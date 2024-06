#worldoceansday

THE CHINESE FISHING INDUSTRY: A GLOBAL THREAT TO FISHING RESOURCES. 😡China’s fishing fleets are ruining the oceans- Chinese overfishing is killing the planet ❗️https://t.co/TCnEdHTkUW#OceanDay2024 #China @OurOcean @GoVeganWorld @CaptPaulWatson #seafood pic.twitter.com/I2EafRGZ63