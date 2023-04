രാജവെമ്പാലയ്ക്ക് എസി, കടുവയ്ക്ക് രണ്ട് നേരം കുളി; കനത്ത ചൂടില്‍ ‘കൂൾ’ ആയി മൃഗശാല

മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല കനത്ത ചൂട് മൃഗങ്ങളെയും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ചൂടിനെ അതിജീവിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലൊരിക്കിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണിത്. പാമ്പുകളിലെ രാജാവ് രാജവെമ്പാലയ്ക്കും ആമസോൺ കാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയ അനക്കോണ്ടയ്ക്കും ചൂട് കൂടിയാൽ ഏസി മാത്രമാണ് രക്ഷ.ഒട്ടകപക്ഷി ആളിത്തിരി പഴഞ്ചനാണ് പനയോല കൊണ്ട് നിർമിച്ച കുടയോടാണ് താല്പര്യം.

മനുവെന്ന് പേരുള്ള ന്യുജൻ കടുവയാണെങ്കിലും ചൂട് കാലത്ത് രാവിലെയും ഉച്ചക്കും കുളിച്ചതിനു ശേഷമേ കക്ഷി ആളുകളെ കാണൂ. തണുത്തു വിറങ്ങലിച്ചു ഐസ് ആയ തണ്ണിമത്തനോടാണ് കരടിക്ക് പ്രിയം. അന്തേവാസികളുടെ ചൂട് കാലത്തെ സൗകര്യം അതിക്രമിച്ചു കടന്നു ആസ്വദിക്കുന്ന വേറെ ചിലരും ഇവിടെയുണ്ട്.

English Summary: With special menu and acs,Kerala zoos gear up to beat the heat