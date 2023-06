ആക്രമണം പെൺസുഹൃത്തിനൊപ്പം നീന്തുന്നതിനിടെ; യുവാവിനെ കൊന്ന സ്രാവിനെ നാട്ടുകാർ തല്ലിക്കൊന്നു: ഭയാനകദൃശ്യം

ഈജിപ്തിലെ റെഡ് സീ റിസോർട്ടിന് സമീപം നീന്തുന്നതിനിടെ റഷ്യൻ പൗരനെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സ്രാവിനെ ആളുകൾ തല്ലിക്കൊന്നു. 23 കാരനായ വ്ലാഡിമിര്‍ പൊപ്പോവാണ് ആക്രമണത്തിൽ കൊലപ്പെട്ടത്. വ്‌ലാഡിമിറിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നാലെ ആളുകൾ കടലിലേക്ക് പോവുകയും വല ഉപയോഗിച്ച് സ്രാവിനെ പിടികൂടുകയും കരയിൽ എത്തിച്ചശേഷം അടിച്ചു കൊല്ലുകയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ വ്ലാഡിമിറിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സ്രാവിനെ തന്നെയാണോ ആളുകൾ പിടികൂടിയതെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. വ്‌ലാഡിമിറിനെ ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും സ്രാവിനെ കൊന്ന ചിത്രങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

പെൺസുഹൃത്തിനൊപ്പം നീന്തുന്നതിനിടെയാണ് ടൈഗർ ഷാർക്ക് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട സ്രാവിന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. വ്‌ലാഡിമിറും സുഹൃത്തും കരയിലേക്ക് നീന്തി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സ്രാവ്‌ വ്ലാഡിമിറിനെ ലക്ഷ്യംവച്ചു. ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുന്നതും സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ സ്രാവ് അദ്ദേഹത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. വ്ലാഡിമിറിന്റെ പിതാവും കൂട്ടർക്കും നിസ്സഹായതയോടെ നോക്കിനിൽക്കാൻ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.

ആക്രമണം ഉണ്ടായെന്ന അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചയുടൻ ഹോട്ടൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അലാറം മുഴക്കി വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയവരോട് കരയിലേക്ക് വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. വ്ലാഡിമിറിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കടലിലേക്ക് പോയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. വ്ളാഡിമിറിന്റെ ജഡം ഏറെനേരം വെള്ളത്തിൽ തട്ടിക്കളിച്ച ശേഷമാണ് വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് പോയതെന്ന് കാഴ്ച്ചക്കാർ പറയുന്നു.

വ്ലാഡിമിര്‍ പൊപ്പോവ (Photo: Twitter/ @blixaddix)

സംഭവത്തിനു ശേഷം ഈ പ്രദേശത്തുണ്ടായ മറ്റ് ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും ഇതേ സ്രാവ് തന്നെയായിരുന്നോ എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് ഗവേഷകർ. തീരദേശത്തെ 74 കിലോമീറ്റർ ദൂരം സംഭവത്തെ തുടർന്ന് അധികൃതർ അടച്ചിട്ടു. സ്രാവുകളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത പരിഗണിച്ച് പ്രദേശവാസികളും വിനോദസഞ്ചാരികളും കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങരുതെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.

