ഭൂകമ്പത്തിലും തകരാത്ത തുർക്കി നഗരം; അദ്ഭുതമായി ഇർസിൻ, വിനാശകാരിയായ ഭൂകമ്പത്തെ അതിജീവിച്ചതെങ്ങനെ?

ഈ പതിറ്റാണ്ടിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണ് ഭൂകമ്പത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ തുർക്കിയിലും സിറിയയിലും നടമാടിയത്. എന്നാൽ തുർക്കിയിലെ ഒരു ചെറുപട്ടണമായ ഇർസിനെ ഭൂകമ്പം ഒട്ടും ബാധിച്ചില്ലെന്നുള്ളത് അത്യന്തം അദ്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ്. ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായ കഹ്റാമൻമറാഷിൽ നിന്ന് 70 കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇർസിൻ പട്ടണം. യസിലികാന്റ് എന്നും ഇർസിനു പേരുണ്ട്. ഭൂകമ്പം വൻ നാശം വിതച്ച ഹതായി പ്രവിശ്യയിൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ തീരത്തിനു സമീപത്തായാണു പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 31,732 പേർ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു.

ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഇർസിനേക്കാൾ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്ത പട്ടണങ്ങൾ പോലും നശിച്ചു. എന്നാൽ ഇർസിനിൽ ചില കെട്ടിടങ്ങളിൽ വിള്ളലുകളും വിടവുമൊക്കെ വീണതല്ലാതെ വലിയ നാശനഷ്ടമില്ല. എന്നാൽ കുറേയേറെ കെട്ടിടങ്ങൾ താമസയോഗ്യമല്ലാതായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഒരു മരണം പോലും ഭൂകമ്പത്താൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല.

തുർക്കിയിലെ നൂർ പർവത നിരകളുടെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തായാണു ഇർസിൻ ജില്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇസ്കെൻഡറുൻ ഉൾക്കടലിനു സമീപം. പൊതുവെ ഊഷ്മളമായ കാലാവസ്ഥ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇവിടം ഓറഞ്ചും മുന്തിരിയുമൊക്കെ നന്നായി വിളയും. ജില്ലയുടെ തലസ്ഥാനം കൂടിയാണ് ഇർസിൻ പട്ടണം. അനറ്റോളിയൻ ബെയ്ലിക്സ് എന്ന ജനസമൂഹം അധിവസിച്ചിരുന്ന ഈ മേഖല 1473ൽ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനു കീഴിലെത്തി.

ഇത്രയും വിനാശകാരിയായ ഒരു ഭൂകമ്പത്തെ അതിജീവിക്കാൻ ഇർസിനെ പ്രാപ്തമാക്കിയത് എന്താണ്?

തുർക്കിഷ് നിയമങ്ങൾ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു രീതിയിലും നടത്താൻ ഇവിടെ പട്ടണത്തിലെ അധികൃതർ സമ്മതിക്കാറില്ല എന്നതാണു പ്രധാന കാരണമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. നിയമവിരുദ്ധമായി ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടം നിർമിച്ചാൽ അധികൃതർ അതു നൊടിയിടയിൽ പൊളിച്ചുമാറ്റാൻ ഒട്ടും അമാന്തിക്കാറില്ല. ഒരു വലിയ ഭൂകമ്പത്തെ നഗരസഭാ അധികൃതർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു.

അംബരചുംബികളായ കെട്ടിടങ്ങളും ഇർസിനിൽ ഇല്ല. മലകളും കുന്നുകളുമാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട പ്രകൃതിയാണ് തങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചതെന്ന് നാട്ടുകാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭൂകമ്പത്തിനു ശേഷം ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അഭയാർഥികളുടെ വൻ ഒഴുക്ക് ഈ പട്ടണത്തിലേക്കു സംഭവിച്ചു. ഇരുപതിനായിരത്തിൽ അധികം ആളുകൾ ഇർസിനിലേക്ക് എത്തിയെന്നാണു കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. ഇതോടെ നഗരത്തിലെ ജനസംഖ്യ 50 ശതമാനം കൂടി. ഭൂകമ്പബാധിതർക്കായുള്ള ധന, സഹായവസ്തു ശേഖരണവും ഇവിടെയാണു നടക്കുന്നത്.

