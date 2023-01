മഞ്ഞുപാളികളിലെ നിഗൂഢ നിറംമാറ്റം; നേരിടേണ്ടി വരിക ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളോ?

മഞ്ഞുവീഴ്ച കാണാൻ കൗതുകമുള്ള കാഴ്ചയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ശൈത്യമേഖലയിൽ ജീവിക്കാതെ അവിടങ്ങളിലേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരത്തിനായി മാത്രം എത്തുന്നവർക്ക്. അതേസമയം മഞ്ഞുവീഴ്ച എത്രത്തോളം ഭയാനകമാണെന്നത് ഇപ്പോൾ യുഎസിലും കാനഡയിലും സംഭവിക്കുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞിന്റെ സ്വാഭാവിക നിറം വെള്ളയാണെന്നാണ് പൊതുവായ ധാരണ. എന്നാൽ അപൂർവം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മറ്റ് പല നിറങ്ങളിലും മഞ്ഞ് കാണപ്പെടാറുണ്ട്. തവിട്ടു നിറത്തിലും ചാര നിറത്തിലും കറുത്ത നിറത്തിലുമെല്ലാം മഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്നത് മിക്കപ്പോഴും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന്റെയും മറ്റും ഫലമായാണ്.

പറഞ്ഞു വരുന്നത് തണ്ണിമത്തന്റെ നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മഞ്ഞിനെക്കുറിച്ചാണ്. മഞ്ഞിനെ ചോരച്ചുവപ്പ് അണിയിക്കുന്ന നിറം മുതൽ കടുത്ത പിങ്ക് നിറമുള്ള മഞ്ഞുവരെ ഈ ഗണത്തിൽ പെടുന്നു. പക്ഷേ കാഴ്ചയിലെ കൗതുകം അതോടെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാഴ്ചയിലെ ആകർഷകത്വം മൂലം ഒന്ന് രുചിച്ച് നോക്കാൻ പോയാൽ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോയേക്കാം. കാരണം ഒരു തരം ആൽഗെയാണ് മഞ്ഞുപാളികൾക്ക് ഈ പിങ്ക് നിറം നൽകുന്നത്.

സൂര്യവെളിച്ചത്തിൽ നിറം മാറുന്ന ആൽഗെ

പകൽസമയത്ത് അതായത് സൂര്യപ്രകാശമുള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ആൽഗകൾ പിങ്ക് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുക. നിറം മാത്രമല്ല ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന സ്വാദിഷ്ഠമായ ഒരു പഴത്തിന്റേതു പോലെയുള്ള മണവും ഈ പിങ്ക് മഞ്ഞുപാളികൾക്കുണ്ട്. ഈ മണത്തിന്റെയും സ്രോതസ്സ് ആൽഗെകൾ തന്നെയാണ്. ക്ലാമിഡോമിനോസ് നിവാലിസ് എന്ന ആൽഗെയാണ് മഞ്ഞിനെ തണ്ണിമത്തന്റെ നിറത്തിലാക്കി മാറ്റുന്നത്. ശുദ്ധജലതടാകങ്ങളിൽ പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ആൽഗെയുടെ യഥാർഥ നിറം പച്ചയാണ്. എന്നാൽ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശമടിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ മാത്രം ഇവയുടെ നിറം പിങ്കായി മാറും.

അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷനിൽ നിന്നും സ്വയം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ ആൽഗെകളിൽ പിങ്ക് നിറം രൂപപ്പെടുന്നത്. ആൽഗെകൾക്ക് ഈ നിറം നൽകുന്ന സമാനമായ പിഗ്മന്റിനെ തക്കാളിയിലും ക്യാരറ്റിലുമെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും. തണുത്ത ഒരുപാട് ധാതുക്കളില്ലാത്ത പരിസ്ഥിതിയിൽ ഈ ആൽഗെ വലിയ തോതിൽ വളരാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരം തണുത്തുറഞ്ഞ മേഖലകളിൽ സൂര്യപ്രകാശം അപൂർവമായി മാത്രമെ നേരിട്ട് പതിക്കൂ. ഇതും മഞ്ഞുമൂടിയ മേഖലകളിൽ ഈ ആൽഗെകൾ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നതിനു കാരണമായി പറയുന്നു.

ആൽഗെയുടെ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം

ഈ ആല്‍ഗെയുള്ള സാന്നിധ്യം മഞ്ഞിന്‍റെ വെള്ള നിറം മൂലമുള്ള ആല്‍ബിഡോ ഇഫക്ടിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത്. ഇതോടെ സൂര്യപ്രകാശം പ്രതിഫലിക്കുന്നതിന്‍റെ അളവും കുറയും, ഈ കുറവ് അന്തരീക്ഷ ഊഷമാവില്‍ വർധവുണ്ടാക്കും. ഇതോടെ മഞ്ഞിന്‍റെ ഉരുകല്‍ വർധിക്കും. ഇതാണ് ഈ ആല്‍ഗെയുള്ള സാന്നിധ്യം കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രീന്‍ലാന്‍ഡിലെ മഞ്ഞുപാളികള്‍ വേഗത്തില്‍ ഉരുകിയൊലിക്കാനുള്ള കാരണമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്.

സ്വാഭാവികമായി ആല്‍ഗെയുടെ സാന്നിധ്യം വർധിക്കുന്നതോടെ, അതായത് ആല്‍ഗെ കൂടുതല്‍ പ്രദേശത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതോടെ ആ പ്രദേശത്താകെ പ്രതിഫലിക്കപ്പെടുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിന്‍റെ അളവ് കുറയും. ഇത് മേഖലയിലാകെ താപനിലാ വർധനവിന് കാരണമാകും. ഇതാണ് ഭൂമിയിലെ താപനില വർധനവിന് ഈ ആല്‍ഗെകള്‍ കാരണമാകുന്നു എന്ന വിലയിരുത്തലിലേക്കെത്തിച്ചതും. പ്രദേശത്തെ താപനില വർധിക്കുന്നത് കൂടുതല്‍ മഞ്ഞുരുകലിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോള്‍, ആല്‍ബിഡോ പ്രതിഭാസം വീണ്ടും കുറയുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇതൊരുചാക്രിക പ്രക്രിയ പോലെ കൂടുതല്‍ താപനിലാ വർധനവിലേക്കും കൂടുതല്‍ മഞ്ഞുരുകലിലേക്കും നയിക്കുന്നു.

