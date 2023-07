നായയുടെ കടി കൊള്ളാൻ ഏറ്റവും സാധ്യത ചൂടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ; അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓസോണിനും പങ്ക്

ചൂടുള്ള വേനൽക്കാലദിനങ്ങൾ പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നവയാണ്. വെയിൽകൊണ്ട് ശരീരം തളർന്നുപോകും. പ്രവർത്തികളിലും ആ ക്ഷീണം ബാധിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ വേനൽക്കാലത്ത് മറ്റൊരു രൂക്ഷപ്രശ്‌നം കൂടി വർധിക്കാനിടയുണ്ടെന്ന് പഠനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ. ചൂടും സൂര്യപ്രകാശവും കൂടുതലുള്ള ദിനങ്ങളിലാണത്രേ നായ്ക്കളുടെ കടിയേൽക്കാൻ ഏറ്റവും സാധ്യത. മഴ പെയ്യുന്ന കാലയളവിൽ നായ്ക്കൾ മനുഷ്യരെ കടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾക്ക് വർധിത തോതിൽ ഇടിവുണ്ടെന്നും ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

2009 മുതൽ 2018 വരെ യുഎസ് നഗരങ്ങളിൽ നടന്ന 70,000 സംഭവങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാണ് ഗവേഷകർ നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത്. എന്നാൽ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന്റെ ശക്തമായ സൂചകമായ പിഎം 2.5 നായ്ക്കളുടെ കടിയേൽക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്വാധീനമൊന്നും ചെലുത്തുന്നില്ലെന്നാണ് പഠനഫലം വെളിവാക്കുന്നത്.

എന്നാൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓസോണിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വാധീനമുണ്ടെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു. ഉയർന്ന ഓസോൺ സാന്നിധ്യമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നായ്ക്കൾ കടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ 3 ശതമാനം വരെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണു പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓസോൺ ജീവജാലങ്ങളുടെ ശരീരവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമൂലമാണ് ഈ മാറ്റമെന്നും ഗവേഷകർ കണക്കാക്കുന്നു.

ബത്തേരി നഗരത്തിൽ തെരുവുനായ്ക്കൾക്കിടയിലൂടെ നടന്നുപോകുന്ന സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ. ചിത്രം: മനോരമ

പഠനത്തിനു പരാധീനതകളുണ്ടെന്നും ചില വിദഗ്ധർ പറയുന്നുണ്ട്. ആശുപത്രി സന്ദർശനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന പരിമിതി. സയന്റഫിക് റിപ്പോർട്‌സ് എന്ന ശാസ്ത്ര ജേണലിൽ ആണ് പഠനഫലങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

English Summary: Risk of Being Bitten By Dogs Rises on Hot and Smoggy Days, Study Claims