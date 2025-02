LetsTalkReal™️🎙️



🚨Won’t STOP 🛑 Can’t STOP 🛑 🚨



Kayaking is my Spirit Animal!

Just not a Whale 🐳 😳



WATCH: A shocking moment captured on camera shows a kayaker off the Chilean coast being briefly swallowed by a humpback whale before miraculously emerging unharmed 🐳 pic.twitter.com/ZUigmv8AS0