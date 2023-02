12 ചീറ്റകൾ കൂടി ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങി; രാജ്യത്ത് ചീറ്റകളുടെ എണ്ണം 20 ആയി

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള 12 ചീറ്റകൾ കൂടി രാവിലെ ഇന്ത്യയിലെത്തി. വ്യോമസേനയുടെ സി 17 വിമാനത്തിലാണ് ഇവയെ കൊണ്ടുവന്നത്. മധ്യപ്രദേശിലെ കുനോ ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിലേക്കാണ് ഇവയെയും എത്തിക്കുക. നമീബിയയിൽ നിന്നു സെപ്റ്റംബർ 17ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച 8 ചീറ്റകൾ കുനോ ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിൽ ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കുന്നുവെന്നു കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഭൂപേന്ദർ യാദവ് വ്യക്തമാക്കി.

7 ആൺ ചീറ്റകളും 5 പെൺ ചീറ്റകളുമാണ് പുതിയതായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വലിയ കൂടുകളിലാക്കി, ശാന്തരാക്കാൻ പ്രത്യേക ഉറക്കമരുന്നു നൽകിയായിരുന്നു ഇവയുടെ യാത്ര. രാവിലെ 10നാണ് ഗ്വാളിയർ വ്യോമതാവളത്തിലെത്തിയത്. ചീറ്റകളെ എംഐ 17 ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കുനോയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകും. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ചീറ്റകളുടെ എണ്ണം 20 ആകും. കുനോയിലെത്തിക്കുന്ന ചീറ്റകളെ ക്വാറന്റീനിൽ പാർപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം. 2009 ൽ ആണ് ചീറ്റകളെ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കാനുള്ള ‘പ്രോജക്ട് ചീറ്റ’ ആരംഭിച്ചത്. 7 പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുൻപാണ് ഇന്ത്യയിൽ ചീറ്റകൾക്കു വംശനാശം വന്നത്.

English Summary: 12 South African cheetahs land in Gwalior, to be released in Kuno Park today