ചന്ദ്രക്കലയ്ക്ക് ശുക്രഗ്രഹവുമായുള്ള അടുപ്പം; വെള്ളിത്തിളക്കമേറി റംസാൻ ചന്ദ്രിക

ഇന്നു വൈകിട്ട് പടിഞ്ഞാറൻ മാനത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ചന്ദ്രക്കലയ്ക്ക് ശുക്രഗ്രഹവുമായുള്ള അടുപ്പം മൂലം തിളക്കമേറും. ചന്ദ്ര ശുക്രസംഗമം വിരളമല്ലെങ്കിലും നേർത്ത ചന്ദ്രക്കലയുടെ സമീപം ഏറെ തിളക്കത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ശുക്രൻ ശ്രദ്ധേയമായ കാഴ്ചയായിരിക്കുമെന്ന് അമച്വർ വാനനിരീക്ഷകൻ സുരേന്ദ്രൻ പുന്നശ്ശേരി പറയുന്നു. ഗ്രഹസംഗമം, ഒക്കൾട്ടേഷൻ മുതലായ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച മാത്രമാണ്. യഥാർഥത്തിൽ ഇവയെല്ലാം വളരെ അകലെയുള്ള വാന ഗോളങ്ങളാണ്.

ശുക്രഗ്രഹം ചന്ദ്രനാൽ മറയ്ക്കപ്പെടുന്ന വീനസ് ഒക്കൾട്ടേഷൻ (ശുക്ര ഉപഗൂഹനം) എന്ന അപൂർവ പ്രതിഭാസമാണിത്. ഇരുട്ടു കൂടുംതോറും ഇവയുടെ തിളക്കം കൂടുമെങ്കിലും പരസ്പരമുള്ള അകലം വർധിക്കുന്നതായി കാണാം. സാധാരണഗതിയിൽ വെറും കണ്ണുകൊണ്ടു തന്നെ കാണാവുന്ന ഈ ചന്ദ്ര ശുക്രസംഗമം ഒരു മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽപോലും പകർത്താം. അതേസമയം, ഇന്ന് സൂര്യാസ്തമയത്തിന് മുൻപാണ് ചന്ദ്ര ശുക്രസംഗമം എന്നതിനാൽ കേരളത്തിൽനിന്ന് വെറും കണ്ണുകൊണ്ട് അത് കാണുക എളുപ്പമല്ല.

