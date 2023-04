അവനി, വ്യോം, വെള്ളക്കടുവ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ ഇനി ഡൽഹി മൃഗശാലയിൽ

ഡൽഹി മൃഗശാലയിലെത്തുന്നവർക്ക് ഇനി അവനി, വ്യോം എന്നീ വെള്ളക്കടുവക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടി കാണാം. ഇത്രയും നാൾ പ്രത്യേക സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്ന ഇവയെ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഭുപേന്ദർ യാദവ് ആണു മൃഗശാലയിലെ കൂടുകളിലേക്കു തുറന്നുവിട്ടത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 24നാണു സിത എന്ന കടുവയ്ക്കു 2 കുട്ടികളുണ്ടായത്. പകൽ സമയത്ത് അമ്മയുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ചിരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ രാത്രിയിൽ ഷെൽറ്ററുകളിലേക്കു മാറ്റിയാണ് ഇതുവരെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നത്.

