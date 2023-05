സമുദ്രത്തിനടിയിൽ കണ്ടെത്തിയത് 7000 വർഷം പഴക്കം ചെന്ന നിഗൂഢ നടപ്പാത

ലോകത്തെയാകെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കണ്ടെത്തലിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ ക്രൊയേഷ്യയിൽ നിന്നും പുറത്തുവരുന്നത്. ക്രിസ്തുവിനും മുൻപ് മനുഷ്യനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു റോഡ് സമുദ്രത്തിനടിയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരുകൂട്ടം പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ. മെഡിറ്ററേനിയൻ സമുദ്രത്തിൽ ചെളിയും മണ്ണും മൂടിയ നിലയിൽ അവശേഷിച്ച റോഡാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പാതയ്ക്ക് 7000 വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്നും ഗവേഷകർ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രൊയേഷ്യയിലെ കൊർക്കുല തീരത്തിനു സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹ്വാർ സംസ്കാരത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പുകളുള്ള പ്രദേശത്താണ് റോഡ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. നവീന ശിലായുഗത്തിൽ ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന സൊലൈൻ എന്ന പ്രദേശമാണ് ഇത്. ഈ മേഖലയെ കൊർക്കുല തീരവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന റോഡാകാം ഇതെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ നിഗമനം. ക്രൊയേഷ്യയിലെ സഡാർ സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകർ കൊർക്കുല ദ്വീപിന്റെ സാറ്റ്‌ലെറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ 2021 ലാണ് സൊലൈന്‍ എന്ന പുരാവസ്തു പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ പ്രദേശം കണ്ടെത്തിയത്.

പിന്നീട് നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ സമുദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്നും അഞ്ചു മീറ്റർ ആഴത്തിൽ കല്ലിൽ നിർമിച്ച ഭിത്തികളും ജനവാസ മേഖലയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അവശേഷിപ്പുകളും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ധാരാളം ദ്വീപുകൾ കൊണ്ട് ചുറ്റപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നതിനാൽ ശക്തമായ തിരകൾ ഈ മേഖലയെ ബാധിക്കില്ല. ഇക്കാരണം കൊണ്ടാണ് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ഈ പ്രദേശം തകരാതെ നിലനിന്നതെന്നും ഗവേഷകർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു.

നിലവിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന റോഡിന് 13 അടി വീതിയാണുള്ളത്. പാളികളായുള്ള കല്ലുകൾ ഒന്നിനുമുകളിൽ ഒന്നായി അടുക്കി നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന റോഡാണിത്. സൊലൈനിൽ നിന്നും നാശമാകാത്ത നിലയിൽ ലഭിച്ച തടികളുടെ ഭാഗങ്ങൾ റേഡിയോ കാർബൺ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയതോടെയാണ് ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ കാലപ്പഴക്കം ഗവേഷകർക്ക് തിട്ടപ്പെടുത്താനായത്.

എന്നാൽ കൊർക്കുല ദ്വീപിന് സമീപത്തുനിന്നും ആദ്യമായല്ല പുരാവസ്തുഗവേഷകരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. സോലൈനുമായി ഏറെ സാമ്യമുള്ള മറ്റൊരു മേഖല ദ്വീപിന്റെ മറുഭാഗത്ത് ഗവേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കല്ലിൽ നിർമ്മിച്ച വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കളുടെ അവശേഷിപ്പുകളും ഇവിടെ നിന്നും ഗവേഷകർക്ക് കണ്ടെത്താനായി. സൊലൈനിൽ ഇനിയും ഒട്ടേറെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ ഉണ്ടെന്നും നവീന ശിലായുഗത്തിലെ ജനജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഹ്വാര്‍ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം വരും കാലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാവുമെന്നുമുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഗവേഷകർ.

