസമല്ല. പക്ഷേ ഇത്ര രൂക്ഷമാകുന്നതും ഇത്രയേറെ നാശം വിതയ്ക്കുന്നതും അപൂര്‍വമാണ്.

അന്തരീക്ഷത്തിലെ ന്യൂനമര്‍ദ പാത്തി മര്‍ദം കൂടിയ വായുവുമായി സന്ധിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുണ്ടാകുന്ന ശക്തമായ കാറ്റാണ് ബോംബ് സൈക്ലോണ്‍ എന്ന കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസത്തിന് ഇടയാക്കുന്നത്. ന്യൂനമര്‍ദ പാത്തിയിലെ മര്‍ദം എത്ര വേഗത്തില്‍ കുറയുന്നോ കാറ്റിന്റെ ശക്തി അത്രയും കൂടും. 24 മണിക്കൂറിനിടെ കുറഞ്ഞത് 24 മില്ലിബാര്‍ എങ്കിലും മര്‍ദം കുറയുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഭാസം രൂപമെടുക്കുന്നത്. ന്യൂനമര്‍ദ പാത്തിയിലുണ്ടാകുന്ന മര്‍ദവ്യതിയാനത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ക്കൊപ്പം ഭൂമിയുടെ കറക്കം കൂടിയാകുമ്പോള്‍ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാറും. കാറ്റിനൊപ്പം തുട‌ങ്ങിയ പേമാരി മഞ്ഞായി മാറിയതോടെ അമേരിക്കയുടെ അറുപത് ശതമാനത്തോളം പ്രദേശങ്ങള്‍ ദുരിതത്തിലായി.

മൊന്റാന, ബഫലോ, ഫ്ളോറിഡ, ജോര്‍ജിയ, ടെക്സസ്, മിനസോട്ട, അയോവ, വിസ്കോന്‍സിന്‍, മിഷിഗണ്‍, ന്യൂയോര്‍ക് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ മേഖലകളില്‍ പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത ദുരിതമാണ് ബോബ് സൈക്ലോണ്‍ സൃഷ്ടിച്ചത്. രണ്ടരലക്ഷത്തോളം വീടുകളില്‍ വൈദ്യുതിയില്ല. ബഫലോയില്‍ 1878 നുശേഷം ഉണ്ടായ ഏറ്റവും കനത്ത മഴയും മഞ്ഞുവീഴ്ചയുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം 51 മില്ലിമീറ്റര്‍ മഴ ഒറ്റയടിക്ക് പെയ്തു. രാജ്യത്താകെ 10 ലക്ഷത്തോളം പേരെ മഴയും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും കനത്ത ദുരിതത്തിലാക്കി. ക്യുബെക് മുതല്‍ ടെക്‌സസ് വരെയുള്ള 3,200 കിലോമീറ്റര്‍ പ്രദേശത്ത് 37 പേരാണ് സൈക്ലോൺ ദുരിതത്തിൽ മരിച്ചത്.

പൊതു ഗതാഗതം നിലച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി. അതി ഗുരുതര സാഹചര്യമായതിനാല്‍ ജനങ്ങൾ വീടുകളില്‍ത്തന്നെ തുടരണമെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് ഗവർണർ കാത്തി ഹോച്ചല്‍ നിർദ്ദേശിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് ട്രെയിൻ, വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കാലാവസ്ഥ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംസ്ഥാനമായ മൊന്റാനയിലും ബഫലോയിലുമാണ് ഏറ്റവും ദുരിതം. മൊന്റാനയിൽ മൈനസ് 45 ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞദിവസത്തെ താപനില. വിസ്‌കോസിനില്‍ ഊര്‍ജ അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ്.കാനഡയിലും ബോംബ് സൈക്ലോണ്‍ പിടിമുറുക്കി. ഇതുവരെ നാല് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒന്റോറിയ, ക്യുബെക് നഗരങ്ങളിലെ സ്ഥിതി അമേരിക്കയിലേതിന് പോലെ തന്നെ ഗുരുതരമാണ്. ശീതക്കാറ്റ് ദിവസങ്ങള്‍ നീണ്ടേക്കാമെന്നാണു കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

English Summary: What is 'bomb cyclone', that caused fatally cold conditions in US