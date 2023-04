കുനോ ദേശീയോദ്യാനത്തിൽ ഒരു ചീറ്റ കൂടി ചത്തു; ചികിത്സയിലായിരുന്നുവെന്ന് അധികൃതര്‍

മധ്യപ്രദേശിലെ കുനോ ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ചീറ്റ കൂടി ചത്തു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽനിന്നു രണ്ടുമാസം മുൻപ് കൊണ്ടുവന്ന ആറു വയസ്സുള്ള ഉദയ് എന്ന ചീറ്റയാണ് ചത്തത്. മരണകാരണം അന്വേഷിക്കുകയാണെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് വനംവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. നേരത്തെ നബീബിയയിൽനിന്ന് എത്തിച്ച ചീറ്റകളിൽ ഒന്നു ചത്തിരുന്നു .

അസുഖംബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഉദയ് എന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചത്. പ്രതിദിന പരിശോധനയിൽ ചീറ്റയെ അവശനായി കാണപ്പെട്ടു. എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ക്ഷീണിതനായിരുന്നു. തുടർന്ന് ചികിത്സ നൽകിയെങ്കിലും നാലു മണിയോടെ ഉദയ് വിടവാങ്ങിയെന്ന് വനംവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മരണകാരണം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനു ശേഷമേ വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂവെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

നേരത്തെ നബീബിയയിൽ നിന്ന് എത്തിച്ച് കുനോ ദേശീയോധ്യാനത്തിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന എട്ടു ചീറ്റകളിൽ ഒരു ചീറ്റ ചത്തിരുന്നു. സാക്ഷ എന്ന പെൺചീറ്റയാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം ചത്തത്. ഇതോടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും നബീബിയയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ച 20 ചീറ്റകളിൽ ഇനി 18 എണ്ണമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്.

നമീബിയയിൽ നിന്നടക്കം എത്തിച്ച 19 ചീറ്റകൾക്ക് കേന്ദ്രം പുതിയ പേരുകൾ നൽകിയിരുന്നു. ‘സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും’ തുളുമ്പുന്ന പേരുകൾ നിർദേശിക്കാൻ ദേശീയതലത്തിൽ നടത്തിയ മത്സരത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് ‘മൻ കീ ബാത്’ പ്രഭാഷണത്തിൽ പേരുകൾ നിർദേശിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തത്.

11,565 നിർദേശങ്ങളാണ് ഓൺലൈനായി ലഭിച്ചത്. നമീബിയയിൽ നിന്നു കൊണ്ടുവന്ന ചീറ്റകളുടെ പേരുകൾ ഇവ (പഴയ പേര് ബ്രാക്കറ്റിൽ): പവൻ (ഓബൻ), നാഭ (സാവന്ന), ജ്വാല (സിയയ), ഗൗരവ് (എൽട്ടൻ), ശൗര്യ (ഫ്രെഡി), ധാത്രി (തിബ്‍ലിസി), ആശ (അശ). ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നു കൊണ്ടുവന്ന ചീറ്റകൾ: ദക്ഷ, നിർവ, വായു, അഗ്നി, ഗാമിനി, തേജസ്, വീര, സൂരജ്, ധീര, ഉദയ്, പ്രഭാസ്, പാവക്.

English Summary: Another Cheetah Dies At Madhya Pradesh National Park, 2nd In A Month