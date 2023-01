അതിജീവിക്കാനുള്ള അവസാന പോരാട്ടം; കാലാവസ്ഥാ ദുരന്തങ്ങൾ തുടർക്കഥ, മുന്നറിയിപ്പുമായി ഗവേഷകർ

വിനാശകാരികളായ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളും വിളകളെ കരിച്ച് കളഞ്ഞ് കുടിവെള്ളം വറ്റിച്ച വരൾച്ചയും സകല റെക്കോർഡുകളും മറികടന്ന ചൂട് കാറ്റും ഒടുവിൽ ആർട്ടിക്കിൽ നിന്നെത്തി വടക്കേ അമേരിക്കയിലാകെ നാശം വിതച്ച ശീതക്കാറ്റും മഞ്ഞു വിഴ്ചയും. പ്രവചിക്കാനാവാത്ത വിധം കാലാവസ്ഥ ഭൂമിയിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി വ്യാപക നാശം വിതച്ച വർഷമായിരുന്നു 2022. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്നത് ഒരു സംഘം ഗവേഷകരുടെ ഭാവനയല്ലെന്നും അത് മാനവരാശി നേരിടുന്ന യാഥാർഥ്യമാണെന്നും ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച വർഷം. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും ആഗോളതാപനം കുറയ്ക്കാനുമുള്ള നടപടികൾ ഫലം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണെന്നും ഗവേഷകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് 21 അഥവാ ലോക പാരിസ്ഥിതിക സമ്മേളനം ഈജിപ്റ്റിൽ ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ആഗോളതാപനം 1.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസായി നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത വീണ്ടും സജീവമായി ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനായി സ്വീകരിക്കേണ്ട മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഇപ്പോഴും ലോകരാജ്യങ്ങൾ മടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ അവികസിത രാജ്യങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം നികത്താൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത തുക നൽകാൻ വികസിത രാജ്യങ്ങളും പൂർണമായും തയാറല്ല.

അതിജീവനത്തിനുള്ള അവസാന പോരാട്ടം

അതേസമയം ഇനി അദ്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലും ആഗോളതാപന തോത് 1.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെ നിയന്ത്രിക്കാനാകുമെന്ന് ഗവേഷകർക്ക് പ്രതീക്ഷ ഇല്ല. അതിനാൽ തന്നെ ഇനിയെങ്കിലും നടപടികൾ ത്വരിത ഗതയിലാക്കി ആഗോളതാപനം 2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെയാക്കി നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ഗവേഷകർ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ 2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നത് പോലും കൈയെത്തും ദൂരത്തുള്ള ലക്ഷ്യമല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടും. കാരണം ആഗോളതാപനത്തിന് കാരണമായ കാർബൺ ബഹിർഗമനത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപഭോഗം ഏറ്റവും അധികം രേഖപ്പെടുത്തിയ വർഷവും 2022 ആണ്.

ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുൻപിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ ലളിതമാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനാ അദ്ധ്യക്ഷൻ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് പറയുന്നു. ഒരുമിച്ച് പോരാടി ആഗോളതാപനത്തെ അതിജീവിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം പോരടിച്ച് കൂട്ട അത്മഹത്യക്ക് തുല്യമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുക. ഗുട്ടറസിന്റെ വാക്കുകൾ കേവലം വൈകാരികം മാത്രമല്ല ശാസ്ത്രലോകം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായ തെളിവുകൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പേരിൽ ലോകത്തെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളുടെ നേരിയ ശതമാനത്തോളം പോലും വരില്ലെന്നാണ് യുഎൻ ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടിയായി മാറിയ വർഷം

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം 1.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പിന്നിടുന്നത് 2016- 2017 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ലോകത്തെ കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടായ മാറ്റം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിന് നിർണായക പങ്കുണ്ട്. ലോകത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന താപവാതവും പേമാരിയും ചുഴലിക്കാറ്റും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും വരൾച്ചയുമെല്ലാം ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം വർധിച്ചതായും അവയുടെ രൂക്ഷത അധികമായതായും നമുക്ക് കാണാം. യൂറോപ്പും അമേരിക്കയും ഓസ്ട്രേലിയയും ആഫ്രിക്കയും മുതൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വരെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്.

അറ്റ്ലസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സഫറിങ് എന്നാണ് 2022 നെ കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷകർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അതായത് 2022 ൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുണ്ടായ പ്രതിസന്ധികൾ ഒരു ഭൂപടത്തിന് തുല്യമാണെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഇനി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം ലോകം നേരിടാൻ പോകുന്ന പ്രതിസന്ധികളിയേക്കുള്ളള വഴികാട്ടിയായി പോയ വർഷത്തെ കണക്കാക്കാം എന്നർഥം. പോയ വർഷം ലോകത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി നേരിട്ട എല്ലാ കാലാവസ്ഥാ ദുരന്തങ്ങളും പല മടങ്ങ് അധികമായിട്ടാകും വരും വർഷങ്ങളിൽ നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഗവേഷകർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

പുതിയ ലക്ഷ്യം രണ്ടര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോ ?

1.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിയ്ക്കണമെങ്കിൽ 2030 ആകുമ്പോഴേയ്ക്കും കാർബൺ ബഹിർഗമനം 45 ശതമാനം കുറയ്ക്കണം. ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പകുതി ആകുമ്പോഴേക്കും കാർബൺ ബഹിർഗമനം പൂർണമായും ഇല്ലാതാകണം. എന്നാൽ ഇത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്ന ലക്ഷ്യമല്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ലക്ഷ്യത്തിനായി ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് മുപ്പതിലധികം രാജ്യങ്ങളാണ് ഈജിപ്റ്റിൽ നടന്ന കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ പുതിയ ലക്ഷ്യമായി 2.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ കണക്കാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പോലും ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങി.

English Summary: 2022 on Track to Break Grim Record as Earth Becomes an "Atlas of Human Suffering"