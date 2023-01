പിടി സെവനെ ഉടൻ പിടികൂടേണ്ടതില്ലെന്ന് വനംവകുപ്പ്; പ്രതിഷേധവുമായി പ്രദേശവാസികൾ

പാലക്കാട് ധോണിയിലെ ജനവാസമേഖലയില്‍ ആശങ്ക വിതയ്ക്കുന്ന കൊമ്പനെ തല്‍ക്കാലം പിടികൂടേണ്ടതില്ലെന്ന വനംവകുപ്പ് നിലപാടിനെതിരെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം. ജീവഭയത്തോടെയാണ് ഓരോ ദിവസവും തള്ളിനീക്കുന്നതെന്നും പി ടി സെവനെ കാട്ടിലേക്ക് തുരത്തിയാല്‍ പ്രയോജനമുണ്ടാകില്ലെന്നും ഇവര്‍ പറയുന്നു. നടപടി തിരുത്തിയില്ലെങ്കില്‍ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിനിറങ്ങുമെന്ന് വിവിധ സംഘടനകളും വ്യക്തമാക്കി. നേരം ഇരുട്ടിയാല്‍ വീട്ടില്‍ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങാന്‍ ഭയമാണ്. കുട്ടികളും മുതിര്‍ന്നവരും ഒരുപോലെ ആശങ്കയില്‍ പുലരും വരെ ഉറങ്ങാതിരിക്കും. ഇതിനിടയില്‍ പലതവണ പിടി സെവന്‍ വീടിന് സമീപം എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും.

ചേരുംകാട് കോളനിക്കാര്‍ കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിലേറെയായി ആനപ്പേടിയിലാണ്. ഒറ്റയാനെ പിടികൂടി ചട്ടം പഠിപ്പിക്കുമെന്ന ഉത്തരവ് വന്നതോടെ ആശ്വസിസിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രദേശവാസികൾ. വനംവകുപ്പ് തീരുമാനം മാറ്റിയതോടെ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിലാണ് ഓരോരുത്തരും.ഹെക്ടര്‍ കണക്കിന് കൃഷിയാണ് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളില്‍ കൊമ്പന്‍ തരിപ്പണമാക്കിയത്. ഉപജീവനമാര്‍ഗം അടഞ്ഞ കര്‍ഷകരും നിരാശയിലാണ്. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും സമരത്തിനിറങ്ങുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Fear grips Kerala's Palakkad as killer Tusker-7 goes on prowl