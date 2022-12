ആകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് പറക്കും തളികയോ? ഭീതിയോടെ പ്രദേശവാസികൾ, വിചിത്ര പ്രതിഭാസത്തിനു പിന്നിൽ?

ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ലാസ് വേഗസിൽ ആകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു വിചിത്ര വസ്തു പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളെയാകെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയിരുന്നു. വെളുപ്പും ചുവപ്പും നിറങ്ങളിൽ ആകാശത്ത് പ്രകാശിക്കുന്ന വലിയ വിചിത്ര വസ്തുവിന്റെ വിഡിയോ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് അത്പറക്കും തളികയാകാമെന്ന നിഗമനത്തിൽ ജനങ്ങളെത്തിയത്. ബ്രട്ട് ഫെയ്ൻസ്റ്റീൻ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ വിചിത്ര വസ്തുവിന്റെ ദൃശ്യം ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചത്.

പതിവായെത്തുന്ന ക്ലബ്ബിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്ന് ആകാശത്ത് നിശ്ചലമായി തുടരുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. കാലങ്ങളായി ഇവിടെ എത്താറുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കാഴ്ച ആദ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശം അത് യുഎഫ്ഒ ആകാമെന്ന അനുമാനങ്ങളെ ശരിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. കൃത്രിമമായി നിർമിച്ച വിഡിയോ അല്ലെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ ആയിരക്കണക്കിനാളുകളാണ് ഇത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയില്ലാത്തവിധം വിചിത്ര വസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള യാഥാർഥ്യം പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്.

സംഭവം വാർത്തയായതോടെ കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധരാണ് ഇതിനുള്ള വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഇതെന്നാണ് നാഷണൽ വെതർ സർവീസിലെ വിദഗ്ധരുടെ വിശദീകരണം. ലൈറ്റ് പില്ലർ എന്നാണ് ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കാഴ്ചയിൽ അദ്ഭുതമായി തോന്നാമെങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തും ഈ കാഴ്ച കാണാനാവും എന്നതാണ് വസ്തുത.

തണുപ്പ് ഏറിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്ന നേർത്ത മഞ്ഞുപാളികളാണ് ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. പ്ലെയ്റ്റുകളുടെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ മഞ്ഞുപാളികൾ വായുവിന്റെ മർദം മൂലം ഏറെക്കുറെ തിരശ്ചീനമായാണ് താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത്. ഈ മഞ്ഞുപാളികളിൽ പ്രകാശം വന്നു പതിച്ചാൽ അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കപ്പെടും. അത്തരത്തിൽ നിരവധി ഐസ് പാളികളിൽ തട്ടി പ്രകാശം കണ്ണാടിയിലെന്നപോലെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയാണ് ലാസ് വേഗസിൽ കണ്ടത്.എന്തായാലും ഈ വിശദീകരണങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ ഏറെ സമാധാനത്തിലാണ് ലാസ് വേഗസിലെ ജനങ്ങൾ. വിചിത്ര പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

