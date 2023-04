ലോകം ഞെട്ടിയ ചേർണോബിൽ, ജപ്പാനെ വിറപ്പിച്ച ഫുക്കുഷിമ; ആണവോർജത്തെ പടിക്കു പുറത്താക്കി ജർമനി, കാരണം?

ജർമനി രാജ്യത്തെ അവസാന 3 ആണവ നിലയങ്ങൾ കൂടി അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്ന എംസ്ലാൻഡ്, നെക്കർവേസ്തിം 2, ഇസാർ 2 നിലയങ്ങളാണു പൂട്ടുന്നത്. ഇതോടെ ജർമനി പൂർണമായും ആണവോർജത്തെ കൈവിടാനുള്ള ചരിത്രപരമായ തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് നടന്നുകയറുന്നത്. അംഗല മെർക്കൽ ചാൻസലറായിരിക്കെ 2011ൽ കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനമാണു നടപ്പാകുന്നത്. മൂന്നു നിലയങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ പൂട്ടേണ്ടതായിരുന്നെങ്കിലും യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം മൂലമുണ്ടായ ഊർജപ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് നീട്ടുകയായിരുന്നു.

തൽക്കാലം കൽക്കരി, പ്രകൃതിവാതകം എന്നിവ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് ജർമൻ സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും 2045ന് അകം പൂർണമായും പരിസ്ഥിതിസൗഹൃദ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളെ ആശ്രയിച്ച് കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ആകുകയാണു ജർമനിയുടെ ലക്ഷ്യം. കുറേ നാളുകളായി ആണവ സാങ്കേതികവിദ്യയ്‌ക്കെതിരെ ജർമനിയിൽ പരിസ്ഥിതിവാദികൾ മുറവിളി മുഴക്കിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ലോകചരിത്രത്തിൽ നടന്ന 3 ആണവദുരന്തങ്ങളാണ് എതിർപ്പിനുള്ള പ്രധാനകാരണമായി ജർമൻ പരിസ്ഥിതിവാദികൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത്. ത്രീ മൈൽ ഐലൻഡ് (യുഎസ്), ചെർണോബിൽ (യുഎസ്എസ്ആർ), ഫുക്കുഷിമ (ജപ്പാൻ) ദുരന്തങ്ങളാണ് ഇവ.

യുഎസിലെ ത്രീമൈൽ അപകടം

യുഎസിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള ആണവനിലയ അപകടമായിരുന്നു 1979 മാർച്ച് 28ന് നടന്ന ത്രീമൈൽ ഐലൻഡ് അപകടം. അന്നേദിനം പ്ലാന്റിൽ മെക്കാനിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കലോ ആയ തകരാറുകൾ കൊണ്ട് ഫീഡ്വാട്ടർ പമ്പുകൾക്ക് തകരാർ സംഭവിച്ചു. ഇതെത്തുടർന്ന് ആണവ റിയാക്ടർ ഷട്ഡൗണായിപ്പോയി. എന്നാൽ ഒരു തുറന്ന വാൽവിൽ നിന്ന് വികിരണങ്ങളാൽ മലിനമാക്കപ്പെട്ട ജലം ഉയരാൻ തുടങ്ങി. ത്രീമൈൽ അപകടം കാരണം മരണങ്ങളോ മറ്റു ആരോഗ്യ പ്രത്യാഘാതങ്ങളോ ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ യുഎസിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒന്നായി മാറി ഈ അപകടം. പിൽക്കാലത്ത് ആണവസുരക്ഷയ്ക്ക് യുഎസ് വലിയ പദ്ധതികളും പ്ലാനുകളും തയാറാക്കുന്നതിലേക്കും ഇതു നയിച്ചു.

ലോകം ഞെട്ടിയ ചേർണോബിൽ

ചെറുതും വലുതുമായി ലോകത്തു നടന്ന ആണവദുരന്തങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമാണ് 1986ൽ ചേർണോബിലിൽ നടന്ന ആണവദുരന്തം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആണവദുരന്തമായ ഇത് ചേർണോബിലിലെ നാലാം റിയാക്ടറിൽ സംഭവിച്ച ചോർച്ചയും സ്ഫോടനവും മൂലമാണ് സംഭവിച്ചത്. നിലയത്തിലെ മുപ്പതിലധികം ജീവനക്കാരുടെ മരണത്തിനു വഴിവച്ച ദുരന്തം പിൽക്കാലത്ത് ഒട്ടേറെ മരണങ്ങൾക്കും വഴിവച്ചു. യുക്രെയ്നും റഷ്യയും സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്. ശീതയുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ ദുരന്തം ലോകശ്രദ്ധ നേടി.

റിയാക്ടറിന്റെ രൂപകൽപനയിലെ പാളിച്ചകളും ജീവനക്കാരുടെ വൈദഗ്ധ്യക്കുറവുമാണ് ദുരന്തത്തിനു വഴിവച്ചതെന്നാണു കരുതപ്പെടുന്നത്. ബെലാറസ്, റഷ്യ, യുക്രെയ്ൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആണവമാലിന്യം ഉടലെടുക്കാനും പരിസ്ഥിതി നാശത്തിനും ദുരന്തം വഴിവച്ചു. യൂറോപ്പിന്റെ ഒട്ടേറെ ഭാഗങ്ങൾ ഈ ദുരന്തം മൂലമുണ്ടായ മാലിന്യത്തിന്റെ ഭീഷണിയിലായിരുന്നു. കോടിക്കണക്കിനു യുഎസ് ഡോളറിന്റെ നഷ്ടം ഇതുമൂലമുണ്ടായി. ചേർണോബിലിനു ചുറ്റുമുള്ള മേഖലകൾ കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുമൂലം ജനവാസമില്ലാതായി. ഏറ്റവും സമീപത്തുള്ള പട്ടണമായ പ്രിപ്യാറ്റും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ പട്ടണം ഇന്നൊരു പ്രേതനഗരമാണ്.

ജപ്പാനെ വിറപ്പിച്ച ഫുക്കുഷിമ

യുക്രൈനിലെ ചേണോബിൽ ആണവ ദുരന്തത്തിനു ശേഷം നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആണവദുരന്തം, ജപ്പാനെ അടിപതറിച്ചു കളഞ്ഞ ശക്തമായ ഭൂചലനം, തുടർന്ന് മരണത്തിന്റെ ദൂതുമായി അലറിപ്പാഞ്ഞെത്തിയ വമ്പൻ രാക്ഷസത്തിരകൾ. ഇവയെല്ലാം ചേർന്നതായിരുന്നു ഫുക്കുഷിമ ദുരന്തം. പ്രകൃതി ദുരന്തമെന്നോ വ്യാവസായിക ദുരന്തമെന്നോ കണക്കാക്കാൻ കഴിയാത്ത രണ്ടും ചേർന്ന മഹാദുരന്തം. 2011 മാർച്ച് , തദ്ദേശ സമയം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 2.46നു ജപ്പാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപായ ഹോൻഷുവിന്റെ വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയായ ടൊഹോക്കുവിൽ ഭൂകമ്പമാപിനിയിൽ 9 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഭൂചലനം നടന്നതാണ് എല്ലാത്തിനും തുടക്കമിട്ടത്. ഇടയ്ക്കിടെ ഭൂചലനങ്ങൾ നടക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ.എന്നാൽ ഈ ഭൂചലനം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു.രാജ്യത്തു സംഭവിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭൂചലനം, ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നാലാമത്തെ ഭൂചലനം.

ഭൂചലനത്തിന്റെ ഫലമായി കൂറ്റൻ സൂനാമിത്തിരകൾ കടലിൽ ഉയർന്നു പൊങ്ങി. 33 അടി വരെ പൊക്കമുള്ളവയായിരുന്നു ഇവയിൽ ചില രാക്ഷസത്തിരകൾ.തുടർന്ന് ഇവ മണിക്കൂറിൽ 800 കിലോമീറ്റർ എന്ന വൻ വേഗത്തിൽ തീരത്തെ ആക്രമിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു. സെൻഡായി നഗരത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഇതുമൂലം ഉടലെടുത്തു.അവിടത്തെ വിമാനത്താവളം കടൽവെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി.കരയുടെ 10 കിലോമീറ്ററോളം ഉള്ളിലേക്ക് തിരകൾ എത്തി. ഇവ തിരികെ കടലിലേക്കു വലിഞ്ഞപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വെള്ളത്തിനൊപ്പം കടലിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയെന്നാണു കണക്കുകൾ. ഈ സൂനാമിജലം ജപ്പാനിലെ ഫുക്കുഷിമ ഡൈചി ആണവ നിലയത്തെയും ആക്രമിച്ചു. ഇതു മൂലം നിലയത്തിന്‌റെ ഡീസൽ ജനറേറ്ററുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമായി. തുടർന്ന് നിലയത്തിൽ സ്‌ഫോടനങ്ങളും ആണവ വികിരണങ്ങളും ഉടലെടുത്തു. ചേർണോബിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആണവദുരന്തമായാണു ഫുക്കുഷിമ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

English Summary: Germany shuts down its final three nuclear power plants, but govt admits plan has downsides