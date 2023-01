മണിക്കൂറുകള്‍ ദൈർഘ്യമുള്ള പേമാരി, കൊടും ചൂട്; അന്ന് ഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ചത്?

ഭൂമി എപ്പോഴും ഇന്ന് നമ്മള്‍ കാണുന്ന വിധത്തില്‍ ആവാസയോഗ്യമായ കാലാവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ഗ്രഹം ആയിരുന്നില്ല. കൊടും ചൂടും തണുപ്പുമെല്ലാം മാറി വരുന്ന അനവധി യുഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കെത്തിയത്. ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് മണിക്കൂറുകള്‍ നീണ്ട് നില്‍ക്കുന്ന പേമാരികള്‍ ഭൂമിയില്‍ പതിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലവും ഉണ്ടായിരുന്നത്. നൂറ് കണക്കിന് കിലോമീറ്റര്‍ വിസ്തൃതിയില്‍ മണിക്കൂറില്‍ 30 സെന്‍റിമീറ്റര്‍ എന്ന അളവില്‍ പെയ്യുന്ന മഴയായിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇത്തരം മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നതാകട്ടെ അതിന് തൊട്ട് മുന്‍പ് വരെ നിലനിന്നിരുന്ന കൊടും ചൂടാണെന്നതാണ് മറ്റൊരു കൗതുകകരമായ കാര്യം

ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ തുടര്‍ച്ചയായുള്ള കൊടും ചൂടും ഇതേ തുടര്‍ന്നുള്ള വലിയ അളവിലുള്ള പേമാരിയും ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ഭൂമിയില്‍ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് തെളിവുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.47 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് വരെ ഉയര്‍ന്ന ചൂടാണ് തുടര്‍ച്ചയായി ഭൂമിയില്‍ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും ഇത്ര ഉയര്‍ന്ന അളവിലുള്ള ചൂട് അതിന് സമാനമായ തോതിലുള്ള നീരാവി സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. നീരാവിയുടെ കനം താങ്ങാനാകാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്കെത്തുന്നതോടെ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിന് തുല്യമായതോതില്‍ ഏതാനും മണിക്കൂറുകള്‍ നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന വലിയ പേമാരികള്‍ നൂറ് കണക്കിന് കിലോമീറ്റര്‍ വിസ്തൃതിയില്‍ പെയ്യുകയും ചെയ്യും.

പുരാതന ഭൂമിയിലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെ കുറിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ചും ഉയര്‍ന്ന താപനില നിലനിന്നിരുന്ന കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലാണ് ഗവേഷകര്‍ ഈ കണ്ടെത്തലുകള്‍ നടത്തിയത്. ഇതുവരെ ഭൂമിയില്‍ നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് കരുതുന്ന അന്തരീക്ഷ അവസ്ഥയേക്കാള്‍ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് മഴയും കൊടും ചൂടി തുടര്‍ച്ചയായി മാറി വന്ന് കൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ഭൂമിയുടെ ഇന്ന് കാണുന്ന അന്തരീക്ഷം രൂപപ്പെടുന്നതിന്നതിലേക്കു പോലും ഈ കാലഘട്ടത്തിന് നിർണായക പങ്കുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പുതിയ കണ്ടെത്തലിലൂടെ ഭൂമിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും വരാനിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടുതല്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയും. അത് മാത്രമല്ല സൗരയൂഥത്തിന് പുറത്തുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ മനസ്സിലാക്കാനും പുരാതന ഭൂമിയിലെ ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ് സഹായിക്കും.

തുടര്‍ച്ചയായുള്ള ചൂടും തുടര്‍ന്നുള്ള മഴയും ഇന്നും ഭൂമിയില്‍ കാണപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഭൂമധ്യരേഖാപ്രദേശത്ത് എല്ലാ ദിവസവും സമാനമായ പ്രതിഭാസം കാണാന്‍ സാധിക്കും. എന്നാല്‍ പുരാതന ഭൂമിയില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന സമാനമായ പ്രതിഭാസം ഇന്നത്ത സ്ഥിതിയില്‍ നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഇതില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനം പെയ്യുന്ന മഴയുടെയും അനുഭവപ്പെടുന്ന ചൂടിന്‍റെയും അളവാണെന്നും ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ദിവസങ്ങളോളം മഴയില്ലാതെ കൊടും ചൂടുമാത്രം അനുഭവപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയില്‍ നിന്ന് പൊടുന്നനെ പേമാരിയിലേക്ക് വഴുതി മാറുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ നിലനിന്നിരുന്നത്. ഇതിന് സമാനമായ അവസ്ഥ മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയില്‍ ഇന്ന് വീണ്ടും പലയിടങ്ങളിലും പരിമിതമായ അളവില്‍ കണ്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം.

ഹാവാര്‍ഡ് സര്‍വകലാശാല കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷകനായ ജേക്കബ് സീലിയാണ് ഈ പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയത്. 47 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് എന്നത് ഈ പുരാതന കാലഘട്ടത്തില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന ശരാശരി ഉയര്‍ന്ന താപനിലയാണ് ജേക്കബ് സീലി പറയുന്നു. പല ഘട്ടങ്ങളിലും 54 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് വരെയുള്ള ചൂടി ഈ കാലത്ത് തുടര്‍ച്ചയായി അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. കാര്‍ബണ്‍ ഡയോക്സൈഡിന്‍റെ അളവ് വലിയ തോതില്‍ വർധിക്കുന്നതിനും ഇത് കാരണമാകാറുണ്ട്. ഇന്നുള്ളതിലും ഏതാണ്ട് 64 ഇരട്ടി അളവില്‍ കാര്‍ബണ്‍ഡയോക്സൈഡ് അക്കാലത്ത് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജേക്കബ് സീലി വിവരിക്കുന്നു.

സിമുലേഷന്‍സ് എന്നാണ് നിശ്ചിത ഇടവേളകളിലുള്ള ഈ പേമാരികളെ ഗവേഷകര്‍ വിളിക്കുന്നത്. ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന കൊടും ചൂടിനിടയില്‍ നീരാവി സംഭരിക്കപ്പെടുകയും അത് വലിയ മഴമേഘങ്ങളായി മാറുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബാറ്ററി റീ ചാര്‍ജ് ചെയ്യുന്നതു പോലെയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ മഴമേഘങ്ങള്‍ നീരാവി സംഭരിക്കുന്നതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. തുടര്‍ന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിന്‍റെ ഇടവേളയില്‍ പൊടുന്നനെ പേമാരി ആരംഭിക്കും. ആറ് മണിക്കൂര്‍ വരെ നീണ്ടുനിന്ന ആയിരത്തിലധികം കിലോമീറ്ററുകളുടെ വിസ്തൃതിയില്‍ പെയ്യുന്ന മഴകള്‍ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തെളിവുകള്‍ പറയുന്നത്. ഈ പേമാരിക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അടുത്ത സിമുലേഷനുള്ള ബാറ്ററി റീച്ചാര്‍ജിങ് തുടങ്ങുമെന്നും ഗവേഷകര്‍ വിവരിക്കുന്നു.

ഭൂമിയില്‍ ഇന്നു കാണുന്ന കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെ ഉടലെടുത്തുവെന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടെത്തല്‍. ഈ കണ്ടെത്തല്‍ ഭൂമിയുടെ ഭാവിയിലെ കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വ്യക്തതയോടെ കണക്കു കൂട്ടലുകള്‍ നടത്താന്‍ ശാസ്ത്രലോകത്തെ സഹായിക്കും. കൂടാതെ സൗരയൂഥത്തിന് പുറത്തേക്കുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെയും കാലാവസ്ഥ ഏതുരീതിയില്‍ പുരോഗമിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഈ പഠനം വഴിത്തിരിവാകുമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്.

