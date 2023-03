‘ബ്രഹ്മപുരത്ത് മനിലയിലെ 70 അടിയുള്ള സ്മോക്കി മൗണ്ടൻ പ്രതിഭാസമാകാം; പുക കണ്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ’

കൊച്ചിയിലെ ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രം പുകയുകയാണ്. ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട തീപിടിത്തത്തിനു ശേഷവും ഒരു നെരിപ്പോടുപോലെ ബ്രഹ്മപുരം നീറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യമുൾപ്പെടെയുള്ളവ ഉരുകി പുറത്തേക്കു വമിക്കുന്ന വിഷപ്പുക വ്യവസായ നഗരമായ കൊച്ചിയെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുകയാണ്. മാസ്കിനുപോലും സുരക്ഷ നൽകാനാവുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. ഈ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ നാട്ടുകാർ തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് അതൊരു ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് . ബ്രഹ്മപുരം പ്ലാന്റിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ തീപിടിത്തം പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഇത് ആവർത്തിച്ചു സംഭവിക്കുന്നതായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട്. കൊച്ചിയുടെ ഈ ശ്വാസംമുട്ടൽ കേരളത്തിന്റെ വികസന സങ്കൽപങ്ങൾക്ക് പകരുന്ന ഒരു പാഠമുണ്ട്. അത് നഗരാസൂത്രണം സംബന്ധിച്ചതാണ്. മാലിന്യം സംസ്കരണം ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന ചോദ്യവും ഇതോടൊപ്പം ഉയരുന്നു. ഇതിനു പുറമേയാണ് ഉറവിട മാലിന്യം സംസ്കരണം പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ. ബ്രഹ്മപുരം കേരളത്തിനു നൽകുന്ന പാഠങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മാലിന്യം ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്? മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മപുരം തീപിടിത്തം പോലുള്ള അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം? ഗ്രീൻ ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ പ്രയോക്താവും ഹാബിറ്റാറ്റ് ഗ്രൂപ് ഓഫ് ടെക്നോളജീസ് തലവനുമായ ജി. ശങ്കർ മനോരമ ഓൺലൈൻ പ്രീമിയത്തോടു പ്രതികരിക്കുന്നു.



∙ ബ്രഹ്മപുരവും മനിലയിലെ സ്മോക്കി മൗണ്ടനും

ജി. ശങ്കർ.

ബ്രഹ്മപുരം കേരളത്തിനെയാകെ ഒരു ദുരന്തഭൂമിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അത് എന്നിൽ അതിശയോക്തിയുണ്ടാക്കുന്നില്ല. ലോകത്തെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതിനു സമാനമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാ‍ൻ യാത്ര ചെയ്തു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഫിലിപ്പീൻസിന്റെ തലസ്ഥാനമായ മനില. തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് ‘സ്മോക്കി മൗണ്ടൻ’ എന്ന പേരിൽ ഏകദേശം 60– 70 അടിയോളം പൊക്കമുള്ള ഒരു മാലിന്യക്കൂമ്പാരമുണ്ട്. ഒരു പത്തുനില കെട്ടിടത്തിന്റെയത്ര വലുപ്പം വരും അതിന്. അതിന് അവർ നൽകിയിരിക്കുന്ന പേരാണ് സ്മോക്കി മൗണ്ടൻ എന്നത്. എപ്പോഴും പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാലാണ് ആ പേരു വന്നത്.

മനിലയിലെ സ്മോക്കി മൗണ്ടനിലെ കാഴ്ച.

അതിനിടയ്ക്ക് ഈ മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചികഞ്ഞെടുത്തു ജീവിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ഒരു പ്രശസ്തമായ ഹോളിവുഡ് ചലച്ചിത്രം ഈ കുന്നിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയും തിരക്കുമുള്ള ഒരു തലസ്ഥാന നഗരങ്ങളിലൊന്നാണ് മനില. നഗരവാസികൾ അവരുടെ മാലിന്യം കൂട്ടികൂട്ടിയാണ് ഈ മാലിന്യമല അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ബ്രഹ്പുരത്തിലെപ്പോലെ ഇതു പലപ്പോഴും കത്തിപ്പടരും. ബ്രഹ്മപുരത്തെ തീപിടിത്തത്തിനു കാരണമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് മാലിന്യത്തിൽ നിന്നുള്ള മീഥൈൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിഷവാതകമായിരിക്കാമെന്നാണ്. ഇതേ പ്രതിഭാസമായിരിക്കാം മനിലയിലെ സ്മോക്കി മൗണ്ടനിലുമുള്ളത്. മനിലയിലെപ്പോലെ ബ്രഹ്മപുരത്തും മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തപ്പിയെടുത്തു ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഫിലിപ്പീൻസിൽ എല്ലാ വർഷവും ഒട്ടേറെപ്പേർ സ്മോക്കി മൗണ്ടനിൽ വെന്തു മരിക്കുന്നുണ്ട്.



∙ മാലിന്യമെന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് മാത്രമല്ല

കൊച്ചിയിൽ സംഭവിച്ചത് മാലിന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ അവബോധമില്ലാത്തതിന്റെ ദുരന്തമാണ്. മാലിന്യമെന്നു പറഞ്ഞാൽ നമുക്കു പലപ്പോഴും പ്ലാസ്റ്റിക് മാത്രമാണ്. അതിനെക്കാൾ ഭീകരമാണ് ഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യങ്ങൾ. എൽഇഡി സിഎഫ് ലൈറ്റുകളുടെ അകത്ത് ആർസനിക്കും മെർക്കുറിയും പോലെയുള്ള മാരകമായ വിഷം ഉണ്ട്. ഇത് മറ്റുമാലിന്യങ്ങളുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് വിഷവാതകമാകും. അതുകൊണ്ട് മാലിന്യങ്ങൾ കൂട്ടിയിടുന്ന പ്രവണത ഉപേക്ഷിക്കണം. കൂടിക്കിടക്കുന്ന മാലിന്യം അന്നുതന്നെ തരംതിരിച്ചു സംസ്കരിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണു വേണ്ടത് എന്നാൽ. മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് വെല്ലുവിളികൾ പലതാണ്. അതിൽ പ്രധാനം സ്ഥല പരിമിതിതന്നെ . മാലിന്യസംസ്കരണ പ്ലാന്റുകൾക്കെതിരായ പ്രതിരോധമാണ് എല്ലായിടത്തും. മറ്റൊരു പ്രശ്നം പ്രധാനമാണ് അശാസ്ത്രീയമായ മാലിന്യ സംസ്കരണമാണ്. ഇത് വിഷപ്പുക, അഹസ്യമായ ദുർഗന്ധം എന്നിവയ്ക്കു കാരണമാകുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ വിളപ്പിൽശാലയിൽ സംഭവിച്ചത് ഇതാണ്.

∙ മാലിന്യം ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം?

മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് നമുക്ക് ഒരു ആസൂത്രിത സംവിധാനമില്ല. ഒരിടത്ത് മാലിന്യം കുന്നുകൂട്ടുന്ന കേന്ദ്രീകൃത മാലിന്യ സംസ്കരണം നല്ലൊരു ആശയമേയല്ല.

ഉറവിട മാലിന്യം സംസ്കരണം മാത്രമാണ് യഥാർഥ പോംവഴി. എവിടെ മാലിന്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുവോ അവിടെത്തന്നെ അതു സംസ്കരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിനെയാണ് ഉറവിട മാലിന്യം സംസ്കരണമെന്നു പറയുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക്, ഗ്ലാസ് തുടങ്ങിയ ഖരമാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാൻ ഒരു ഏജൻസിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം നമ്മുടെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെങ്കിലുമുണ്ടാകണം.

∙ ബ്രഹ്മപുരം ഒരു തുടക്കം മാത്രം

ബ്രഹ്മപുരം യഥാർഥത്തിൽ ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണെന്നു നാം തിരിച്ചറിയണം. കേരളത്തിൽ പലയിടത്തും ബ്രഹ്മപുരങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ലോകത്തെവിടെയും ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ നഗരങ്ങളിലാണ് ഇത്തരം വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. കൊച്ചിനഗരത്തിന്റെ ജനസാന്ദ്രതയാണ് ബ്രഹ്മപുരം ദുരന്തത്തിലേക്കു വഴി തുറന്നത്. അതിഭീകരമായ നഗരവൽക്കരണത്തിന്റെ പിടിയിലാണ് കൊച്ചി നഗരം. ചുറ്റോടു ചുറ്റും കെട്ടിടങ്ങളാണ്. മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നത് ഈ സാഹചര്യമാണ്. 2018ലെ പ്രളയം നമ്മളെ എന്താണു പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് ഓർമയുണ്ടോ? വെള്ളം ഒഴുകിപ്പരക്കാനുള്ള സ്ഥലമില്ലെന്ന പാഠമാണ് പ്രളയം പങ്കുവച്ചത്. അതിനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയേ മതിയാകൂവെന്നും പ്രളയകാലം വ്യക്തമാക്കി..

∙ മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനം അനിവാര്യം

കേരളം ഒരു ഉപഭോക്തൃ സംസ്ഥാനമാണ്. അതിന്റെ ഉപോൽപന്നമാണ് മാലിന്യം, വീടുകൾ, ഫ്ലാറ്റുകൾ, ഓഫിസുകൾ, സ്കൂളുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം കെട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങൾ നിർബന്ധിതമാകുന്നതുപോലെ മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും അനിവാര്യമാണ്. ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു അവബോധം ജനങ്ങൾക്കു നൽകണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് മാലിന്യം അപകടമാവുന്നത്. അതു വിഷയമയമാകുന്നത് തുടങ്ങിയ അവബോധമാണു നൽകേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം മാലിന്യത്തിൽ നിന്നു വരുമാനമുണ്ടാക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ആശയങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശാലമായ ഒരു അവബോധത്തിലൂടെമാത്രമേ നമുക്ക് മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയൂ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഓടകളിലൂടെ നദികളിലൂടെ മാലിന്യം നമ്മുടെ കടൽത്തീരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയാണ്. അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതികാഘാതം ചർച്ചെചെയ്യപ്പെടുന്നുപോലുമില്ല. തിരുവനന്തപുരത്തെ തീരത്തിനടുത്തൊക്കെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ പൂർണമായി തകർത്തിരിക്കുകയാണ്.

പുതിയ കെട്ടിട നിർമാണ ചട്ടത്തിൽ മാലിന്യ നിർമാർജന സംവിധാനം നിഷ്കർഷയോടെ നടപ്പിലാക്കണം. മഴവെള്ള സംഭരണിപോലെ പ്രധാനമാണിത്. മാലിന്യ സംസ്കരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള അവബോധമില്ലായ്മ നമ്മുടെ നഗരാസൂത്രണങ്ങളിൽ കടുത്ത വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. മാലിന്യം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നകാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ അവബോധമില്ല. ഇതിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്കുവഹിക്കാനുണ്ട്. വീടുകളുടെ സ്ഥലപരിമിതി കാരണം സമീപത്തെ ഓടകളിലേക്ക് ഖരമാലിന്യം തള്ളുന്ന പ്രവണത വ്യാപകമാണ്.വീടു പണിയണമെങ്കിൽ വീടുപോലെ പ്രധാനമാണ്.

ഖരമാലിന്യങ്ങളും ദ്രവ മാലിന്യങ്ങളം സംസ്കരിക്കാനുള്ള സംവിധാനമെന്ന അവബോധമാണു പ്രധാനം. അല്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇടപെട്ട് വാർഡുകളിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനമുണ്ടാകണം. അതുപോലെത്തന്നെ പ്രധാനമാണ് മാലിന്യ ശേഖരം. മാലിന്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാര്യമായ അവബോധമില്ല. മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം പോലെത്തന്നെ പ്രധാനമാണ് മണ്ണിന്റെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യമമെന്നു നാം തിരിച്ചറിയണം.

∙ ബ്രഹ്മപുരത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ മറക്കരുത്

മാലിന്യമെന്നതുകൊണ്ടു നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഖരമാലിന്യം മാത്രമാണ്. ദ്രവമാലിന്യവും അന്തരീക്ഷവായുവിലെ മാലിന്യവും നാം കാണുന്നതേയില്ല. ശുദ്ധമായ വായുവെന്നത് മനുഷ്യന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അക്കാര്യത്തിൽ കേരളം പൂർണമായി പിന്നാക്കം പോയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാണാത്ത ഗുരുതര പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇതിലൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾക്കും കാൻസറിനും അതു കാരണമാകുന്നു. നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകം മണ്ണാണ്. അതിൽ വിഷം കലരരുത്.

ബ്രഹ്മപുരം പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന പാഠം പ്രതിരോധത്തിന്റെ വഴികളിലേക്കു നീങ്ങണമെന്നതാണ്. കോവിഡ് വന്നപ്പോഴാണു തുറസ്സായ വായുസഞ്ചാരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം നാം മനസ്സിലാക്കിയത് . അതുപോലെയൊരു തിരിച്ചറിവിന്റെ ഘട്ടമാണ്

∙ മാലിന്യ നിർമാർജനം ചില മാതൃകകൾ

ബ്രഹ്മപുരത്തെയും മറ്റും മാലിന്യ നിർമാർജനത്തിന് ഒട്ടേറെ രാജ്യാന്തര മാതൃകകളുണ്ട്. അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സ്വീഡനിലെയും ജപ്പാനിലെയും നൂതന മാർഗങ്ങളാണ്. ഏകദേശം 99 ശതമാനം മാലിന്യവും മൂല്യവർധിത ഉൽപന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണ് സ്വീഡൻ. വെറും ഒരു ശതമാനം മാത്രമേ ഭൂമി നികത്തലിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. യഥാർഥത്തിൽ ആ രാജ്യം നികത്തലിനു വേണ്ടി ടൺ കണക്കിന് മാലിന്യം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ്. ജപ്പാനിൽ ഖരമാലിന്യം 36 തരമാ യി വേർതിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ റീസൈക്ലിങ് മാതൃക ലോകത്തിനു പാഠമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി. ജനാഭിലാഷവും രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തിയുമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും നടപ്പിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. നമ്മുടെ കാഴ്ചകൾക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി നടക്കുന്ന രണ്ട് മാലിന്യ സംസ്കരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാം. അതിലൊന്ന് ആലപ്പുഴ നഗരസഭ നടത്തുന്ന വികേന്ദ്രീകൃത സംസ്കരണ സംവിധാനമാണ്. ഇത് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ പ്രശംസ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വാസ്തുശിൽപി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ തന്നെ രൂപകൽപന ചെയ്ത ഒരു സംവിധാനം പുനലൂർ നഗരസഭയിലുണ്ട്. അവിടെ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനം എല്ലാ ഭാഗത്തെയും ജനപ്രതിനിധികൾ കാണേണ്ടതാണ്.



കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടെ സജീവ സഹകരണത്തോടെ മാലിന്യം ഒരു സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സാക്കി മാറ്റാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കീറി മുറിച്ച് അവർ കയറ്റുമതി ചെയ്യുകയാണ്.ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് മാലിന്യം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ശിൽപങ്ങൾ വരെയുണ്ട്.

ജന്റിൽ പാർക്ക് എന്നു പേരു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അന്നത്തെ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന എം.ആർ. രാജഗോപാലിന്റെ ശ്രമങ്ങളാണ് ഇത് യാഥാർഥ്യമാക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ എനിക്ക് വലിയ ഊർജം പകർന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വലിയ വലിയ കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. എന്നാൽ അതു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും ഫലപ്രദമായ മാതൃകകൾ നമുക്കു മുന്നിലുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെയും സ്വകാര്യ സംരംഭകരുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള വികേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനമാണ് കേരളത്തിന് അനുയോജ്യമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അത്തരം മാതൃകകൾ കൂടി പഠിക്കാൻ സർക്കാരും ജനപ്രതിനിധികളും തയാറാകണം.

