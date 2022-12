നെഞ്ചിടിപ്പോടെയല്ലാതെ കാണാനാവില്ല; നിൽക്കുന്നത് തിളച്ചു മറിയുന്ന ലാവാ പ്രവാഹത്തിനരികില്‍-വിഡിയോ

ഭൂമിയിൽ ഒരേസമയം അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് അഗ്നിപർവത സ്ഫോടനങ്ങൾ. പുക തുപ്പുന്ന അഗ്നിപർവതങ്ങളുടെയും അവയുടെ വിസ്ഫോടനത്തിന്റെയുമൊക്കെ ധാരാളം ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കാണാനാവും. പക്ഷേ അഗ്നിപർവതങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രവഹിക്കുന്ന ലാവയ്ക്കരികിലേക്കെത്തുന്നത് ആരും സങ്കൽപത്തിൽ പോലും കാണാറില്ല. ലാവയിൽ അബദ്ധത്തിലെങ്ങാനും വീണുപോയാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പോലും സാധ്യതയില്ലെന്നതാണ് അതിനുള്ള കാരണവും. എന്നാൽ തിളച്ചു മറിയുന്ന ലാവായുടെ തൊട്ടടുത്ത് തെല്ലും ഭയമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിഡിയോയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നത്.

അതിശക്തമായ തിരമാലകൾ പോലെ ലാവ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന പാറക്കെട്ടിലൂടെ ഒരാൾ നടന്നു നീങ്ങുന്നതാണ് വിഡിയോയുടെ തുടക്കം. എന്നാൽ ആദ്യം അകലെ നിന്നിരുന്ന വ്യക്തി പിന്നീട് മുന്നോട്ടു നീങ്ങി ലാവ തിളച്ചുപൊന്തുന്ന പാറക്കെട്ടിന്റെ അരികിലേക്കെത്തുന്നുണ്ട്. തൊട്ടുതാഴെ ശക്തമായി ലാവ പ്രവഹിക്കുന്നതും പാറക്കെട്ടുകളിൽ ഇടിച്ച് ചിതറുന്നതും വ്യക്തമായി കാണാം. അബദ്ധത്തിൽ കാലൊന്ന് വഴുതിയാൽ വലിയ അപകടം സംഭവിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ്.

എന്നാൽ തെല്ലു ഭയമില്ലാതെ പാറക്കെട്ടിന്റെ അരികിലൂടെ അദ്ദേഹം നടക്കുന്നത് ദൃശ്യത്തില്ഡ കാണാം. ഒരു ഹെൽമറ്റല്ലാതെ മറ്റ് സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളൊന്നും അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടില്ല എന്നതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം. ലാവാ പ്രവാഹത്തിന് അരികിലേക്ക് പോകുന്നതിനു പോലും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങളില്ലാതെ എങ്ങനെ അയാൾ ലാവയ്ക്ക് ഇത്രയരികിലെത്തി എന്നതാണ് ആളുകളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നത്. കൈയിൽ കരുതിയിരുന്ന വോക്കി ടോക്കിയിലൂടെ അദ്ദേഹം സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം.

വിഡിയോയിൽ കാണുന്ന വ്യക്തി ഒരു പര്യവേക്ഷകനോ സൈറ്റ് ഇൻസ്പെക്ടറോ ആകാമെന്നാണ് നിഗമനം. എന്നാൽ എത്ര പരിചയസമ്പത്തുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തെ കുറച്ചുകൂടി ജാഗ്രതയോടെ സമീപിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് പൊതുവേ ആളുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ജനങ്ങളിലേക്ക് തെറ്റായ സന്ദേശമാണ് ഇത്തരം സാഹസിക കൃത്യങ്ങൾ നൽകുന്നതെന്നും പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ഡിസംബർ 24ന് ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച വിഡിയോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് കണ്ടത്. അതേസമയം വിഡിയോ കൃത്രിമമായി നിർമിച്ചതാകാമെന്നും പലരും കമന്റുകൾ കുറിക്കുന്നുണ്ട്. ചൂടുള്ള ലാവാ പ്രവാഹത്തിനരികിലെത്തിയാൽ പോലും ശരീരം ചുട്ടു പഴുക്കുമെന്ന സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് വിഡിയോ കൃത്രിമമാണെന്ന് പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. എന്നാൽ ദൃശ്യങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാമറ ആംഗിൾ മൂലമാവാം ലാവപ്രവാഹം ഇത്ര അടുത്തായി തോന്നിപ്പിക്കുന്നതെന്നും പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

