പൊന്മാനെ പിടികൂടി ശ്വാസംമുട്ടിച്ച് ക്രൂരത, രോമങ്ങളിൽ പിടിച്ചുവലിച്ചു: ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നതോടെ അറസ്റ്റ്

പക്ഷി മൃഗാദികളോടുള്ള ക്രൂരതകൾക്കെതിരെ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തമായി നിലവിൽ വന്നിട്ടും ഇപ്പോഴും അത്തരം ചെയ്തികൾക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനും അക്രമികൾക്ക് ഒരു മടിയുമില്ല. ഇപ്പോഴിതാ, ഒഡീഷയിലെ കേന്ദ്രാപരയിൽ അത്തരത്തിലൊരു സംഭവം നടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരു നീലപ്പൊന്മാനെ പിടികൂടി വിനോദത്തിനായി ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്.

കേന്ദ്രാപരയിലെ പട്ടപാരിയ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഗുരു ദലൈ എന്ന വ്യക്തിയാണ് പൊന്മാനിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയും വിഡിയോ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്തത്. ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് ഓഫിസറായ സുശാന്ത നന്ദ ഈ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചതോടെ ഇത് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്കെത്തി. ഇത്തരം ക്രൂരതകളിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവർ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഉണ്ടെന്നത് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം കുറിച്ചത്.

പൊന്മാന്റെ തലയും കൊക്കും ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് അമർത്തിപ്പിടിച്ച് അതിനെ തൂക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം. ശ്വസിക്കാനോ രക്ഷപ്പെടാനോ ആകാതെ പൊന്മാൻ ചിറകുകളടിച്ച് പിടയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുകണ്ട് പൊന്മാനെ പിടിച്ചുനിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയും വിഡിയോ പകർത്തുന്നയാളും പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചലിക്കാതെയാവുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം അതിന്റെ ചിറകുകളിലും രോമങ്ങളിലും പിടിച്ചു വലിച്ചും അതിനെ തല്ലിയും ആനന്ദിക്കുകയാണ് ഇവർ.

ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലായതോടെ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം പൊന്മാനെ പീഡിപ്പിച്ച വ്യക്തികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇക്കാര്യം സുശാന്ത നന്ദ തന്നെ ട്വിറ്ററില്‌ വ്യക്തമാക്കി. ഇവരുടെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ എത്രയും വേഗം നിരോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

നിരുപദ്രവകാരിയായ ഒരു ജീവിയോട് ക്രൂരത കാണിക്കുന്ന ഇവർക്ക് അകാരണമായി മനുഷ്യരെ ഉപദ്രവിക്കാനും മടിയുണ്ടാവില്ലെന്ന് വിഡിയോ കണ്ടവർ പറയുന്നു. ഓരോ ജീവനും വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന കാര്യം മനുഷ്യൻ മറന്നു പോകുന്നതാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിപത്ത് എന്നാണ് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം അറസ്റ്റിലായ വ്യക്തിക്ക് പൊന്മാൻ അനുഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ട് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ കഠിനശിക്ഷ തന്നെ നൽകണമെന്ന് ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Odisha Man's Sadistic Cruelty Towards Kingfisher Bird Posted On Instagram; Gets Arrested After Video Goes Viral