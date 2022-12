യുഎസിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി അതിശൈത്യം; വിചിത്ര പ്രതിഭാസത്തിനു പിന്നിൽ?

വെള്ള പുതച്ച് നിൽക്കുന്ന മഞ്ഞണിഞ്ഞ പ്രദേശവും അതിലൂടെ റെയിൻഡിയറുകളെ പൂട്ടിയ വണ്ടിയിൽ വരുന്ന സാന്താക്ലോസുമാ ആകും ക്രിസ്മസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൊന്ന്. യുഎസിലും കാനഡയിലും ഈ ക്രിസ്മസ് ദിനങ്ങൾ ഏതാണ്ട് സമാനമായ രീതിയിലാണ് കടന്നു പോയത്. പക്ഷേ ഗവേഷകർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് പോലെ മഞ്ഞു വീഴ്ചയല്ല മറിച്ച് മഞ്ഞ് ബോംബ് സ്ഫോടനം തന്നെയാണ് യുഎസ് കാനഡ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായതെന്ന്ത്. ആർട്ടിക്കിൽ നിന്നെത്തിയ ശീതക്കൊടുങ്കാറ്റാണ് അമേരിക്കയുടെ മധ്യമേഖലയിലും കിഴക്കന് മേഖലയിലും അതിശൈത്യം വിതച്ചത്.

ശൈത്യം നേരിടുന്നത് മധ്യമേഖലയിലും കിഴക്കൻ മേഖലയിലും ആണെങ്കിലും യുഎസിലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. താരതമ്യേന ഉഷ്ണണമേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോറിഡയും ന്യൂ മെക്സിക്കോ മേഖലയുമൊക്കെ മണിക്കൂറിൽ ഏതാണ്ട് നൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ വീശുന്ന ശീതക്കാറ്റിന്റെ പിടിയിലാണ്. ചുരുങ്ങിയത് ഏതാണ്ട് രണ്ട് കോടി ജനങ്ങളെങ്കിലും നിലവിൽ അതിശൈത്യം മൂലം ജീവിതം തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലായ അവസ്ഥയിലുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

എക്സ്പ്ലോസീവ് സൈക്ലോജനിസിസ്

അമേരിക്കയിലെ കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസിയുടെ കണക്കുകള്‍ അനുസരിച്ച് 22 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ മൈനസ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ പകലിലും രാത്രിയുമായി അമേരിക്കയിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യുഎസിലും കാനഡയിലും മിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും താപനില ഒറ്റ അക്കത്തിലോ മൈനസ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോ ആകും വരും ദിവസങ്ങളിലും. എന്നാൽ ഈ താപനിലയേക്കാൾ അപകടകരമാകുന്നത് ബോംബ് സൈക്ലോൺ എന്ന് ഗവേഷകർ വിളിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൽ നിന്നുള്ള ശീതക്കാറ്റാണ്. ഈ ശീതക്കാറ്റിന്റെ ആഘാതത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ബോംബ് എന്നത് ചേർത്തുവച്ച് ഈ കാറ്റിന് പേര് നൽകിയതെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

എക്സ്പ്ലോസീവ് സൈക്ലോജനിസിസ് എന്നാണ് ശാസ്ത്രീയമായി ഈ പ്രതിഭാസത്തെ ഗവേഷകർ വിളിക്കുന്നത്. ചുഴലിക്കാറ്റിൻറെ മാതൃകയിൽ മധ്യഭാഗത്തെ മർദം ചെറിയ സമത്തിനുള്ളിൽ വലിയ തോതിൽ ഈ ശീതക്കാറ്റില്‍ കുറയുന്നുണ്ട്. ഇരുപത്തി നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇരുപത്തിനാല് ബാറിന്റെ കുറവാണ് ഈ ശീതച്ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ മധ്യത്തിലെ മർദത്തിലുണ്ടായത്. ഇത് ശക്തമായ കാറ്റിനും മഴയ്ക്കുമൊപ്പം വലിയ തോതിൽ തണുത്ത വായു ആർട്ടിക്കിൽ നിന്ന് ഈ മേഖലയിലേക്കെത്തുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു.

ബോംബ് സൈക്ലോൺ

ബോംബ് സൈക്ലോണിന്റെ ഉദ്ഭവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് താപവായു നിറഞ്ഞ ജെറ്റ് സ്ട്രീമും ആർട്ടിക്കിൽ നിന്നുള്ള ശീതക്കാറ്റും ചേർന്നാണ്. വലിയ അളവിൽ വ്യത്യാസമുള്ള രണ്ട് താപനിലയും ചേരുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷ മർദത്തിലുണ്ടായ ഇടിവാണ് ചുഴലിക്കാറ്റിന് രൂപം നൽകുക. ഇതാണ് യുഎസിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചതും ഇനിയും സംഭവിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നതും. ഉദാഹരണത്തിന് മൊണ്ടാനയിലെ മേഖലയിൽ മൂന്ന് മിനിട്ടിനുള്ളിൽ ഇടിഞ്ഞത് 14.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ്.

അമേരിക്കയുടെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ സമാനമായ കുറവ് താപനിലയിയുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതി നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടിക്കാലത്ത് പരിചയമുള്ള സുന്ദരമായ മഞ്ഞുവീഴ്ചയല്ലെന്നും എല്ലാവരും കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ബെയ്ഡൻ പ്രസ്താവനയിറക്കി. കൊളറാഡോയിൽ മിനിട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ പതിനേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ് താപനില കുറഞ്ഞത്. വ്യോമിങ്ങിൽ 16ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറവാണ് താപനിലയിൽ അരമണിക്കൂറിനിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അമേരിക്കയിൽ ക്രിസ്മസ് എന്നത് ശൈത്യകാല അവധിയുടെ ദിനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കുറി അവധിക്കാല യാത്രകളെയും അവധിക്കാല വിരുന്നുകളെയും ആഘോഷങ്ങളെയുമെല്ലാം അപ്രതീക്ഷിതമായെത്തിയ താപനിലാ വ്യതിയാനം താറുമാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശരാശരി ആറായിരം വിമാനങ്ങളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അമേരിക്കയിൽ റദ്ദാക്കിയത്.

English Summary: US Braces For "Bomb Cyclone" Storms - But What Is It?