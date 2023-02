കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം; പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ ഭീഷണിയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കേരളവും

2050 ൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള, ലോകത്തിലെ 50 പ്രദേശങ്ങളിൽ കേരളവുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ചെലവു കണക്കാക്കാനും ആശയവിനിമയം നടത്താനും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ ഒരു കൂട്ടം കമ്പനികളുടെ ഭാഗമായ ക്രോസ് ഡിപൻഡൻസി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് (സെഡ് ഡി ഐ) പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർ‌ട്ടിലെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് മറ്റ് എട്ടു സ്ഥലങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. ബിഹാർ, ഉത്തർപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, പഞ്ചാബ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രദേശങ്ങളാണിവ. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 2,600 ലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രവിശ്യകളിലും നിർമിത പരിസ്ഥിതിയുടെ ഭൗതിക കാലാവസ്ഥാ അപകടസാധ്യത കണക്കാക്കുന്നതാണ് റിപ്പോർട്ട്.

വീടുകൾ, ജോലിസ്ഥലങ്ങൾ തുടങ്ങി മനുഷ്യൻ നിർമിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളെയാണ് നിർമിത പരിസ്ഥിതി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദൃശ്യ കലകൾ, വാസ്തുവിദ്യ, എൻജിനീയറിങ്, നഗരാസൂത്രണം, ചരിത്രം, ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ, വ്യാവസായിക ഡിസൈൻ, ഭൂമിശാസ്ത്രം, പരിസ്ഥിതി പഠനം, നരവംശശാസ്ത്രം / സാമൂഹികശാസ്ത്രം എന്നിവയുമായെല്ലാം ഈ നിർമിത പരിസ്ഥിതി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് 2050 ൽ ഏറ്റവും അപകടസാധ്യതയുള്ള 50 പ്രദേശങ്ങളിൽ 80 ശതമാനവും ചൈന, യുഎസ്, ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്. വെള്ളപ്പൊക്കം, കാട്ടുതീ, ഉഷ്ണതരംഗം, സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുക തുടങ്ങിയവ മൂലം കെട്ടിടങ്ങൾക്കും വസ്തുവകകൾക്കുമുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ഘടന അനുസരിച്ചാണ് സെഡ് ഡി ഐ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് റിസ്ക് ഡേറ്റ സെറ്റ് ഈ പ്രദേശങ്ങളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയത്.

പട്ടികയിൽ ബിഹാർ –22, ഉത്തർപ്രദേശ് –25, അസം – 28, രാജസ്ഥാൻ– 32, തമിഴ്നാട് –36, മഹാരാഷ്ട്ര –38, ഗുജറാത്ത് –48, പഞ്ചാബ് –50, കേരളം –52 എന്നിങ്ങനെയാണ് സ്ഥാനങ്ങൾ. അസമിൽ കാലാവസ്ഥാ അപകടസാധ്യതയിൽ 1990 നെ അപേക്ഷിച്ച് 2050 ഓടെ 330 ശതമാനത്തിലധികം വർധനയുണ്ടാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

200 ൽ 114 പ്രദേശങ്ങളുമായി ഏഷ്യ റിപ്പോർട്ടിൽ മുന്നിലാണ്. അതിൽ ചൈനയും ഇന്ത്യയുമാണ് മുന്നിൽ. അതേസമയം ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ അപകടസാധ്യത കുറഞ്ഞവയല്ലെന്നും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം ഉയർന്ന അപകടസാധ്യത നേരിടുന്ന പല സംസ്ഥാനങ്ങളും പ്രവിശ്യകളുമുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. താമസ, വാണിജ്യ, വ്യാവസായിക കെട്ടിടങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറവായതിനാൽ അവ ഈ റാങ്കിങ്ങിൽ മുകളിലെത്താതെ പോകുന്നതാണെന്നും സെഡ് ഡി ഐ പറഞ്ഞു. ഇതാദ്യമായാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും പ്രവിശ്യകളെയും പ്രദേശങ്ങളെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തി, നിർമിത പരിസ്ഥിതിയെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു ഭൗതിക കാലാവസ്ഥാ അപകടസാധ്യതാ വിശകലനം നടത്തുന്നത്.

പട്ടികയിലെ ആദ്യ 100 ൽ സിന്ധ് പ്രവിശ്യയുൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം പ്രവിശ്യകൾ പാക്കിസ്ഥാന്റേതാണ്. 2022 ജൂണിനും ഓഗസ്റ്റിനും ഇടയിലുണ്ടായ വിനാശകരമായ വെള്ളപ്പൊക്കം പാക്കിസ്ഥാന്റെ 30 ശതമാനം പ്രദേശത്തെ ബാധിക്കുകയും സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിൽ ഒമ്പത് ലക്ഷത്തിലധികം വീടുകൾക്ക് ഭാഗികമായോ പൂർണമായോ കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നാശനഷ്ട സാധ്യതയുള്ള ആദ്യ 100 ഇടങ്ങളിൽ വികസിതവും ആഗോളതലത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതുമായ ഏഷ്യൻ സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രങ്ങളായ ബെയ്ജിങ്, ജക്കാർത്ത, തയ്‌വാൻ, മുംബൈ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളാണുള്ളത്. യുഎസിൽ, സാമ്പത്തികമായി പ്രാധാന്യമുള്ള കലിഫോർണിയ, ടെക്സസ്, ഫ്ലോറിഡ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളെയാണ് കൂടുതൽ ബാധിക്കുക. ഒന്നിലധികം പ്രവിശ്യകളും സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അപകടസാധ്യത നേരിടുന്ന മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ബ്രസീൽ, പാക്കിസ്ഥാൻ, ഇന്തൊനീഷ്യ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. യൂറോപ്പിൽനിന്ന് ലണ്ടൻ, മിലാൻ, മ്യൂണിക്, വെനീസ് എന്നീ നഗരങ്ങളാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്.

English Summary: Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu in world’s top 50 regions at high risk due to climate change: report