ഭൂമി ചൂടുപിടിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാമറിയാം. ഈ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മരങ്ങൾക്കും ചെടികൾക്കും എന്തു സംഭവിക്കും? പ്രത്യേകിച്ച്, എപ്പോഴും ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയുള്ള കേരളം പോലെയുള്ള ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ? പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ കാടുകളിലെ മരങ്ങളും, കാപ്പി, ഏലം, കുരുമുളക് പോലുള്ള കൃഷി ചെയ്യുന്ന ചെടികളും (agroforestry species) ഈ ചൂടിനെ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്ന് പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഒരുകൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞർ ( From Indian Institute of Science Education and Research, Pune, Maharashtra, India; School of Geography, University of Leeds, UK; Sahyadri Wildlife and Forest Conservation Trust, Sirsi, India). അവരുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ നമ്മളെ ശരിക്കും ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കും!

ഇലയുടെ 'ടെമ്പറേച്ചർ' എടുക്കുന്നു

ADVERTISEMENT

നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷ താപനിലയെക്കുറിച്ചാണ്. എന്നാൽ ഒരു ചെടിയുടെ ഇലയുടെ താപനില (Leaf Temperature) അന്തരീക്ഷ താപനില പോലെയല്ല. വെയിൽ കൊള്ളുന്ന ഇലകൾക്ക് നല്ല ചൂടായിരിക്കും! ശാസ്ത്രജ്ഞർ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ (കർണാടകയിലെ സിർസിക്കടുത്ത്) കാട്ടിലെത്തി മരങ്ങളുടെ ഇലകളിൽ ചെറിയ തെർമോമീറ്ററുകൾ ഘടിപ്പിച്ച് അവയുടെ താപനില തുടർച്ചയായി രേഖപ്പെടുത്തി. കാപ്പി, കൊക്കോ, ഏലം, കുരുമുളക്, വാനില പോലുള്ള കൃഷി ചെയ്യുന്ന ചെടികളുടെ ഇലകളുടെ താപനില ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് തെർമൽ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചും അളന്നു. കണ്ടുപിടുത്തം ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു: നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് ഇലകളുടെ താപനില അന്തരീക്ഷ താപനിലയേക്കാൾ 10-12 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ കൂടുതലായിരുന്നു!ഇലകൾ വെയിലത്ത് വല്ലാതെ ചൂടുപിടിക്കുന്നു എന്ന് സാരം!

എന്താണ് ഈ 'T50' അഥവാ ബ്രേക്കിങ് പോയിന്റ്?

ചെടികൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ (പ്രകാശസംശ്ലേഷണം) സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന സംവിധാനമാണ് ഫോട്ടോസിസ്റ്റം II (Photosystem II അഥവാ PSII). പക്ഷേ, ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ചൂടായാൽ ഈ സംവിധാനം തകരാറിലാകും. ഒരു ഇലയെ തുടർച്ചയായി 30 മിനിറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക താപനിലയിൽ വെച്ചാൽ, അതിന്റെ ഫോട്ടോസിസ്റ്റം II ന്റെ പ്രവർത്തനം 50% കുറയുന്ന ആ 'അപകടകരമായ' താപനിലയാണ് 'T50'. ഇത് ഇലകൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ചൂടിന്റെ ഒരു നിർണ്ണായക അളവുകോലാണ്. ഈ താപനില കടന്നാൽ ഇലകൾക്ക് കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഇലകൾ നശിച്ചുപോയെന്നും വരാം.

അപകടമണി മുഴങ്ങുന്നുണ്ടോ? 'T50' കടക്കുന്നു

ADVERTISEMENT

ഈ പഠനത്തിലെ പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ എന്താണെന്നോ? പഠനം നടത്തിയ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഇലകളുടെ താപനില പലപ്പോഴും ഈ അപകടകരമായ T50 പരിധി കടക്കുന്നുണ്ട്!പ്രത്യേകിച്ച് കാപ്പി, ഏലം, കൊക്കോ, കുരുമുളക് പോലുള്ള കൃഷി ചെയ്യുന്ന ചെടികളുടെ ഇലകൾ. കാട്ടിലെ മരങ്ങളുടെ ഇലകളും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ പരിധി കടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ പേടി തോന്നാം, അല്ലേ? നമ്മുടെ മരങ്ങളും വിളകളുമെല്ലാം ചൂടുകൊണ്ട് നശിക്കാൻ പോവുകയാണോ?

പക്ഷേ, ഒരു ട്വിസ്റ്റ്! സമയം പ്രധാനമാണ് (Duration Matters). ഇവിടെയാണ് കഥയിലെ രസകരമായ വഴിത്തിരിവ്. ഇലകളുടെ താപനില 'T50' കടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അത് ആ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ തുടർച്ചയായി അധികനേരം നിൽക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ.

'T50' എന്ന പരിധി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് 30 മിനിറ്റ് നേരത്തെ ചൂടേൽക്കുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. എന്നാൽ, ഈ പഠനത്തിൽ കണ്ടത് ഇലകൾ 'T50' കടന്നാലും വളരെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് (മിക്കവാറും 30 മിനിറ്റിൽ താഴെ) മാത്രമേ ആ അവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ്. ഇതൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയാം:

നല്ല ചൂടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തൊട്ടിട്ട് കൈ വലിക്കുന്നതും, ആ പാത്രത്തിൽത്തന്നെ കുറെ നേരം കൈ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലേ? പെട്ടെന്ന് തൊട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ പൊള്ളില്ല, എന്നാൽ കുറെ നേരം വെച്ചാൽ ഉറപ്പായും പൊള്ളും. അതുപോലെയാണ് ഇലകളുടെ കാര്യവും. ചൂട് 'T50' കടന്നാലും അത് കുറച്ചുനേരത്തേക്കാണെങ്കിൽ, ഇലകൾക്ക് വലിയ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല.

ADVERTISEMENT

കാട്ടുമരങ്ങൾ 'കട്ട സ്ട്രോങ്ങ്' ആണോ?

ഈ കുറഞ്ഞ സമയത്തെ ചൂടേൽക്കൽ കാരണം, കൂടെ പഠനം നടത്തിയ ചില കാട്ടുമരങ്ങളുടെ ഇലകളിൽ വലിയ കേടുപാടുകളൊന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടില്ല. അവയുടെ ഫോട്ടോസിസ്റ്റം II ന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ചെറിയ കുറവുകൾ കണ്ടെങ്കിലും ഗുരുതരമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭാവിയിൽ അന്തരീക്ഷ താപനില 4°C കൂടിയാൽ പോലും, ഈ മരങ്ങളുടെ ഇലകൾ 'T50' ക്ക് മുകളിൽ തുടർച്ചയായി 30 മിനിറ്റിലധികം നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. അതുകൊണ്ട്, ഈ കാട്ടുമരങ്ങൾക്ക് ചൂടിനെ ഒരു പരിധി വരെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് കരുതാം.

കൃഷി ചെയ്യുന്ന ചെടികൾക്ക് പൊള്ളുന്നുണ്ടോ?

കാപ്പി, ഏലം, കുരുമുളക്, കൊക്കോ പോലുള്ള കൃഷി ചെയ്യുന്ന ചെടികളുടെ കാര്യം കുറച്ചുകൂടി കഷ്ടമാണ്. അവയ്ക്ക് പൊതുവെ ചൂട് താങ്ങാനുള്ള ശേഷി (കുറഞ്ഞ T50) കാട്ടുമരങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ്. അവയുടെ ഇലകളിൽ ചൂടുകൊണ്ടുള്ള കേടുപാടുകളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ (ഇല കരിയുക, ഫോട്ടോസിസ്റ്റം II ന്റെ പ്രവർത്തനം കുറയുക) കൂടുതലായി കാണുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട്, ഭാവിയിൽ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ ഈ വിളകൾ ഈ പ്രദേശത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായേക്കാം.

എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്?

ഒരു ചെടിയുടെ ഇല എത്ര ചൂടാകുന്നു എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ, ആ ചൂട് എത്രനേരം തുടർച്ചയായി ഏൽക്കുന്നു എന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ കാട്ടുമരങ്ങൾ നമ്മൾ പേടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടി ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കാം, കാരണം ഏറ്റവും കൂടിയ ചൂട് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ അവ ഏൽക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ നമ്മുടെ നാണ്യവിളകളുടെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല, അവ കൂടുതൽ അപകടത്തിലാണ്. ഈ പഠനം പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രം മാത്രമാണ് നൽകുന്നത്. എങ്കിലും, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉഷ്ണമേഖലാ വനങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ 'ചൂടേൽക്കുന്ന സമയം' (duration of exposure) എന്ന ഘടകം എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഇത് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

(ലേഖകൻ പാലക്കാട് ഗവണ്‍മെന്റ് വിക്ടോറിയ കോളജ് ബോട്ടണി വിഭാഗം അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർ ആണ്.)