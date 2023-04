2000 കോടി, ലോകം കീഴടക്കി കോഴികൾ; എണ്ണത്തിൽ മനുഷ്യ ജനസംഖ്യയുടെ രണ്ടിരട്ടി

ലോകത്ത് 2000 കോടി കോഴികളുണ്ടെന്നാണു കണക്ക്. അതായത് മനുഷ്യ ജനസംഖ്യയുടെ രണ്ടര ഇരട്ടിയോളം. അന്റാർട്ടിക്ക ഒഴിച്ച് എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും കോഴികളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടും മുട്ടയ്ക്കും ഇറച്ചിക്കുമായി കോഴികളെ വളർത്തുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മാംസമാണ് കോഴിയിറച്ചി. ഇത്രയും പരിചിതമായ കോഴികൾ ഉദ്ഭവിച്ചതെവിടെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇവ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചത്.

തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ ട്രോപ്പിക്കൽ കാടുകളിലാണ് കോഴികൾ ഉദ്ഭവിച്ചത്.റെഡ് ജംഗിൾ ഫൗൾ എന്ന കാട്ടുകോഴി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇവയുടെ ഉദ്ഭവമെന്ന് ഡാർവിൻ പറയുന്നു. മറ്റ് 3 വിഭാഗങ്ങളിലെ കാട്ടുകോഴികളിൽ നിന്നുള്ള ജീനുകളും ഇവയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ചൈനയിൽ നിന്ന് പതിനായിരം മുതൽ 8000 വർഷങ്ങൾ വരെ പഴക്കമുള്ള കോഴികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ ഇവ കോഴികളെല്ലെന്നും മറിച്ച് കോഴികളോട് ധാരാളം സാമ്യമുള്ള ഫെസന്റ് എന്ന പക്ഷികളാണെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർമാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായമുണ്ട്. സിന്ധുനദീതട സംസ്കാര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും 4000 വർഷം വരെ പ്രായം നിർണയിച്ച കോഴികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സിന്ധുനദീതട സംസ്കാരത്തിൽ രാജകീയമായ പക്ഷികളായാണു കോഴികളെ കരുതിപ്പോന്നത്.

പിൽക്കാലത്ത് ഡിഎൻഎ പരിശോധനകൾ കോഴികളുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വെട്ടമേകി.തായ്‌ലൻഡിൽ വച്ചാണ് മനുഷ്യർ ആദ്യമായി കോഴികളെ ഇണക്കിവളർത്താൻ തുടങ്ങിയതെന്ന് പരിശോധനകളിൽ തെളിഞ്ഞു. ഭക്ഷണത്തിനോ മുട്ടയ്ക്കോ വേണ്ടിയായിരുന്നില്ലത്രേ ഇത്. കോഴിപ്പോരിനായായിരുന്നു ഇവയെ ആദിമമനുഷ്യർ ഇണക്കിവളർത്തിയതെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. തെക്കൻ ഏഷ്യയിൽ ഒതുങ്ങി നിന്ന കോഴികൾ 3000–2000 ബിസി കാലഘട്ടത്തിൽ പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യയിലും മധ്യപൂർവമേഖലയിലും എത്തിച്ചേർന്നു. ഫിനീഷ്യൻമാരാണ് കോഴികളെ യൂറോപ്പിൽ എത്തിച്ചത്. ബിസി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു ഇത്. ഇതിനും മുൻപ് തന്നെ ഈജിപ്തിൽ കോഴികളെത്തിയിരുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് കോഴിപ്പോരിനായി വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു കോഴികളുടെ വരവ്. എന്നാൽ പിന്നീട് സാധാരണക്കാരായ ഈജിപ്തുകാരും കോഴികളെ വളർത്താൻ തുടങ്ങി.

Image Credit: Zoom Photo Graphic Stock/ Shutterstock

കോഴികളെ റോമാക്കാർ പണ്ട് മുതൽ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. കോഴികളുടെ ഭാരം കൂട്ടാനുള്ള ചില നുറുക്ക് വിദ്യകളും അന്നത്തെ റോമൻ കർഷകർ കണ്ടെത്തി. കോഴിക്ക് ബാർലിയും, വീഞ്ഞിൽ കുതിർത്ത ഗോതമ്പുമൊക്കെ തീറ്റയായി നൽകുന്നതൊക്കെ ഇത്തരം ചില വിദ്യകളായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് റോമൻ ഭരണകൂടം ഇത്തരം രീതികൾക്കു വിലക്കേർപ്പെടുത്തി.റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ യൂറോപ്പിൽ കോഴിക്കൃഷിക്കും മങ്ങലായി. പോളിനേഷ്യക്കാരാണ് കോഴികളെ അമേരിക്കൻ വൻകരഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിച്ചത്.

തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ പസിഫിക് തീരത്തായിരുന്നു പോളിനേഷ്യക്കാരുടെ വരവ്. ഇവർ കോഴികളെയും കൊണ്ടുവന്നു. എന്നാൽ മുട്ടകൾക്കപ്പുറം അമേരിക്കൻ മാംസാഹരവിഭവങ്ങളിൽ കോഴികൾക്ക് അത്രവലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സംഭവിച്ച വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന്റെ അലകൾ കോഴിഫാമുകളിലും പ്രതിഫലിച്ചു. കോഴികളെ വലിയതോതിൽ ഫാമിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. തൊണ്ണൂറുകളിൽ അമേരിക്കക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കുന്ന മാംസം ചിക്കൻ ആയി മാറി. ബീഫിനെ പിന്തള്ളിയായിരുന്നു ഇത്.

English Summary: There Are More Chickens Than People in the World