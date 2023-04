പക്ഷിയെ പിടികൂടി കാലുകളിലും കഴുത്തിലും കയറു കെട്ടി കടത്താൻ ശ്രമം; കൊടും ക്രൂരത ആളുകൾ നോക്കിനിൽക്കെ

പൊതുസ്ഥലത്ത് ഐബിസ് പക്ഷിയെ പിടികൂടി അതിക്രൂരമായി ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമം. സിഡ്നിയിലെ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തുവച്ചാണ് സംഭവം. ഈസ്റ്റ്‌വുഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് പുറത്തുവച്ച് ഒരു വ്യക്തി പക്ഷിയെ ആക്രമിക്കുന്നതായി കണ്ടു നിന്നവർ പൊലീസിനോട് പരാതിപ്പെടുകയായിരുന്നു. അതേ പ്രദേശത്തു നിന്നുതന്നെയാണ് ഇയാൾ പക്ഷിയെ പിടികൂടിയത്.

പിടികൂടിയ ശേഷം ഇയാൾ ഒരു കയർ ഉപയോഗിച്ച് പക്ഷിയുടെ കാലുകൾ ബന്ധിക്കുകയും കഴുത്തിൽ കെട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനുശേഷം വീലുകളുള്ള ഒരു ട്രോളി ബാഗിൽ കയറ്റി അതിനെ കടത്താനായിരുന്നു ശ്രമം. ദൂരെ നിന്നു പകർത്തിയ സംഭവത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചതോടെ സംഭവം ജനശ്രദ്ധനേടി. ഇയാൾ പക്ഷിയെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ആളുകൾ ചുറ്റും കൂടി. ഇവരുടെ ഇടപെടലിനൊടുവിൽ പക്ഷിയെ മോചിപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞു.

എന്നാൽ ഉടൻതന്നെ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തും മുൻപ് കുറ്റവാളി അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഉപദ്രവ ശ്രമത്തെ തുടർന്ന് പക്ഷിക്ക് പരുക്കേറ്റിരുന്നതായി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഭയന്നുപോയ പക്ഷി കഴുത്തിലെയും കാലിലെയും കെട്ടുകൾ അഴിച്ച ഉടൻതന്നെ പറന്നു പോവുകയായിരുന്നു. അതിന്റെ കൊക്കുകൾക്ക് തകരാർ സംഭവിച്ചിരുന്നതായി ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു. കുറ്റവാളി രക്ഷപെട്ടെങ്കിലും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അയാൾക്കായി തിരച്ചിൽ നടത്തി.

സംഭവശേഷം ഇയാൾ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള ട്രെയിനിൽ കയറിയതായി വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ മറോബ്ര എന്ന സ്ഥലത്തെ വീടിനുള്ളിൽ നിന്നും ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൃഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ക്രൂരതകൾ തടയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കുറ്റങ്ങളാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജാമ്യം നേടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കോടതി ഇയാൾക്ക് ജാമ്യം നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു.

ന്യൂസൗത്ത് വെയ്ൽസ് നാഷണൽ പാർക്ക് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ആക്ട് പ്രകാരം പ്രത്യേക സംരക്ഷണം നൽകുന്ന പക്ഷിയാണ് വൈറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഐബിസ്. ചവറ്റു കൂനകളിൽ ഭക്ഷണം തേടുന്നത് ഇവയുടെ സ്വഭാവരീതിയായതിനാൽ ബിൻ ചിക്കൻ എന്നും ഇവയ്ക്ക് വിളിപ്പേരുണ്ട്.

