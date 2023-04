മുട്ട മോഷ്ടിക്കാന്‍ ശ്രമം; സ്ത്രീകളെ വാശിയോടെ ആക്രമിച്ച് മയില്‍, വിഡിയോ

മരത്തില്‍ നിന്ന് മയിലിന്റെ മുട്ട മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധനേടുന്നത്. രണ്ട് സ്ത്രീകളാണ് മുട്ട മോഷ്ടിക്കാനായി മരത്തിനടുത്തെത്തിയത്. ഒരു സ്ത്രീ മരത്തിന് മുകളിൽ കയറുന്നതും മുട്ടകള്‍ ഓരോന്നായി എടുക്കുന്നതും ദൃശ്യത്തിൽ കാണാം. പിന്നീട് താഴെ നില്‍ക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഓരോന്നായി ഇട്ടുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു.

ഈ സമയം പറന്നെത്തിയ മയിൽ മുട്ടയെടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച സ്ത്രീകളെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം മരത്തിനു മുകളിൽ കയറിയ സ്ത്രീയെയാണ് മയിൽ ആക്രമിച്ചത്. പിന്നീട് താഴെ നിന്ന് മുട്ട പിടിക്കുന്ന സ്ത്രീയെയുംആക്രമിച്ചു. മയിലിന്റെ ആക്രമണം താങ്ങാനാവാതെ യുവതി താഴെവീഴുകയും ചെയ്തു. ഫിഗൻ എന്ന ട്വിറ്റർ പേജിലാണ് ദൃശ്യം പങ്കുവച്ചത്. ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൃശ്യം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. കൂടുതൽ പേരും മയിലിനെ പിന്തുണച്ചുള്ള കമന്‍റുകളാണ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Woman climbs tree to steal peacock’s eggs. Viral video shows how the bird teaches her a lesson