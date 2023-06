യുഎസ് നഗരത്തെ പൊതിഞ്ഞ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ചീവീടുകൾ; കൂട്ടക്കരച്ചിലിൽ പൊറുതിമുട്ടി ജനം വീട്ടിൽ തന്നെ

വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസ് നഗരമായ നെവാഡയെ വളഞ്ഞ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ചീവീടുകൾ. വീടുകളുടെ മേൽക്കൂരകളിലും റോഡുകളിലുമെല്ലാം ചീവീടുകള്‍ നിറഞ്ഞതോടെ ആളുകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനാകാത്ത അവസ്ഥയാണ്.

മോർമോൻ ചീവീടുകള്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവ എൽകോ ടൗണിലെ ആശുപത്രികളിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. റോഡ് മുഴുവൻ ചീവീടായതിനാൽ വാഹനങ്ങൾ റോഡിലിറക്കാനാകുന്നില്ല. കൂട്ടത്തോടെയുള്ള ചീവീടുകളുടെ ശബ്ദം ആളുകളെ പൊറുതിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. മഴ പെയ്യുന്നതുപോലെയാണ് ശബ്ദമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു.

ചീവീട് (Photo: Twitter/@BobbyGsGambling)

പ്രജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചീവീടുകൾ കൂട്ടത്തോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതെന്നും നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ടാകാറുണ്ടെന്നും ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു. ചീവീടുകളെ തുരത്തുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. അവ പോകും വരെ കാത്തിരിക്കുകയേ വഴിയുള്ളൂ.

