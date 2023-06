ടിവി കാണുന്നതിനിടെ ഫാനിനു മുകളിൽ പാമ്പ്: വിഡിയോ പകർത്തുന്നയാളുടെ ദേഹത്ത് തെറിച്ചുവീണു

വീട്ടിൽ കയറിക്കൂടിയ പാമ്പിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിനിടെ വീട്ടുടമയുടെ ദേഹത്ത് പാമ്പ് തെറിച്ചുവീണു. സീലിങ്ങിനിടയിലൂടെ പുറത്തുവന്ന പാമ്പിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. അതിവേഗതയിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാനിന് തൊട്ടുമുകളിൽ സീലിങ്ങിലെ വിടവിൽ നിന്നും ഒരു പാമ്പ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് വിഡിയോയുടെ തുടക്കം. വളരെ സാവധാനത്തിൽ പുറത്തേക്ക് ഇഴഞ്ഞിറങ്ങിയ പാമ്പ് ഫാന്‍ ലീഫിനു മുകളിലായി ചുറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അതിവേഗതയിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്ലേഡുകൾ കാരണം മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പാമ്പിന് നീങ്ങാനാവാതെയായി.

ബ്ലേഡുകൾക്ക് മുകളിൽ കയറാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. അബദ്ധത്തിൽ പാമ്പിന്റെ തല ബ്ലേഡുകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ടു. കാറ്റിന്റെ വേഗതയിൽ പാമ്പ് വിഡിയോ പകർത്തിക്കൊണ്ട് നിന്ന വീട്ടുടമയുടെ ദേഹത്ത് പറന്നുവീണു. പേടിച്ചരണ്ട ഇയാൾ അവിടെനിന്നും നിലവിളിച്ച് ഓടുന്നതും വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്. വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പ് ആയതിനാൽ വീട്ടുടമ രക്ഷപ്പെട്ടു. ‘ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. 20 മില്യൺ ആളുകളാണ് വിഡിയോ കണ്ടത്.

English Summary: Snake sent flying from ceiling fan lands on Man watching TV