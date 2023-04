പുരാതന മരങ്ങളുടെ ശവപ്പറമ്പ്; മൻഹാറ്റൻ നഗരത്തിന്റെ വലുപ്പം, മരങ്ങൾ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതിന് പിന്നിൽ?

ആർട്ടിക്കിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന മേഖലയിലാണ് കാനഡയുടെ വടക്കൻ പ്രദേശവും ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഈ മേഖലയിൽ ഉള്ളിലേക്ക് പോയാൽ ഏതാണ്ട് 51 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് പുരാതന മരങ്ങളുടെ ശവപ്പറമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശമുള്ളത്. ഈ മേഖലയിലാകെ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് പുരാതന മരങ്ങളാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മരങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രദേശമായാണ് ആർട്ടിക്കിലെ ഈ പ്രദേശത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. വുഡ്സ് ലോഗ്ജാം എന്ന പേരിട്ടാണ് ശാസ്ത്രലോകം ഈ മറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന മരക്കൂട്ടങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ തന്നെ കാർബൺ ചംക്രമണത്തിൽ ഈ വലിയ മേഖലയിലുള്ള മരങ്ങളുടെ ശവപ്പറമ്പ് നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

കാനഡയിലെ നനാവട് മേഖലയിലുള്ള മക്കൻസി നദീതടത്തിലായാണ് ഈ മരങ്ങളുടെ ശവപ്പറമ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കാനഡയിലെ വടക്കൻ പ്രദേശത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രവിശ്യ കൂടിയാണ് നനാവട്. കൊളറാഡോ സ്റ്റേറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷക സംഘമാണ് ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളും നിർമിതബുദ്ധി സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഉപയോഗിച്ച് ഈ മേഖലയിലുള്ള വുഡ് ലോഗ് ജാമിന്റെ വിസ്തൃതി നിർണയിച്ചത്. ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൂട്ടൽ അനുസരിച്ച് യുഎസിലെ മാൻഹാറ്റൻ നഗരമേഖലയുടെ വലുപ്പമുണ്ടാകും ഈ വുഡ് ലോഗ്ജാം മേഖലയ്ക്കെന്ന് ഇവർ കണ്ടെത്തി. ഇവ ഒരുമിച്ചല്ല കാണപ്പെടുന്നതെന്നു മറിച്ച് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം ചെറു തുരുത്തുകളായാണ് ഉള്ളതെന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. ഇവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ തുരുത്തിന് തന്നെ ഏതാണ്ട് 20 ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്തിന്റെ വലുപ്പം ഉണ്ടെന്നും പഠനത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു.

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാർബൺ സ്വാംശീകരണ ജൈവ സാന്നിധ്യമായാണ് മരങ്ങളെ കണക്കാക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന തത്വം തന്നെ. മരങ്ങൾ കാർബൺ വലിച്ചെടുത്ത് ഓക്സിജൻ പുറത്ത് വിടുന്നു എന്നത്. അതിനാൽ തന്നെയാണ് വലിയ കാടുകൾ ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യമാകുന്നതും. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം കാർബൺ സിങ്കിങ് സംഭവിയ്ക്കുന്നത് വനമേഖലകളിലാണ്. ആമസോണിനെ ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്ന് വിളിക്കുന്നതും ഇക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ. അതേസമയം വനം വലിയ തോതിൽ നശിപ്പിയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഉത്പാദനം കുറയുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല പ്രതിസന്ധി. മറിച്ച് വലിയ തോതിൽ അതുവരെ സംഭരിച്ച് വച്ചിരുന്ന കാർബൺ അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യും.

മരത്തടികളിലെ കാർബൺ 25 ലക്ഷം കാറുകൾക്ക് തുല്യം

സമാനമായ പ്രതിഭാസം കാനഡയിലെ വുഡ് ലോഗ്ജാം പോലുള്ള പ്രദേശത്തും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഇവ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബണിലുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം വലിയ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നതാണെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇതേക്കുറിച്ച് വേണ്ടവിധേനയുള്ള പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ലെന്നും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നദിയിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തി കൂട്ടത്തോടെ അടിഞ്ഞ് കൂടുന്ന ഈ മരങ്ങൾ കാർബൺ ചംക്രമണത്തിൽ എങ്ങനെ പങ്കുവഹിക്കുന്നു എന്നത് ശാസ്ത്രലോകത്തെ തന്നെ വളരെ പുതിയ ഒരു പഠന ശാഖയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് കാനഡയിലെ ഈ വുഡ് ലോഗ്ജാം മാത്രം ഏതാണ്ട് 3.4 ദശലക്ഷം ടൺ കാർബണ് സംഭരിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ മരങ്ങൾ നശിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും അവയിലെ കാർബൺ പുറത്തേക്ക് പോകാതെ തടഞ്ഞ് നിർത്താൻ ഇത്തരം ലോഗ്ജാമുകൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം.

ആഗോളതലത്തിൽ എടുത്താൽ തന്നെയും വലിയ അളവിലുള്ള കാർബണാണ് കാനഡയിലെ മാത്രം വുഡ് ലോഗ്ജാം ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം കാറുകൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് പുറന്തള്ളുന്ന കാർബണിന്റെ അളവ് വരും കാനഡയിലെ കാർബൺ സംഭരണത്തിന്. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കാനഡയിലെ ഈ വുഡ് ലോഗ്ജാമിന്റെ വിസ്തീർണം മാത്രമേ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഇതനുസരിച്ചാണ് കാർബണിന്റെ അളവും ഗവേഷകർ തയാറാക്കിയത്. കൂടുതൽ വിശദമായ പഠനത്തിലൂടെ ഈ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മരങ്ങളുടെ ആഴം കൂടി കണക്കാക്കിയാലേ ഈ മേഖലയിലെ കാർബണിന്റെ അളവ് വ്യക്തമായി പറയാനാകൂ എന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

മരങ്ങൾ അടിഞ്ഞ് കൂടുന്നതിന് പിന്നിൽ?

എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർട്ടിക്കിനോട് ചേർന്നുള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് ഇത്രയധികം മരങ്ങൾ വന്ന് അടിഞ്ഞ് കൂടാനുള്ള കാരണം. ഒന്നിലധികം കാരണങ്ങൾ ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. ഈ പ്രദേശത്തേക്കെത്തുന്ന നദിയിലൂടെ ഒഴുകിയാണ് മരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എത്തുന്നത്. ഉയർന്ന മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള മരങ്ങൾ ശക്തമായ കുത്തൊഴുക്കിൽ പെട്ടാണ് ഇവിടേക്കെത്തുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ ഇത്രയധികം മരങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് വഹിയ്ക്കാനുള്ള വിസ്തൃതി മക്കൻസി നദീതടത്തിലെ ഈ മേഖലയ്ക്കുണ്ട്.

ആർട്ടിക്കിലെ കൊടും തണുപ്പാണ് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ടും ഈ മരങ്ങളെല്ലാം കേടാകാതെ, ചീയാതെ, അഴുകാതെ ഒരേ രൂപത്തിൽ തുടരാൻ കാരണം. ഇപ്പോഴും ഈ ലോഗ്ജാമിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മരങ്ങൾ കണ്ടാൽ അത് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇവിടേക്കെത്തിയാതണെന്നേ തോന്നൂ. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം തന്നെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപേ തന്നെ ഈ തടികളുടെ കൂട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായതാണ്.

