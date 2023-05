ആകാശത്തേക്ക് പറന്നുയർന്ന് സോഫ; വീശിയടിച്ച് കൊടുങ്കാറ്റ്, പരിഭ്രാന്തരായി ജനങ്ങൾ–വിഡിയോ

Grab Image from video shared on Twitter by Guru of Nothing/ GuruOfNothing69