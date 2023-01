താപനില 4.4 ഡിഗ്രി; അതിശൈത്യത്തിൽ മുങ്ങി ‍ഡൽഹി; വായുമലിനീകരണവും രൂക്ഷം

അതിശൈത്യത്തിന്‍റെ പിടിയിലമർന്ന് ഡൽഹി. ഇന്ന് സീസണിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനിലയായ 4.4 ഡിഗ്രി രേഖപ്പെടുത്തി. ശനിയാഴ്ച വരെ ഡല്‍ഹിയില്‍ അതിശൈത്യം തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഡല്‍ഹിയിലെ പ്രധാന കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമായ സഫ്ദർജങ്ങിലാണ് 4.4 താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വരുന്ന ദിവസങ്ങളില്‍ താപനില മൂന്ന് ഡിഗ്രി വരെയായി താഴ്ന്നേക്കാം. കാഴ്ചപരിധിയും കുറഞ്ഞു. രാവിലെയുള്ള റോഡ്– റയല്‍– വ്യോമ ഗതാഗതത്തെ മൂടല്‍മഞ്ഞ് ബാധിച്ചു. ഡല്‍ഹിയിലേക്കുള്ള പല ട്രെയിനുകളും മണിക്കൂറുകള്‍ വൈകിയാണ് ഓടുന്നത്.

നഗരം അതിശൈത്യത്തിന്റെ പിടിയിലായതോടെ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞിൽ ഗതാഗതവും പ്രതിസന്ധിയിലായി. ആഴ്ച അവസാനത്തോടെ നഗരത്തിലെ കുറഞ്ഞ താപനില 4 ഡിഗ്രിയായി കുറയുമെന്നാണു കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. മൂടൽമഞ്ഞ് തുടരുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. നഗരത്തിലേക്കുള്ള 21 ട്രെയിനുകൾ മൂടൽമഞ്ഞിനെ തുടർന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ മുതൽ 5 മണിക്കൂർ വരെ വൈകി.

നഗരത്തിലെ പ്രധാന കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമായ സഫ്ദർജങ്ങിൽ കുറഞ്ഞ താപനില 8.5 ഡിഗ്രിയും കൂടിയ താപനില 17 ഡിഗ്രിയുമാണു രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ശക്തമായ മൂടൽമഞ്ഞ് അഞ്ചു ദിവസത്തോളം തുടരുമെന്നാണു വിവരം. അതിശൈത്യ തരംഗം അടുത്ത 3 ദിവസങ്ങളിലും തുടരും. നഗരത്തിലെ വായുനില വളരെ മോശം അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ്. വായുനിലവാര സൂചിക(എക്യുഐ) ഇന്നലെ 384 എന്ന നിലയാണു രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വായുനില മോശമായതിനെ തുടർന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച മൂന്നാംഘട്ട പ്രതിരോധ നടപടികൾ നിലവിലുണ്ട്.

ഇന്നലെ കുറഞ്ഞ താപലനില എട്ടര ഡിഗ്രിയുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ന് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഒറ്റയടിക്ക് താഴ്ന്നത്. അതിശൈത്യത്തിനൊപ്പം വായുമലിനീകരണവും ഉയര്‍ന്നുതന്നെ നില്‍ക്കുന്നു. പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാൻ, ഉത്തർപ്രദേശ്, ബിഹാർ എന്നി സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതിശൈത്യമാണ്. രാജസ്ഥാനിലെ ഫത്തെഹ്പൂരിൽ മൈനസ് ഒന്നാണ് താപനില. ജാർഖണ്ഡിൽ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചുവരെ ക്ലാസിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഈയാഴ്ച അവധി നൽകി. ലക്നൗവിലും സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി നൽകാൻ നിർദേശം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

