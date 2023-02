ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഭൂകമ്പസാധ്യത എത്ര?; സോണുകള്‍ എങ്ങനെ?

തുർക്കി-സിറിയ ഭൂചലനത്തിന്റെ നടക്കത്തിലാണ് ലോകം. നിരവധിയാളുകളാണ് ഇതിനോടകം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. തുർക്കിയിലും അയൽ രാജ്യമായ സിറിയയിലും ഉണ്ടായ ഭൂചലനത്തിന് സഹായ ഹസ്തവുമായി ഇന്ത്യയും ഒപ്പമുണ്ട്. ശാന്തമായി നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പെട്ടന്നാണ് ദുരന്തം വന്നു പതിച്ചത്. തുർക്കി-സിറിയ ഭൂചലനത്തിന്റെ ദുരിതക്കാഴ്ചകള്‍ കാണുമ്പോൾ ഏതൊരാളുടെയും മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്: 'ഇന്ത്യയിലും ഭൂകമ്പത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടോ ? തുർക്കിയും സിറിയയും നേരിട്ട പോലൊരു പ്രതിസന്ധി ഇന്ത്യയും അനുഭവിക്കുമോ ?

രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പങ്ങളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ 59 ശതമാനവും വ്യത്യസ്ത തീവ്രതയിലുള്ള ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും നഗരങ്ങളും പട്ടണങ്ങളും സോൺ-5ൽ ആണ്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീവ്രതയുള്ള ഭൂകമ്പത്തിന് സാധ്യത ഏറെയാണ്. ദേശീയ തലസ്ഥാന മേഖല പോലും സോൺ-4 ആണുളളത്. ഭൂകമ്പ സാധ്യതയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന വിഭാഗമാണ് സോൺ 4. സോൺ 5- ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂകമ്പ സാധ്യത മേഖല. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭൂചലനങ്ങൾ സോൺ 2 ലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതിയുടെ ഏകദേശം 11% സോൺ 5-ലും 18% സോൺ 4-ലും 30% സോൺ 3-ലും ബാക്കിയുള്ള മേഖല രണ്ടിലുമാണ് ഉളളത്.

ഗുജറാത്ത്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ബിഹാർ, അസം, മണിപ്പൂർ, നാഗാലാൻഡ്, ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ, ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ എന്നിവയാണ് സോൺ 5-ൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഭൂകമ്പങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നോഡൽ സർക്കാർ ഏജൻസിയാണ് നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സീസ്‌മോളജി. ഏജൻസി പുറത്ത് വിട്ട ഒരു റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഡൽഹി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് സോഹ്ന, മഥുര, ഡൽഹി-മൊറാദാബാദ് എന്നീ മൂന്ന് സജീവ ഭൂകമ്പ രേഖകൾക്ക് സമീപമാണ്.

ഏഴ് ഫോൾട്ട് ലൈനുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഡൽഹി-എൻസിആറിലെ ഏറ്റവും അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശമാണ് ഗുരുഗ്രാം എന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഡൽഹി-എൻസിആർ ഹിമാലയത്തോട് അടുത്തായതിനാൽ ടെക്‌റ്റോണിക് ഫലകങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നതായി ഭൂകമ്പ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. ഹിമാലയൻ ബെൽറ്റിലെ ഏത് ഭൂകമ്പവും ഡൽഹി-എൻസിആറിനെ ബാധിക്കുന്നു. 1803ൽ ഉണ്ടായ മഥുര ഭൂകമ്പവും, 1956 ൽ ഉണ്ടായ ബുലന്ദ്ഷഹറിലെ ഭൂകമ്പവും ഡൽഹി-എൻസിആറിന്റെ പരിസരത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന ഭൂകമ്പങ്ങളാണ്.

ഹിമാലയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂകമ്പ സാധ്യതയുള്ള മേഖലയാണ് മധ്യ ഹിമാലയൻ പ്രദേശം. 1905-ൽ കംഗാരയിൽ ഒരു വലിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി. 1934ൽ ബിഹാർ-നേപ്പാൾ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി. അന്ന് 8.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പമാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതിൽ 10,000 ലധികം പേർ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 1991ൽ ഉത്തരകാശിയിലുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തിൽ 800 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. 6.8 തീവ്രതയാണ് ഉത്തരകാശിയിൽ ത്. 2005ൽ കശ്മീരിൽ 7.6 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പത്തിൽ 80,000 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. 2016 ൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മധ്യ ഹിമാലയത്തിൽ വലിയ രീതിയിലെ ഭൂചലനം ഇനിയും ഉണ്ടായേക്കാം എന്നാണ്.

ഹിമാലയൻ പർവതനിരകൾ നിർമിച്ച ഇന്തോ-ഓസ്ട്രേലിയൻ, ഏഷ്യൻ ടെക്‌റ്റോണിക് പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒത്തുചേരലിന്റെ പ്രകടനം എന്നിവയാണ് ഈ ഭൂകമ്പങ്ങളുടെ കാരണമായി ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇനിയും തുർക്കി-സിറിയ നേരിട്ട പോലുളള ദുരിതം ലോകത്ത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യശിക്കാം.

English Summary: Earthquake risk: Check which parts of India are in top seismic zone