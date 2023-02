കൊടും ചൂടിൽ വെന്തുരുകി വടക്കൻ ജില്ലകൾ; ഇത്തവണയും ഉഷ്ണം കഠിനമായേക്കും

മാർച്ച് ഒടുവിലെങ്കിലും വേനൽമഴ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇത്തവണയും ഉഷ്ണം കഠിനമായേക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വിദഗ്ധരുടെ നിരീക്ഷണം. വടക്കൻ ജില്ലകളിലായിരിക്കും തേ‍ാത് കൂടുതൽ. ഈ മാസം ആദ്യ ആഴ്ച രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പാലക്കാട്ടായിരുന്നു. 36.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. സാധാരണ ഈ സ്ഥിതി ഉണ്ടാകാറില്ല. രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ മംഗലംഡാം, പേ‍ാത്തുണ്ടിഡാം, മലമ്പുഴ ഡാം പ്രദേശങ്ങളിൽ 39 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടും അനുഭവപ്പെട്ടു. എരിമയൂരിൽ 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയർന്നതായി റിപ്പേ‍ാർട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും ഔദ്യേ‍ാഗിക സ്ഥിരീകരണമില്ല.

കാറ്റിന്റെ ദിശയനുസരിച്ച് കൂടിയ ഉഷ്ണം പിന്നീട് കേ‍ാട്ടയം, കേ‍ാഴിക്കേ‍ാട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലേക്കു മാറി. കണ്ണൂർ എയർപേ‍ാർട്ടിൽ 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് രേഖപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയേ‍ാടെ ഈ സാഹചര്യം തമിഴ്നാട്, കർണാടക, ഗുജറാത്ത് മേഖലയിലായി. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഉഷ്ണക്കാറ്റിന് കനം കൂടുംതേ‍ാറും ചൂടിന്റെ തേ‍ാത് വർധിക്കുന്നതാണ് രീതി. തുലാവർഷ മഴ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ സാധാരണ നിലയിലാണെങ്കിലും പല ജില്ലകളിലും അളവ് കുറവാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ. പാലക്കാട് 23 ശതമാനവും, കണ്ണൂർ–41, മലപ്പുറം 24 ശതമാനവുമാണ് തുലാവർഷക്കുറവ്. ഇത്തവണ കാലവർഷത്തിൽ ലഭിച്ച മഴ സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ടതിനെക്കാൾ 14% കുറവാണ്. ഇത്തവണ തണുപ്പും കാറ്റും വൈകിയാണ് എത്തിയത്. രണ്ടുവർഷമായി വേനലിൽ ഉഷ്ണത്തിന്റെ തേ‍ാതിൽ വർധനയുണ്ട്. ആഗേ‍ാളതലത്തിലെ അന്തരീക്ഷ മാറ്റത്തിനെ‍ാപ്പം പ്രാദേശിക ഘടകങ്ങളും ഇതിന് കാരണമാണ്.

കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി സ്ഥാപിച്ച ഒ‍ാട്ടേ‍ാമാറ്റിക് വെതർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള ഡേറ്റകൾ ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയെങ്കിലും, തുടക്കത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കണക്കുകളെ ബാധിക്കുന്നതായാണ് പരാതി. ചിലതിൽ ഡേറ്റകൾ കൃത്യമാകുന്നില്ല. താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതവണ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ അനുഭവിച്ച ഉഷ്ണത്തിന്റെ അളവും ലഭ്യമല്ല. വെതർ സ്റ്റേഷൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടാകുമെന്നു കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷകർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

