മധ്യപ്രദേശിലെ കുനോ ദേശീയോദ്യാനത്തിലെ ചീറ്റപ്പുലികളിലൊന്നിനെ സമീപമുള്ള ഗ്രാമത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. ദേശീയോദ്യാനത്തില്‍ നിന്ന് 20 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള വിജയ്​പൂരിലാണ് ചീറ്റയെത്തിയത്. നമീബിയയില്‍ നിന്നെത്തിച്ച ചീറ്റകളിലൊന്നാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ഗ്രാമത്തിലേക്കെത്തിയത്. ചീറ്റയെ തിരിച്ചെത്തിക്കാന്‍ വനംവകുപ്പ് ശ്രമങ്ങള്‍ തുടങ്ങി. ചീറ്റയെ കണ്ട ഗ്രാമീണരും ആകെ ഭയന്നിരുന്നു. ചീറ്റകളുടെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വരവ് തന്നെ ആഘോഷമായിരുന്നു. ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ് നബീയയിൽ നിന്നെത്തിച്ച ‘സിയായ’ എന്ന ചീറ്റ നാല് കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ജന്‍മം നല്‍കിയത്.

7 പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കു ശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ചീറ്റ പിറന്നത്. 1952 ൽ വംശമറ്റു പോയ ചീറ്റകളെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ വിജയമാണ് 4 കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പിറവിയെന്നു കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഭൂപേന്ദർ യാദവ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. 60-90 ദിവസമാണ് ചീറ്റകളുടെ ഗർഭകാലം. ഇതിനിടെ എൽട്ടൻ, ഫ്രെഡി എന്നീ ആൺചീറ്റകളുമായായിരുന്നു സിയായുടെ സഹവാസം. ഇതിൽ ആരാണ് ചീറ്റക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അച്ഛനെന്നു വ്യക്തമല്ലെന്ന് പ്രോജക്ട് ചീറ്റയുടെ ചുമതലയുള്ള ദേശീയ കടുവ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി മെംബർ സെക്രട്ടറി എസ്പി യാദവ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Cheetah from Namibia sneaks out of Kuno National Park, strays into faraway village