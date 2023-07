മരങ്ങൾ ഒരിടത്തുനിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക്; ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ട് സഞ്ചാര വിഡിയോ

സസ്യങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചത് റേഡിയോ സയൻസിന്റെ പിതാവെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സർ ജഗദീഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആണ്. എന്നാൽ സസ്യങ്ങൾ ഒരിടത്ത് നിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമോ എന്നതിന് തെളിവൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. മരക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന ഒരുമരം ആടിയുലയുന്നത് ആദ്യം കാണാം. പെട്ടെന്ന് അത് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു.

മറ്റൊരു ദൃശ്യത്തിൽ മണ്ണിളക്കി കൊണ്ട് മരം നീങ്ങുന്നതാണ് കാണുന്നത്. കൂറ്റൻമരം എങ്ങനെ നിലത്ത് വീഴാതെ സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് വിഡിയോ കണ്ടവർ അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിക്കുന്നു. തണലിൽ നിന്ന് സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെന്ന് ചിലർ കുറിച്ചു. ഈ പ്രതിഭാസം താൻ നേരിട്ട് കണ്ടതായി സ്ലോവാക് അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസിലെ പാലിയോബയോളജിസ്റ്റായ പീറ്റർ വർസാൻസ്കി പറഞ്ഞു. മണ്ണ് നശിക്കുമ്പോൾ മരങ്ങൾ പുതിയ വേരുകൾ വളർത്തുകയും അത് 20 മീറ്റർവരെ നീളുകയും ചെയ്യുന്നു. പുതിയ വേരുകൾ മണ്ണിൽ ഉറയ്ക്കുമ്പോൾ മരം അവിടെനിന്നും വളരാൻ തുടങ്ങും. ഈ സമയം പഴയ വേരുകൾ വായുവിലേക്ക് ഉയരുകയും ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നതും ഉറച്ച നിലവുമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് മാറാന്‍ മരത്തിന് സാധ്യമാകുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.

എന്തായാലും നിമിഷനേരം കൊണ്ട് വിഡിയോ വൈറലാവുകയായിരുന്നു.

English Summary: Can Trees Move On Their Own? Viral Video Sparks Debate