കൂട്ടവംശനാശം തൊട്ടരികിൽ, അസന്തുലിതമായ ആവാസവ്യവസ്ഥ; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഗവേഷകർ

വ്യവസായവൽക്കരണവും സാങ്കേതികവിദ്യകളും വനനശീകരണവും കുതിച്ചുയരുന്ന ജനസംഖ്യയും കാരണം അസന്തുലിതമായ പാരിസ്ഥിതിക- ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ തിരികെ പിടിക്കാനുള്ള കഠിനശ്രമങ്ങൾ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവയൊക്കെ എത്രമാത്രം ഫലപ്രദമാകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും ശാസത്രജ്ഞരും. ആ ആശങ്കയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.

മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ നേരിടുന്ന വംശനാശ ഭീഷണിയെ ചെറുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്താൻ കാലതാമസമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പഠനഫലങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പാരിസ്ഥിതിക മാറ്റത്തിനും മൃഗങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യയിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനത്തിനും ഇടയിൽ വലിയ കാലതാമസമുണ്ടെന്നാണ് പക്ഷികളെയും സസ്തനികളെയും കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റ നൽകുന്ന വിവരം. ജീവിവർഗങ്ങളെയും അവയുടെ മാറ്റത്തിന് പ്രേരകമാകുന്ന വസ്തുതകളെയും കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇത് ഏതാണ്ട് അരനൂറ്റാണ്ട് അതായത് 45 വർഷക്കാലാവധി വരെ എടുത്തേക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്താൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയുടെ ജൈവവൈവിധ്യ സമ്മേളനത്തിൽ (COP15) പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത ചരിത്രപരമായ 'പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമാധാന ഉടമ്പടി' ഇതിനകം കാലഹരണപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞേക്കാം. കാരണം ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങളുടെ പ്രവചനങ്ങളിൽ ഈ കാലതാമസത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കണക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല.

2050-ഓടെ ജൈവവൈവിധ്യ നഷ്ടം തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സംയോജിതവും അഭിലാഷവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹ്രസ്വമാണെന്നും ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ വേണ്ടത്ര സമയം ലഭിക്കില്ലെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സമയം വിചാരിച്ചതിലും കുറവാണെന്നാണ് പഠനഫലങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഗവേഷകരായ നാച്വറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം സുവോളജിസ്റ്റ് റിച്ചാർഡ് കോൺഫോർഡും സഹപ്രവർത്തകരും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ നാശത്തിന്റെയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെയും മുൻകാല സ്വാധീനങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചായിരുന്നു പഠനം. പക്ഷികളുടെയും സസ്തനികളുടെയും എണ്ണത്തിലെ ഇന്നത്തെ പ്രവണതകൾ സമീപകാല ആഘാതങ്ങളേക്കാൾ മികച്ചതാണെന്ന് ഈ നിരീക്ഷണം വഴി മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി കോൺഫോർഡ് വിശദീകരിച്ചു. അതായത് മിക്ക കേസുകളിലും ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അനന്തരഫലങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് ഒരു ദശാബ്ദക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും പ്രകടമാകില്ല. അതുവരെ മുൻകാല ഭൂവിനിയോഗവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ജീവിവർഗങ്ങളിലുണ്ടാക്കിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കാണ് ലോകം സാക്ഷിയാകുന്നത്.

എന്നാൽ വലിയ സ്പീഷിസുകൾ സാധാരണയായി ചെറിയവയെക്കാൾ ദൈർഘ്യമേറിയ പാരിസ്ഥിതിക കാലതാമസം കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഗവേഷകസംഘം വിശദീകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ പാരിസ്ഥിതികവ്യതിയാനത്തിന്റെ ആഘാതം ഒരു ദശാബ്ദത്തിനുള്ളിൽ ചെറിയ പക്ഷികളിലും സസ്തനികളിലും പ്രകടമാകും. പക്ഷേ വലിയ ജീവിവർഗങ്ങളുടെ നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ പൂർണമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. 2050-ന്റെ അവസാനത്തിലും അനിമൽ പോപ്പുലേഷൻ കഴിഞ്ഞ പാരിസ്ഥിതിക മാറ്റങ്ങളുടെ സ്വാധീനമുൾക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കും.

അതുകൊണ്ട് 2030 ഓടെ ജനസംഖ്യ കുറയുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമൂലമായ ഭൂമി പുനരുദ്ധാരണ ശ്രമങ്ങൾ പോലും പരാജയപ്പെട്ടേക്കാമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ നിഗമനം. അതേസമയം ഈ കാലതാമസം ഭക്ഷ്യശൃംഖലയുടെ വിവിധ തലങ്ങളെയും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളെയും എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നത് ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തര ഗവേഷണം വേണമെന്നാണ് ഗവേഷകർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആവശ്യം. നിലവിൽ മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലില്ലാതെ തന്നെ വംശനാശത്തിന്റെ ആഗോള നിരക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും പതിനായിരക്കണക്കിന് മടങ്ങ് കൂടുതലാണ്.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഇതിനകം സമുദ്രങ്ങളിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ തകിടം മറിച്ചുകഴിഞ്ഞു. സമീപഭാവിയിൽ തന്നെ ഈ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളായേക്കും. ജൈവവൈവിധ്യം നിലനിർത്തേണ്ടതിൻറെ ആവശ്യകതയാണ് പുറത്തുവരുന്ന ഓരോ പഠനറിപ്പോർട്ടും അടിവരയിട്ട് ഓർമപ്പെടുത്തുന്നത്. സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങൾ ജീവജാലങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പക്ഷികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാണ്. ഇതിനായി ഭൂമിയുടെ 30 ശതമാനം സുരക്ഷിതമാക്കുമെന്നായിരുന്നു COP15 പ്രതിജ്ഞയെടുത്തത്. 2030-ഓടെ 30 ശതമാനം ഭൂമി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽപ്പോലും, പ്രകൃതിയും ജൈവവൈവിധ്യവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് അധിക ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമാണെന്നും ഗവേഷക സംഘം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള പരിശ്രമം മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും നേരിട്ട് ഗുണം ചെയ്യും, കാരണം ആരോഗ്യകരമായ ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ മനുഷ്യരിലേക്ക് രോഗസംക്രമണത്തിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കും.

English Summary: The Current Mass Extinction Is Already Far More Dire Than We Realized