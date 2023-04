കടലിനടിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട നിഗൂഢ ദ്വാരങ്ങൾ; ഉത്തരം കണ്ടെത്തി ഗവേഷകർ

ബെറിങ് കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയ നിഗൂഢ ദ്വാരങ്ങളുടെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താനായി ഗവേഷകർ പഠനം തുടങ്ങിയിട്ട് ഏറെ കാലങ്ങൾ പിന്നിട്ടു കഴിഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് ഈ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടത് എന്നതു സംബന്ധിച്ച് പല ഊഹാപോഹങ്ങളും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കടലിലെ എന്തെങ്കിലും അപൂർവ്വ പ്രതിഭാസമാവാം ഇതെന്നും അതല്ല വരാനിരിക്കുന്ന ദുരന്തത്തിന്റെ സൂചനയാണോ എന്നുമെല്ലാം പല അനുമാനങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിരവധി നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഇതിനൊരു ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗവേഷകർ. വലുപ്പത്തിൽ നന്നേ ചെറുതായയ ആംഫിപോഡ് എന്ന സമുദ്ര ജീവിയാണ് ഈ കുഴികൾ നിർമിക്കുന്നതെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്.

അലാസ്കയ്ക്കു സമീപത്തെ അല്യൂഷ്യൻ ട്രെഞ്ചിൽ ജൈവവൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നതിനിടയാണ് നിഗൂഢ കുഴികൾ ഗവേഷകരുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടത്. എന്നാൽ തുടർന്ന് നടത്തിയ പര്യവേക്ഷണത്തിൽ ഈ കുഴികൾ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറിനടുത്ത് തിരശ്ചീന ഭൂഗർഭ ടണലുകൾ വഴി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. നിഗൂഢ കുഴികളെക്കുറിച്ച് ഇന്നോളം നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ നിഗമനമാണ് ഇതെന്നും പഠന സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ പറയുന്നു.

ഏതാണ്ട് ചെമ്മീനിന് സമാനമായ ആകൃതിയിലുള്ള കവചജന്തുക്കളാണ് ആംഫിപോഡുകൾ. ഒരു മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 13 ഇഞ്ച് വരെ നീളത്തിലുള്ള ആംഫിപോഡുകളുണ്ട്. സമുദ്ര ജീവികളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വേഗതയിൽ തുരന്നു നീങ്ങാൻ കഴിവുള്ളവയാണ് ഇവ. കടലിന്റെ അടിത്തട്ട് തുരന്ന് മാളങ്ങളുണ്ടാക്കി താഴേക്ക് ചെന്ന് പോഷകഗുണമുള്ള എക്കൽ പാളിയിലേക്ക് ഇവ എത്തുന്നു. ഇവിടെ ഭക്ഷണം തേടുന്ന പ്രക്രിയക്കൊപ്പം ഇവ സ്വയം ടണലുകളും നിർമിക്കുന്നുണ്ട്.

കണ്ടെത്തിയ കുഴികളിൽ ഒന്നിനു പുറത്തായി ഒരു ആംഫിപോഡിനെ കണ്ടതാണ് നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയത്. തുടക്കത്തിൽ കുഴികൾക്ക് സമീപത്തായി കണ്ടെത്തിയ മത്സ്യങ്ങൾ അടക്കമുള്ള വിവിധ സമുദ്ര ജീവികളെ ഗവേഷകർ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവയിലേറെയും കുഴികളെക്കാൾ അധികം വലുപ്പത്തിലുള്ളവയായിരുന്നു. ആംഫിപോഡുകൾ മാത്രമാണ് വലുപ്പത്തിലും പ്രകൃതത്തിലും സംശയം ജനിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് നടത്തിയ വിശദമായ പഠനങ്ങളിൽ കുഴികൾക്കുള്ളിലും സമീപത്തുമായി വ്യത്യസ്ത വലുപ്പത്തിലുള്ള നിരവധികളെ ആംഫിപോഡുകളെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കുഴികൾ നിർമിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള കാലുകളാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത. എക്കോളജി ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ എന്ന ശാസ്ത്ര ജേർണലിലാണ് പഠന വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ബെറിങ് കടലിലെ കുഴികളെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യം കണ്ടെത്താനായെങ്കിലും ഇനിയും ഗവേഷകർക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കാത്ത നിഗൂഢതകൾ വിവിധ സമുദ്ര ഭാഗങ്ങളിലായി അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. കലിഫോർണിയയ്ക്ക് സമീപത്തായി കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് കണ്ടെത്തിയ വ്യത്യസ്ത വലുപ്പത്തിലുള്ള പാടുകളും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ മനുഷ്യനിർമിതമെന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിൽ ദീർഘചതുരാകൃതിയിലുള്ള കുഴികളും എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നത് ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.

