ചൈനീസ് സൈനികർ അരുണാചലിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്ന അദ്ഭുത ഫംഗസ്:ഹിമാലയൻ വയാഗ്ര

അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ഫംഗസ് അപഹരിക്കാൻ ചൈനീസ് സൈനികർക്കു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നെന്നു വെളിപ്പെടുത്തി റിപ്പോർട്ട്. ഇൻഡോ-പസിഫിക് സെന്‌റർ ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് കമ്യൂണിക്കേഷൻസിന്‌റേതാണു റിപ്പോർട്ട്. കീഡ ജഡിയെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഫംഗസാണ് ഇത്. കോർഡിസെപ്‌സ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലിഷിൽ ഇതിന്റെ പേര്. ചൈനീസ് പാരമ്പര്യവൈദ്യത്തിൽ പൊന്നുംവിലയുള്ള മരുന്നാണ് കോർഡിസെപ്‌സ് അഥവാ കീഡ ജഡി. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ചൈനയിലും ഹിമാലയത്തിലും ഇതു വളരുന്നുണ്ട്. ചൈനയിൽതിബറ്റൻ പീഠഭൂമിയിലാണ് ഇതു കാണപ്പെടുന്നത്. സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും 3000 മുതൽ 5000 മീറ്റർ വരെ ഉയരുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്പാദകരും കയറ്റുമതിക്കാരും ചൈന തന്നെയാണ്. ചൈനയിലെ ക്വിങ്ഗായ് മേഖലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിന്‌റെ വിളവെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.

Image Credit: Nattha P/ Shutterstock

എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുനാളുകളായി കോർഡിസെപ്‌സ് ഫംഗസിന്റെ വലിയ ചൂഷണമാണു ചൈന നടത്തുന്നതെന്നും ഇതുമൂലം ഫംഗസ് ചൈനയിൽ വലിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞെന്നും ഇൻഡോ പസിഫിക് സെന്‌റർ ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് കമ്യൂണിക്കേഷൻസിന്‌റെ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. യർസഗുംബയെന്നാണ് ഈ മരുന്നുഫംഗസിന് ചൈനയിലും നേപ്പാളിലും പേര്. ചൈനയിലെ ക്വിങ്ഹായ് മേഖലയിലാണ് ഇതേറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. 2010ൽ ഒന്നരലക്ഷം കിലോ വരെ ഉത്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന ഈ ഫംഗസിന്റെ തോത് കുറഞ്ഞ് 2018ൽ 41200 കിലോയെന്ന നിലയിലെത്തിയിരുന്നു. ഇതു മൂലമാകാം അരുണാചലിലെ കീഡ ജഡി സമ്പത്തിലേക്കു ചൈന കണ്ണുവച്ചതെന്നാണു ഇൻഡോ പസിഫിക് സെന്‌റർ ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് കമ്യൂണിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്.

ഒഫിയോകോർഡിസെപ്‌സ് സിനെസിസ് എന്നാണു ഫംഗസിന്റെ ശാസ്ത്രീയനാമം. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ കിലോയ്ക്ക് 10 മുതൽ 12 ലക്ഷം വരെ വിലയുള്ളതാണ് കീഡ ജഡി. ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ നിറമുള്ള ഈ മരുന്നു ഫംഗസിന് 2 ഇഞ്ച് വരെ നീളം വയ്ക്കും. കോർഡിസെപിൻ എന്ന ഔഷധമൂല്യമുള്ളതിനാലാണ് ഇത്. വൈറസ്ജന്യ രോഗങ്ങൾ, അർബുദം എന്നിവയുടെ ചികിത്സയിൽ കോർഡിസെപ്‌സ് ഉപയോഗപ്രദമാകുമെന്നാണു കരുതപ്പെടുന്നത്. ലൈംഗികശേഷി വർധിപ്പിക്കാനുള്ള മരുന്നായും ചൈനീസ് പാരമ്പര്യവൈദ്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ഹിമാലയൻ വയാഗ്രയെന്നും ഇതറിയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഈ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കപ്പുറം ഇതിന്റെ ഔഷധപരമായ സവിശേഷതകൾ കൃത്യമായ ഗവേഷണത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചിട്ടില്ല. ഔഷധമൂല്യത്തിനു പുറമേ കീടനാശിനിയായും ഇതുപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. 600ൽ അധികം വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഫംഗസുകൾ ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.

