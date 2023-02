17 മീറ്റർ നീളം, 54,431 കിലോഗ്രാം ഭാരം; തീരത്തടിഞ്ഞത് തിമിംഗലം, വയറിനുള്ളിൽ 7 മത്സ്യബന്ധന വലകൾ

Grab Image from video shared on Youtube by USA Today