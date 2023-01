മരിക്കുമ്പോൾ 54 വയസ്സായിരുന്നു ചിറ്റൂർ കുന്നങ്കാട്ടുപതി മണൽത്തേ‍ാട് അയ്യാവുചള്ളയിൽ കെ.വി. ജയപാലന്. അദ്ദേഹം വിഷംകഴിച്ച് ജീവനെ‍ാടുക്കാൻ കാരണം കടബാധ്യതയേ‍ാ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളേ‍ാ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളോ മാരകരേ‍ാഗത്തിന്റെ വിഷമമോ അല്ല. ഏതെങ്കിലും സംഘടനയ്ക്കുവേണ്ടിയോ തന്നേ‍ാടുതന്നെ തേ‍ാന്നിയ പകയുടെ പേരിലോ അല്ലായിരുന്നു ആ മരണം. ഇന്നേ‍ാളം അറിഞ്ഞതിൽനിന്ന്, ആ ആത്മഹത്യയ്ക്കു പിന്നിൽ സാധാരണ കണ്ടും കേട്ടും വരാറുള്ള കാരണങ്ങളെ‍ാന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനുമായിട്ടില്ല. പാടത്തും പറമ്പത്തും നല്ലവണ്ണം അധ്വാനിച്ച് കുടുംബത്തെ നന്നായി നേ‍ാക്കി ജീവിച്ച സാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നു, ഒൻപതാം ക്ലാസിൽ പഠനം അവസാനിപ്പിച്ച ജയപാലൻ. മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടിയിരുന്നില്ലെന്ന് അടുത്ത ചങ്ങാതിമാരും പെ‍ാലീസും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഭാര്യ ലത, മകൻ ജയേഷ്, മകൾ പൂജ, മരുമകൻ ഹരിപ്രസാദ് എന്നിവർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ഇതേ അഭിപ്രായമാണ്. അപ്പേ‍ാൾ എന്തായിരുന്നു, ആരായിരുന്നു ജയപാലൻ? കെ‍ാഴിഞ്ഞമ്പാറ കുന്നങ്കാട്ടുപതിയിലെ കള്ളുഷാപ്പിൽ 10 വർഷമായി വിൽപ്പനക്കാരനായി ജേ‍ാലിചെയ്യുന്നയാൾ, ഒരു സാധാരണ കൃഷിക്കാരൻ. സ്നേഹസമ്പന്നനായ കുടുംബനാഥൻ. മക്കളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ. ചങ്ങാതിമാർക്കെല്ലാം മാതൃക. നടത്തത്തിൽപേ‍ാലും പരിസ്ഥിതിക്ക് ദേ‍‌ാഷമുണ്ടാകരുതെന്നു വിചാരിച്ചു ജീവിച്ച ഒരാൾ–ഒറ്റനേ‍ാട്ടത്തിൽ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയെ‍ാക്കെയായിരുന്നു ജയപാലൻ. എന്നിട്ടും എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്? ആ മരണവുമായി പശ്ചിമഘട്ടത്തിന് എന്താണു ബന്ധം?

ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ നിത്യകലവറയും പരിസ്ഥിതിയുടെ കാവൽക്കാരനുമായ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ തകർച്ചയിൽ മനംനെ‍ാന്താണ് ജയപാലൻ സ്വയം മരണം വരിച്ചതെന്നാണ് വിശദമായ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പതിവ് ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പുകളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ കത്തെ‍ാരു അപേക്ഷയും പ്രാർഥനയുമാണ്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിനുവേണ്ടിയാണത്. ഇക്കാലമത്രയും ആ മനുഷ്യൻ ഈയെ‍ാരു കാര്യത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് അസാധാരണമായി പ്രവർത്തിച്ചുകെ‍ാണ്ടിരുന്നതെന്ന് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ നിന്നാണു ലേ‍ാകം അറിഞ്ഞത്. ജീവന്റെ, നിലനിൽപ്പിന്റെ ജീവനാഡികളിലെ‍ാന്നായ പശ്ചിമഘട്ടത്തെ ജയപാലൻ അതിരറ്റു സ്നേഹിച്ചു. അതിന്റെ നാശത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം വേദനിച്ചു. വെട്ടിയും കുത്തിയും ഇടിച്ചും മണ്ണുമാന്തിയെടുത്തും അതിലുണ്ടാക്കുന്ന മുറിവുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായും ശ്രമിച്ചുകെ‍ാണ്ടിരുന്നു. അവിടെ ആലസ്യത്തിനും അലസതയ്ക്കും സ്വാർഥതയ്ക്കും സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പശ്ചിമഘട്ടത്തെ കുടുംബത്തേക്കാളുപരി കണ്ടു, ബഹുമാനിച്ചു. അതേക്കുറിച്ചുമാത്രം ചിന്തിച്ചും പറഞ്ഞുംകെ‍ാണ്ടിരുന്ന ഒരു നാട്ടിൻപുറത്തുകാരൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി, വരുംതലമുറയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രകൃതിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

∙ ഈ ജീവത്യാഗം പശ്ചിമഘട്ടത്തിനു വേണ്ടി...

തന്റേതെ‍ാരു വീര്യകൃത്യമല്ലെന്ന് ജയപാലൻ കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ശരിയായ രീതിയല്ലെന്നു സമ്മതിക്കുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷേ മറ്റുവഴികളില്ലെന്ന നിസ്സഹായതയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കിതെ‍ാരു ആത്മഹത്യയാകാം, എനിക്കിത് അപേക്ഷയാണെന്നാണ് വാക്കുകൾ. മനഃശാസ്ത്രവിശകലനത്തിൽ, ആത്മഹത്യയുടെ പിന്നിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലുമെ‍ാക്കെ കാരണത്തിലെത്തി നിൽക്കാനാകുമായിരിക്കാം. എന്നാൽ, ജയപാലൻ മരണം സ്വയംവരിക്കാൻ വഴിയായത് പശ്ചിമഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുളള വല്ലാത്ത ആധിയാണെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും കുടുംബവും ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു. തന്റെ മരണം നിസ്സഹായതയുടെ നിലവിളിയായി അവസാനിക്കില്ലെന്ന് ജയപാലൻ കത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.. ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിലുടനീളം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതും അതിന്റെ സൂചനകളാണ്. ആ മരണത്തിന്റെ അസ്വസ്ഥത സമൂഹമനസ്സിൽ ഊറിക്കൂടിയിട്ടുണ്ട്. പലരെയും തേ‍ാണ്ടി ഉണർത്തുന്നുണ്ട്.

ഇങ്ങനെയാൊരു ജീവത്യാഗം അത്യപൂർവമെന്നാണ് മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരും പറയുന്നത്. എല്ലാറ്റിലും എന്തെങ്കിലും കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് ആശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് കേട്ടുകേൾവി പേ‍ാലുമുണ്ടാകില്ല ഇങ്ങനെയെ‍ാരു ജീവിതം. ആ മരണത്തിൽ ചിക്കിചിനക്കിയെടുക്കാനും രസിക്കാനും ഒന്നും കിട്ടാത്തതിന്റെ അതൃപ്തി പലർക്കുമില്ലാതില്ല. വിഷം കുടിച്ചു മരിച്ചതിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകാതിരിക്കില്ലെന്ന തേ‍ാന്നലുമായി കഴിയുന്നവരും കുറവല്ല. ദിവസങ്ങളെടുത്ത് തയാറാക്കിയെന്ന് കരുതുന്ന അന്ത്യക്കുറിപ്പ് ജയപാലൻ തുടങ്ങുന്നത്, അമ്മേ ശരണം എന്ന വാക്യത്തിലാണ്. അമ്മ പശ്ചിമഘട്ടം, അതിലുപരി പ്രകൃതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പുകളിൽ കണ്ടുവരുന്നതുപേ‍ാലെയുള്ള അവസാനത്തെ ആഗ്രഹവും അപേക്ഷയുമല്ല അതിലുണ്ടായിരുന്നത്. തന്റെ മരണം ആഘേ‍ാഷിക്കുകയും വിവാദമാക്കുകയും ചെയ്തേക്കാമെന്ന തേ‍ാന്നലിൽ– സർക്കാരിനോടും സമൂഹത്തോടും പ്രത്യേകമായി മാധ്യമങ്ങളോടുമുള്ള അപേക്ഷയാണ് അത്. പേ‍ാറ്റമ്മയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതും മതിയായ സംരക്ഷണവും പരിഗണനയും നൽകാത്തതുമായ ജീവിതം ആത്മഹത്യാപരമാകുമെന്ന സന്ദേശത്തിന്റെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊള്ളുവാനായി, സ്വന്തം ആത്മഹത്യയിലൂടെ ഞാനപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും മാതൃകാപരമല്ലെന്ന തേ‍ാന്നലും ശക്തമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം.

∙ ഇല്ലാതാകരുത് ആ മനുഷ്യന്റെ കരച്ചിൽ

സംരക്ഷിത വനമേഖലയുടെ അതിർത്തിയിൽനിന്ന് ഒരു കിലേ‍ാമീറ്റർ ദൂരം കരുതൽ മേഖലയാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽ, തലമുറകളായി ജീവിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് കുടിയിറക്കപ്പെടുമെന്ന ജീവഭയത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ പെ‍ാരുതി നിൽക്കുമ്പേ‍ാഴാണ്, മറുവശത്ത് മനുഷ്യരുൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവ, പ്രാണികളുടെയും നിലനിൽപ്പ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ തകർച്ചയിൽ വേദനിച്ച് അതിനെതിരെ പെ‍ാരുതാനും ചെറുക്കാനും പ്രതിരോധനിര ഉയർന്നുവരണമെന്ന പ്രാർഥനയേ‍ാടെയും അഭ്യർഥനയേ‍ാടെയും നിശബ്ദമായി ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വയം ജീവൻ ബലി നൽകിയത്. തലങ്ങും വിലങ്ങും ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തിയ ആനകളും കടുവകളും ഉൾപ്പെടെയുളള വന്യജീവികളെ തുരത്താൻ, ജനവും ഉദ്യേ‍ാഗസ്ഥരും ഒന്നടങ്കം ഉറക്കെ‍ാഴിച്ച് പൊരുതുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷവും ഇതിനിടയിൽ ഉയർന്നുവന്നു.

ജയപാലൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴിയെക്കുറിച്ച് വിരുദ്ധാഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിലും ആ മനുഷ്യന്റെ കരച്ചിൽ സമരങ്ങളിലും പ്രതിഷേധങ്ങളിലും മുങ്ങി ഇല്ലാതാകേണ്ടതല്ലെന്ന് പരിസ്ഥിതി, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹവും അപേക്ഷയും വരുംദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽപേരിൽ അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടാക്കുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം, ഹിമാലയൻ താഴ് വരയിലെ ജേ‍ാഷിമഠിൽ സംഭവിച്ചതുപോലൊന്ന് കേരളത്തിൽ ആലേ‍ാചിക്കാനേ കഴിയില്ലല്ലേ‍ാ. ജയപാലൻ തന്റെ കത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതും ഇതെ‍ാക്കെത്തന്നെയാണ്. പെ‍ാതുസമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ തങ്ങളുടേത് കൂടിയായി പരിഗണിച്ചിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ കണ്ണിയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ. അതായത്, പ്രമുഖ സേ‍ാഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവായിരുന്ന ശിവരാമഭാരതിയുടെ അനുജൻ വേലായുധന്റെ മകൻ.

∙ ‘കാടുണ്ടെങ്കിൽ വീടുണ്ട്, നാടുണ്ട്, നാമുണ്ട്...’

ആവശ്യത്തിന് സ്വത്തും കൃഷിയുമായി എല്ലാതരത്തിലും സ്വസ്ഥ ജീവിതമായിരുന്നു ജയപാലന്റേത്. ഭൂമിയുണ്ടായിരുന്നതിൽ കുറച്ചു വിറ്റ് മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു. മകൻ ജയേഷ് കേ‍ായമ്പത്തൂരിൽ എംഎസ്‌സി ബയേ‍ാടെക്നേ‍ാളജി വിദ്യാർഥിയാണ്. ഉപജീവനമാർഗമായി കളളുഷാപ്പിലെ ജേ‍ാലി സ്വീകരിച്ചു. ചെറുപ്പം മുതൽ സാമൂഹികസേവന മേഖലയിൽ തൽപരനായിരുന്നു. 20 വയസ്സു വരെ ഇടയ്ക്കിടെ വീടുവിട്ട് നിന്ന് വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്ന രീതിയുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് വീട്ടിൽ തെങ്ങും നെല്ലും കൃഷിചെയ്ത് നല്ലകൃഷിക്കാരനായി കഴിഞ്ഞു. ഇതിനിടയിൽ കാടുകളിലും പരിസ്ഥിതി പ്രാധാന്യമുള്ള മേഖലകളിലും യാത്രചെയ്തു. കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ സ്വാമിതേ‍ാപ്പുമുതൽ ഗുജറാത്തിലെ താപ്തി നദി വരെ 1600 കിലേ‍ാമീറ്റർ നീണ്ടുനിവർന്നുകിടക്കുന്ന ലേ‌ാകപൈതൃക പട്ടികയിലുളള പശ്ചിമഘട്ടത്തിന് അദ്ദേഹം പേ‍ാറ്റമയുടെ സ്ഥാനം നൽകി. 35 വർഷമാണ് ആ യാത്ര നീണ്ടത്. ഒരു ബസിൽ വാൽപ്പാറയിൽ എത്തിയതായിരുന്നു തുടക്കം. പിന്നീട് വാൽപ്പാറ മാത്രം 500ലധികം തവണ സന്ദർശിച്ചു. ജനുവരിആറിന് അവിടേയ്ക്കുതന്നെയായിരുന്നു അവസാന യാത്രയും. വാൽപ്പാറ അക്കാമലയിൽ ഇരുന്നാണ് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് തയാറാക്കിയത്. കാടുണ്ടെങ്കിൽ വീടുണ്ട്, നാടുണ്ട്, നാമുണ്ട്, തലമുറയുണ്ട്–എന്നായിരുന്നു ജയപാലമന്ത്രം.

∙ സ്വയം പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട്...

വിവാഹിതനായ ശേഷം പലപ്പേ‍ാഴും കുടുംബവുമായിട്ടായിരുന്നു ജയപാലന്റെ യാത്ര. അവധി ദിവസങ്ങളിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവധിയെടുത്തും അത് തുടർന്നു. സൗമ്യനും ശാന്തനുമായ ജയപാലനേ‍ാട് ഷാപ്പുനടത്തിപ്പുകാരും ആ രീതിയിലാണ് പെരുമാറിയിരുന്നത്. മാസത്തിൽ രണ്ടു യാത്രയെന്നായിരുന്നു കണക്ക്. മക്കളുടെ മനസ്സിലും പശ്ചിമഘട്ടം നിറച്ചു. കെ‍ാടൈക്കനാൽ, ഊട്ടി, നെല്ലിയാമ്പതി, വാൽപ്പാറ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു പ്രധാനമായും സ്ഥിരയാത്ര. പേ‍ായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പലതും നിശ്ചിത ഇടവേളയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും സന്ദർശിച്ചു. ആദ്യം പേ‍ായപ്പേ‍ാഴുണ്ടായിരുന്ന മരങ്ങളും ചെടികളും ഉറവകളും പിന്നീട് ഇല്ലാതായതും അവയ്ക്കു വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും കാറ്റിന്റെ ദിശയും സ്വഭാവവും മാറിയതും മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവച്ചു. അപകടരമായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്തു, വ്യാകുലപ്പെട്ടു. കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുമായിരുന്നു. പല പ്രശ്നങ്ങളും അപ്പപ്പേ‍ാൾ വനംവകുപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തും. പലതിലും പരിഹാരമില്ലാതായി. അതേ‍ാടെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും സ്വയം പ്രവർത്തിച്ചു മുന്നേ‍ാട്ടുപേ‍ാകാമെന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തി.

∙ യാത്ര, കാടിനെയും നാടിനെയും രക്ഷിക്കാൻ

കാട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് അടക്കമുളള മാലിന്യങ്ങൾ കിടക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല ജയപാലൻ. സ്വന്തം പണം മുടക്കിയാണ് നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ ശുചീകരണം നടത്തിയത്. കൂട്ടുകാരുമെ‍ാത്ത് 75 ടൺ പ്ലസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ആ സംരക്ഷിത വനമേഖലയിൽനിന്നു പെറുക്കി പുറത്തെത്തിച്ചു. തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളേ‍ാട് യേ‍ാജിക്കുന്നവർ ആരായാലും വനത്തിൽ കൂടെകെ‍ാണ്ടുപേ‍ാകുമായിരുന്നു. അവരുടെ ചെലവും വഹിക്കും. മിക്കപ്പേ‍ാഴും ബൈക്കിലായിരുന്നു യാത്ര. ഓരോയിടത്തെയും ചിത്രങ്ങളെടുത്തു. ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഉപയേ‍ാഗിക്കാൻ തയാറായില്ല. പകരം ഏറ്റവും മികച്ച മെ‍ാബൈൽഫേ‍ാണിലായിരുന്നു ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തൽ. ഇതറിഞ്ഞ് ചില കമ്പനികൾ വിലക്കിഴിവേ‍ാടെ അദ്ദേഹത്തിന് മെ‍ാബൈൽ നൽകിയിരുന്നതായി ബന്ധുവും അടുത്ത ചങ്ങാതിയുമായ യു. നാരായണസ്വാമി പറയുന്നു. മരങ്ങളും പൂക്കളും മലകളും പ്രാണികളുമെല്ലാം അതിൽ പതിഞ്ഞു.

ജയപാലൻ യാത്രയ്ക്കിടെ.

ആ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മേഘങ്ങളെക്കുറിച്ചുപേ‍ാലും നല്ല ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു ജയപാലന്. പശ്ചിമഘട്ടത്തേ‍ാട് അതിരുകവിഞ്ഞെ‍ാരു ആരാധനയായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തറിയുന്നവർ ‘മനേ‍ാരമ ഒ‍ാൺലൈനി’നേ‍ാട് പറഞ്ഞ്. ആഴത്തിലുളള പരിസ്ഥിതി അറിവിലായിരുന്നു (ഡീപ്പ് ഇക്കേ‍ാളജി) വർത്തമാനം. പ്രകൃതിയിൽ ഒരേ‍ാ അണു മുതൽ ആനയും മനുഷ്യനും വരെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട പരിണാമചക്രത്തിന്റെ ആദ്യം മുതൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരെ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചുകെ‍ാണ്ടേയിരുന്നു.

∙ ‘ഗ്രീൻഗാർഡി’ന്റെ കാവൽക്കാരൻ

‘മകനേ നീയെ‍ാരു മാന്യനാകാതെ,

മനുഷ്യന്റെ പച്ചയായി തീരൂ,

മലയടിവാരത്തിൽ തളരുന്ന വൃക്ഷത്തിൻ,

അടിവേരിൽ നീരായി പടരൂ’

എന്ന് കവി കടമ്മനിട്ടയുടെ വരികളുടെ മനുഷ്യരൂപമായി ജയപാലനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. കാടിന്റെ നിശബ്ദതയ്ക്ക് ചേർന്ന പച്ചയായ ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹം നയിച്ചത്. ജയപാലനെ‍ാപ്പം ഊട്ടിയിലെയും വാൽപ്പാറയിലെയും കാട്ടിലെത്തിലെത്തിയാൽ കടുവയെയും പുലിയെയും കാട്ടുപന്നിയെയും അടക്കം ഉറപ്പായും കാണാനാകുമെന്നാണ് ചങ്ങാതിമാരുടെ വിശ്വാസം. ആ സാന്നിധ്യം ജീവികൾ ഭയന്നില്ലെന്നുവേണം കരുതാൻ. ‘‘വന്യമൃഗങ്ങളെ കണ്ടാൽ അദ്ദേഹം നമിക്കും. കടുവയുടെ കാലടയാളം കണ്ടാൽ അതിൽതെ‍ാട്ട് കുറിയിടും. അത്രത്തേ‍ാളം ആത്മനിർവൃതി കാട് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിരുന്നു എന്നു വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ’’– പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും പെരിയാർ ടൈഗർ പ്രേ‍ാജക്ട് മുൻ ഉദ്യേ‍ാഗസ്ഥനുമായ എസ്.ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

മൃഗങ്ങൾക്കും പ്രാണികൾക്കും അലേ‍ാസരമുണ്ടാക്കാത്ത വിധത്തിൽ, സാന്നിധ്യം അറിയാത്തവിധം സൂക്ഷ്മായിരിക്കണം മനുഷ്യന്റെ കാട്ടിലെ സാന്നിധ്യമെന്ന വിചാരവും ജയപാലന് ഉണ്ടായിരുന്നു. പരിസ്ഥിതി നാശത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരാൾക്കെതിരെയും സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം. ആരെയും മുറിവേൽപ്പിക്കുംവിധം സംസാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടവുമായിരുന്നില്ല. രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ പ്രസംഗിച്ചില്ല. അണ്ണാറക്കണ്ണനും തന്നാലായത് എന്നതുപേ‍ാലെ നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചു. സമാന മനസ്കരുമായി ഒന്നിച്ചുപ്രവർത്തിക്കാൻ ഗ്രീൻഗാർഡ് ഒ‍ാഫ് ഇന്ത്യ എന്നപേരിൽ സമൂഹമാധ്യമ കൂട്ടായ്മയും ഉണ്ടാക്കി.

മിക്കവരും പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ ചെയ്യുന്നത് കാട്ടിക്കൂട്ടലുകൾ മാത്രമാണെന്ന ആവലാതി ജയപാലന് ഇടക്കാലത്തുണ്ടായി. ചെയ്യാൻ തയാറാകുന്നവരെ അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നു വിഷമിച്ചു. കാലാവസ്ഥയുടെ ഭയങ്കര മാറ്റത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രവർത്തിച്ച് എങ്ങും എത്തുന്നുമില്ല. കാടിനെ വളയുന്നവരാണ് കൂടുതൽ, സംരക്ഷിതവനത്തിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ വർഷങ്ങളായി താമസിക്കുന്നവരെ കയ്യേറ്റക്കാരായി കണ്ട് ഇറക്കിവിടുന്നതിനേ‍ാട് ജയപാലൻ യേ‍ാജിക്കുന്നില്ല. തങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടമെന്ന പേ‍ാറ്റമ്മയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കഴിയുന്നവരാണെന്ന അറിവും ബേ‍ാധവും അവരിൽ ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും പങ്കാളിത്തത്തേ‍ാടെ വനത്തെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് തന്റെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിലും അഭ്യർഥിക്കുന്നത്. വനംഉദ്യേ‍ാഗസ്ഥരിൽ എന്തെങ്കിലും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്ന രീതിയും ജയപാലനുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതിനു തയാറുമായിരുന്നില്ല.

∙ അവസാന നിമിഷം...

2023 ജനുവരി 7– വീടിന്റെ മുകളിലെ മുറിയിലിരുന്ന് വിഷം കഴിച്ചശേഷം, ചില സുഹൃത്തുക്കളെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചിരുന്നു. ആരേ‍ാടും താൻ സ്വയം ഒടുങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞില്ല. പകരം പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ സ്ഥിതി പങ്കുവച്ചതായാണ് വിവരം. നാട്ടുവർത്തമാനങ്ങളും പറഞ്ഞു. പിന്നീട് താഴെയുള്ള മുറിയിലെത്തി മകൻ ജയേഷുമായി സംസാരിച്ചുകെ‍ാണ്ടിരിക്കെ അവശനായി താഴെ വീണു. മകൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനിടയിൽ, ‘ഞാൻ രക്ഷപ്പെടരുതെ’ന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. നൂറുപേർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഒരാൾ ഇല്ലാതാകുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ലെന്നായിരുന്നു നിലപാട്. ഒരു ദിവസം ആശുപത്രിയിലെ വെന്റിലേറ്ററിൽ, എല്ലാവരേ‍ാടുമുളള പ്രാർഥനയായി ഒടുക്കം–ഇതാണ് ആ മനുഷ്യന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തിന്റെയും ചുരുക്കം.

.∙ ‘അത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ അച്ഛൻ കാടിനെ സ്നേഹിച്ചു’

‘‘ഞങ്ങൾക്ക് അച്ഛനെ നഷ്ടമായി, സാധാരണ മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ അതിന്റെ ദുഖവും ആഘാതവും ഞങ്ങളെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും അച്ഛൻ സ്വയം മരിച്ചത് വലിയെ‍ാരു ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് നല്ല ബേ‍ാധ്യമുണ്ട്. ആ വിഷയം ചർച്ചയാകണമെന്നും ഞാനും കുടുംബവും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വനമായിരുന്നു അച്ഛന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ങാതി. എന്നാൽ ഇത്രത്തേ‍ാളം ആഴത്തിൽ കാടിനെ അച്ഛൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾക്കും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ ഒന്നിച്ചുപേ‍ാകുമ്പേ‍ാഴും അതു ചിന്തിച്ചില്ല. വനമാണ് നമ്മുടെ ജീവന്റെയും ജീവികളുടെയും നിലനിൽപ്പിന് ആധാരണമെന്ന് ഒരു കഥപേ‍ാലെ പറഞ്ഞുതരുമായിരുന്നു.

അമ്മയെയും പെങ്ങളെയും എന്നെയും അതിരറ്റ് സ്നേഹിച്ചതുപോലെ കാടിനെയും സ്നേഹിച്ചു. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ജീവത്യാഗം എന്നത് ആരും കേൾക്കാത്തതും മുൻപെ‍ാന്നും ഇല്ലാത്തതുമാണ്. ആ ലക്ഷ്യം മറ്റു ബഹളങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇല്ലാതാകരുതെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആരും ചെയ്യാത്ത, ആലേ‍ാചിക്കാത്ത കാര്യമാണ് അച്ഛൻ ഏറ്റെടുത്തതെന്ന് തേ‍ാന്നുന്നു. ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ ആഗ്രഹിച്ചതുപേ‍ാലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിതാഭസ്മം വാൽപ്പാറ അക്കാമല മുതൽ ഇരവികുളം വരെയുളള ഭാഗത്ത് വിതറുന്നതിന് നിയമപരമായ പരിമിതികളേറെയുണ്ട്. അതിന് ശ്രമിച്ചുനേ‍ാക്കാതിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കാത്ത സമരങ്ങളെക്കുറിച്ചുവരെ സമൂഹമാധ്യങ്ങളിൽ തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അതൊക്കെ ഇല്ലാത്തതാണ്. ജയപാലൻ എന്ന എന്റെ അച്ഛന് വനം മാത്രമായിരുന്നു എല്ലാം. കൂടപ്പിറപ്പു പേ‍ാലെയായിരുന്നു പശ്ചിമഘട്ടം.

ജയേഷ് (ജയപാലന്റെ മകൻ)

∙ ‘അന്ന് വിഷമത്തോടെ വീട്ടിൽ വന്നു’

മരിക്കുന്നതിന് ഒരാഴ്ചമുൻപ് വിഷമത്തേ‍ാടെയാണ് വീട്ടിൽ വന്നത്. പിന്നീട് ജീവനെ‍ാടുക്കിയെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിരത്തി ജയപാലൻ നൽകിയ സന്ദേശം എക്കാലവും ഒ‍ാർമിക്കപ്പെടും. എന്നാൽ അതിന് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച മാർഗം മാതൃകാപരമല്ല. അമ്മ കഴിഞ്ഞാൽ പശ്ചിമഘട്ടമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പ്രധാനം. ഒരുതരം അതിരുകടന്ന ആരാധന എന്നുപറയാം. നേതൃത്വപാടവമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റവും മികച്ചരീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്ന വിചാരവും വാശിയും കെ‍ാണ്ടുനടന്നു. ജയപാലന്റെ ആശയങ്ങൾ പരമാവധി പിന്തുടരും.

യു.നാരായണസ്വാമി (ഉറ്റസുഹൃത്ത്)

English Summary: Environmentalist Jayapalan Ends Life in the Name of Western Ghats; Here is his Life Story