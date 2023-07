സീബ്രാ മത്സ്യങ്ങൾ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക്; ബഹിരാകാശ യാത്രികരുടെ ‘അസ്ഥിക്ഷയ’ പഠനം ലക്ഷ്യം

ബഹിരാകാശ യാത്രക്കാർക്ക് മൈക്രോ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ അസ്ഥിക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കാൻ സീബ്രാ മത്സ്യത്തെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കാനൊരുങ്ങി ചൈന. ചെറിയ അടഞ്ഞ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ സൂക്ഷ്മാണുക്കളും മത്സ്യവും തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചെറുമത്സ്യങ്ങളെ ചൈനയുടെ ബഹിരാകാശ നിലയമായ ടിയാഗോങ് സ്പേസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നതെന്ന് ചൈനയുടെ മാന്‍ഡ് സ്പേസ് എൻജിനീയറിങ് സ്പേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് അസിസ്റ്റന്റ് ഷാങ് വെയ് അറിയിച്ചു.

മുൻപും പല ജീവജാലങ്ങളെയും ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സീബ്രാ മത്സ്യത്തിന് മനുഷ്യന്റെ ജീനുകളുമായി 87 ശതമാനം വരെ പൊരുത്തമുണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 1976ൽ സോയുസ് 21 എന്ന മിഷന്റെ ഭാഗമായി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തങ്ങളുടെ സല്യൂട്ട് 6 ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് സീബ്രാഫിഷിനെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മൈക്രോഗ്രാവിറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിനായി സീബ്രാഫിഷ് തന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തതായി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ബഹിരാകാശയാത്രികർ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ചൈന തങ്ങളുടെ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രമായ ടിയാൻഗോങ്ങിൽ അക്വേറിയം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സീബ്രാ ഫിഷ്, ആൽഗകൾ, സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ എന്നിവയെ വളർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളമുള്ള അടച്ച അക്വേറിയമാണിത്. ജീവികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാനായി ഓട്ടമാറ്റിക് ഫീഡിങ് ഉപകരണവും ഇതിൽ ഘടിപ്പിച്ചു. വളർച്ച നിരീക്ഷിക്കാനും മറ്റുമായി ഒരു ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ പരീക്ഷണത്തിന്റെ സമയക്രമമോ ഉപകരണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളോ അവർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

