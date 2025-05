നാടിനെ നാലായി മടക്കി ഹൃദയത്തിലിട്ടാണ് ചില മലയാളികൾ ദൂരയാത്ര പോവുക. യാത്ര ചിലപ്പോൾ നീണ്ടുപോയേക്കാം. ചെന്നെത്തുന്നിടത്ത് ചേക്കേറേണ്ടിയും വന്നേക്കാം. അപ്പോഴൊക്കെ അരിക് പൊട്ടിയും പൊടിഞ്ഞും നാട് ഉള്ളിലങ്ങനെ കിടക്കും. ഒടുക്കം, വേർപെടുത്താനാവാത്തവിധം അത് ഹൃദയത്തോട് അലിഞ്ഞുചേരും. അങ്ങനെയൊരു മലയാളി മുംബൈയിലുണ്ട്. വൈലോപ്പിള്ളിക്കവിതയിലേതുപോലെ, ഏതോ യന്ത്രവൽകൃതലോകത്ത് പുലരുമ്പോഴും മനസ്സിൽ ഗ്രാമത്തിൻ വെളിച്ചവും മണവും മമതയും കൊണ്ടുനടക്കുന്നൊരു മലയാളി. മുംബൈയുടെ മണ്ണിൽ നാടു നട്ട മലയാളി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സജികുമാർ. ആളൊരു വ്യവസായിയും സംരംഭകനും എഴുത്തുകാരനുമൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ, പരിസ്ഥിതിചിന്തകൻ എന്ന വിലാസമാണ് സജികുമാറിന് അതിലേറെയിഷ്ടം. പരിസ്ഥിതിയോടിണങ്ങിയുള്ള ജീവിതം എന്ന തന്റെ ദീർഘകാലസ്വപ്നം അദ്ദേഹം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് ‘സവേദ’ എന്ന ഫാമിലൂടെ.

∙ പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും സംഗമിക്കുന്നിടം

നവി മുംബൈയില്‍നിന്ന് 58 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് സവേദ ഫാമിലേക്ക്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ട്രക്കിങ്ങിനും ടൂറിസത്തിനും പേരു കേട്ട കര്‍ജതില്‍നിന്ന് ഏതാണ്ട് 12 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം. അവിടെ മൂന്നര ഏക്കറിൽ സജികുമാറിന്റെ സ്വപ്നം പച്ചപ്പണിഞ്ഞ് പടർന്നുകിടക്കുന്നു. വെറും ഫാം ഹൗസ് എന്നതിലുപരി സ്വന്തം ആശയങ്ങളുടെയും ചിന്തകളുടെയും പരീക്ഷണകേന്ദ്രം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടം. പ്രത്യേകിച്ച് മരങ്ങളോ കൃഷിയോ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന വെറും തരിശുപ്രദേശം. ഇപ്പോൾ സവേദ ഫാമിരിക്കുന്ന മൂന്നരയേക്കർ സ്ഥലം അതായിരുന്നു മുൻപ്. 2016ലാണ് സജികുമാർ അവിടെ ഫാം തുടങ്ങുന്നത്. തിരക്കേറിയ ബിസിനസ് ജീവിതം മടുത്തുതുടങ്ങിയ അദ്ദേഹം ‘സിംപ്ലി ലിവിങ്’ എന്ന തന്റെ ജീവിതശൈലിക്ക് യോജിച്ച വിധം ഒരിടം ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയായിരുന്നു സവേദയിൽ.

ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റം. അതാണ് സജികുമാർ വിഭാവനം ചെയ്തത്. അതിനായി ധാരാളം മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു. ഫാമും ഫാംഹൗസും വളർന്നുവന്നപ്പോഴും ഒരു കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധം പിടിച്ചു. സവേദയിലെ ഒരു മരമോ മരക്കൊമ്പോ അറിയാെത പോലും വെട്ടിപ്പോവരുത്! എങ്ങനെയാണോ അവ വളരുന്നത് അങ്ങനെത്തന്നെ അതിനെ വളരാൻ അനുവദിക്കുക. നിലത്തുവീഴുന്ന കരിയില പോലും പെറുക്കരുത്. അവ സ്വമേധയാ മണ്ണോടു ചേരണം. ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യരുത്. എല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ താളത്തിനൊപ്പം സംഭവിക്കണം. ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ നാട് എങ്ങനെയായിരുന്നോ,അവിടെ പ്രകൃതിയോടിണങ്ങിയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നോ അതാണ് സവേദയിൽ സജികുമാർ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. വെറുതെ ഏതെങ്കിലും വിശേഷദിനത്തിൽ മാത്രം ചെടി നട്ട് അതിനെയങ്ങ് വിട്ടുകളയുന്നതിനു പകരം ഓരോ ചെടിയും ഓരോ കാലാവസ്ഥയിലും എങ്ങനെ പരിപാലിക്കണമെന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

‘‘ഈ സ്ഥലം വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ മുന്‍വശത്ത് നിന്നാല്‍ പിറകിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി കാണാമായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ അങ്ങനെയൊരു പുഴയുള്ളതു പോലുമറിയില്ല. കാരണം ഇവിടെ നട്ടുവളർത്തിയ ചെടികളും മരങ്ങളുമൊക്കെ വളർന്ന് വലുതായി കാടിനു സമാനമായി. അന്ന് ഇത് വാങ്ങുമ്പോള്‍ മുഴുവനും കല്ലുകളൊക്കെ നിറഞ്ഞ തരിശുനിലമായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊരു സ്ഥലത്തിനായി പണം മുടക്കിയ ഞാന്‍ വെറുതെ പൈസ കളയുന്നു എന്ന മട്ടിലായിരുന്നു എന്റെ അടുത്ത ആളുകളുടെയടക്കം ചര്‍ച്ചകള്‍. എന്നാല്‍,അന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ പയ്യെപ്പയ്യെ അവർക്ക് മാറ്റിപ്പറയേണ്ടിവന്നു.’’ സജികുമാർ പറയുന്നു.

കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ഇന്ന് സവേദയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നു. ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ഉള്ളി, തക്കാളി,ബീന്‍സ്, ബീറ്റ്റൂട്ട് തുടങ്ങി കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് വളര്‍ത്തുന്ന ധാരാളം വിളകൾ. ഇതിനൊപ്പം മണ്ണിരവളര്‍ത്തലുമുണ്ട്. പച്ചക്കറികൾക്കുപുറമേ പലതരം മാവുകള്‍, ആപ്പിള്‍, വാഴപ്പഴം, ചാമ്പയ്ക്ക, പപ്പായ,ഓറഞ്ച്,ചക്ക തുടങ്ങി നാനാജാതി ഫലവൃക്ഷങ്ങളുടെയും വിളനിലമാണ് സവേദ. കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള നേന്ത്രവാഴയുമുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി അയ്യായിരത്തോളം മരങ്ങൾ ഈ മൂന്നരയേക്കറിൽ സമൃദ്ധമായി വളരുന്നു.

‘‘ഈ സ്ഥലം മുന്നേ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ഇന്നിവിടെയെത്തുമ്പോൾ അദ്ഭുതപ്പെടുമെന്നുറപ്പാണ്. ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാനിതു തുടങ്ങിയത്. പ്രകൃതിയോടിണങ്ങിയ ‘സിംപ്ലി ലിവിങ്’ എന്ന ജീവിതശൈലി രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു എന്റെ ലക്ഷ്യവും സ്വപ്നവും. മരങ്ങളും ചെടികളുമില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ തീർത്തും ഇക്കോ–ഫ്രണ്ട്‌ലി കോട്ടേജുകൾ കൂടി പണിതു. അങ്ങനെ സവേദ ഫാമിന്റെ തണലിൽ സവേദ ഹോംസും തളിർത്തു. ഇപ്പോൾ അറുപതോളം നാടൻ പശുക്കളെയും ഇവിടെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. അവയുടെ പാലും മറ്റുമൊക്കെ ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കുതന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ’’സജികുമാർ പറയുന്നു.

∙ എഴുത്തും മുംബൈ ജീവിതവും

വെല്ലുവിളികളെ നേരിട്ട് മുംബൈയിൽ ജീവിതം പടുത്തുയർത്തിയ ധാരാളം മലയാളികളുടെ കഥകൾ നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്താവുന്ന, എന്നാൽ ഇതുവരെ ആരും പറയാത്ത ഒരു പ്രചോദനാത്മക കഥയാണ് സജി കുമാറിന്റെ ജീവിതം. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വൈക്കത്തിനടുത്തുള്ള വെച്ചൂരിലാണ് ജനനം. നാട്ടിൻപുറത്തുകാരനായ മറ്റേതൊരു കുട്ടിയെയും പോലെ അവൻ വളർന്നു. മിഡിൽ ക്ലാസ് കുടുംബത്തിലെ വെറും ശരാശരി ബാലൻ. പ്രീഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ജീവിതം വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമായി വിശ്വരൂപം പൂണ്ടുനിന്നപ്പോൾ സ്വപ്നങ്ങളുടെ നഗരമായ ബോംബെയിലേക്ക് വണ്ടി കയറി. തൊണ്ണൂറുകളുടെ പകുതിയിലായിരുന്നു അത്. വൻനഗരത്തിൽ കുറിയർ സർവീസ് ബോയ് ആയും മറ്റും പലപല ജോലികൾ ചെയ്തു. പിന്നീട് വിവിധ ഷിപ്പിങ് കമ്പനികളിൽ ജോലി നോക്കി.

പ്രവൃത്തിപരിചയവും കഠിനാധ്വാനവും മൂലധനമാക്കി പിന്നീട് സജികുമാർ സ്വന്തം സംരംഭങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തി. 2005ൽ ആരംഭിച്ച ‘അഫോർഡ് ഫ്രൈറ്റ് സർവീസ്’ അതിവേഗം വളർന്ന് ബോംബെയിലെ എണ്ണം പറ‍ഞ്ഞ കാർ​ഗോ എക്സ്പോർട്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നായി. കാര്യങ്ങൾ വളരെ വേ​ഗം പഠിച്ചെടുത്ത് ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു അയാളുടെ ശൈലി. സജികുമാറിന്റെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയും സ്ഥിരോത്സാഹവുമായിരുന്നു അഫോർഡിന്റെ വിജയത്തിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ.

ഉള്ളിൽ ചാരം മൂടിക്കിടന്ന എഴുത്തിനെ ഇതിനിടെയെപ്പോഴോ സജികുമാർ പൊടിതട്ടിയെടുത്തു. 2017 മുതൽ ബ്ലോഗുകൾ എഴുതിത്തുടങ്ങി. ഇതിനകം ഏതാണ്ട് 300ലധികം ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലിഷിലും മലയാളത്തിലുമായി അയ്യായിരത്തിലേറെ പുസ്തകങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ശേഖരവും സ്വന്തമായുണ്ട്. വായന അന്നുതൊട്ടേ ഹരമാണ്. ഏതു യാത്രയിലും പുസ്തകങ്ങൾ കൂടെക്കൊണ്ടുപോകും. മനസ്സിനിഷ്ടമുള്ളവ എവിടെക്കണ്ടാലും വാങ്ങും.

‘‘ഉള്ളിന്റെയുള്ളിലെ റിബലിനെ വെളിവാക്കുന്നതായിരുന്നു എന്റെ എഴുത്ത്. ഞാന്‍ ചിന്തിക്കുന്നതെന്താണോ, അതായിരുന്നു അവ. എന്റെ ചിന്തകള്‍ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാന്‍ മാത്രമായി തുടങ്ങിയ ബ്ലോഗെഴുത്ത് പിന്നീട് പുസ്തകമെഴുത്തിലേക്കു വളർന്നു. ആദ്യ പുസ്തകത്തിനു ഞാന്‍ പേരിട്ടത് ‘ബൈ ഹാര്‍ട്ട്’ എന്നാണ്. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. എന്റെ സ്വാഭാവികത വിട്ട് ഞാനൊരിക്കലും പെരുമാറാറില്ല. ജീവിതത്തില്‍ പുതിയ കാര്യങ്ങള്‍ അറിയുക. പഠിക്കുക. മുന്നോട്ടുപോവുക. ഒരു സ്ഥലത്തും കുരുങ്ങിക്കിടക്കാതിരിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് എല്ലായ്‌പ്പോഴും സ്വീകരിക്കുന്ന രീതികള്‍. ഞാനൊരാളോട് ഒരു ആത്മബന്ധം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കില്‍ അത് ഹൃദയം കൊണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊരു കണക്‌ഷന്‍ എനിക്ക് ഒരാളില്‍ കിട്ടുകയാണെങ്കില്‍ അത് അതിശക്തമായിരിക്കും. ’’സജികുമാർ പറയുന്നു.

പരിസ്ഥിതിചിന്തകളിലും നരവംശചിന്തകളിലും ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളും ബ്ലോ​ഗുകളും ഇതിനകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റ് ഹോഴ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘ഇക്കണോമിക് ഇല്യൂഷൻസ്’, ‘ബൈ ഹാർട്ട്’, നോഷൻ പ്രസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘കാമേഫ്ലാഷിങ് കൊറോണ’ എന്നിവ സജികുമാർ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളാണ്. ‘ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്: ദ് ഹാർഡ് ട്രൂത്ത്സ്’, ‘AI : ദ് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഹ്യുമാനിറ്റി’, ‘മൂവ് ഓൺ’, ‘ദ് സ്റ്റോറി ഓഫ് എ ടൈഗർ’ എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനിരിക്കുന്നു.

∙ ‘സിംപ്ലി ലിവിങ്’

അഫോർഡ് ഫ്രൈറ്റ് സർവീസ് വിജയമായതിനുശേഷം ‘സിംസാർ’ എന്ന ആയുർവേദ ആശുപത്രിയും അദ്ദേഹം മുംബൈയിൽ തുടങ്ങി. കുറേക്കാലം അതു വിജയകരമായി നടത്തി. അതിനൊപ്പമാണ് തന്റെ ആശയങ്ങളുടെയും ജീവിതശൈലിയുടെയും പരീക്ഷണ ഇടം എന്ന രീതിയിൽ സവേദ ഫാം തുടങ്ങുന്നത്. ഫാമിന്റെ പ്രധാന ഗേറ്റ് കടന്ന് അകത്തേക്കു കയറുമ്പോഴുള്ള നീണ്ട ഇടനാഴികളില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികളും ആശയങ്ങളും മരപ്പലകകളില്‍ എഴുതി തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നതു കാണാം. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവിതചിന്തകള്‍. വേറിട്ട ആശയങ്ങള്‍. ആ ഉദ്ധരണികളിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ വായിക്കാം; Live simple, instead of big, so you do not need to change often.

സജികുമാർ

ജീവിതത്തെ ‘സിംപ്ലി ലിവിങ്’ എന്ന വീക്ഷണകോണിലൂടെ കാണാനാണ് സജികുമാറിനിഷ്ടം. ആധുനിക സമൂഹം നോര്‍മല്‍ എന്നു പറഞ്ഞ് പ്രകൃതിനിയമങ്ങളെ തകിടം മറിക്കുന്നതും യാതൊരു ദർശനവും കൂടാതെ കോൺക്രീറ്റ് സൗധങ്ങള്‍ പടുത്തുയര്‍ത്തുന്നതും വികസനത്തിന്റെ പേരില്‍ ജീവജാലങ്ങളെ അകാരണമായി കൊന്നൊടുക്കുന്നതിന്റെ നിരർഥകതയുമെല്ലാം അദ്ദേഹം തന്റെ എഴുത്തിലൂടെ വരച്ചിടുന്നു. ഇതിനെതിരെയുള്ള ഒരു ബദല്‍ജീവിതമാണ് സവേദ ഫാംസിൽ നമുക്ക് കാണാനാവുക. പ്രകൃതിയെ കൂടുതല്‍ അടുത്തറിയുക. അതിനെ കേവലം വിഭവം എന്നതിലപ്പുറം ഒരു സുപ്പീരിയര്‍ ഫോഴ്‌സായി കാണുക. അതിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ചുവടുവയ്പ്പാണ് ‘സവേദ ഫാംസ് ആൻഡ് കോട്ടേജസ്’ എന്ന മുംബൈയിലെ മനോഹരമായ പച്ചത്തുരുത്ത്.

‘‘പ്രകൃതിയോടുള്ള എന്റെ ഇഷ്ടം തുടങ്ങുന്നത് എന്റെ ഉള്ളില്‍നിന്നു തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് വർഷമായി എല്ലാ ബിസിനസും മാറ്റിനിര്‍ത്തി ഞാന്‍ എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാല്‍,എനിക്ക് സംതൃപ്തി തോന്നുന്നത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് മറുപടി. അഫോർ‍ഡ് ഫ്രൈറ്റ് സർവീസ് തുടങ്ങി ആറേഴു വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ തന്നെ പണത്തിന്റെ മൂല്യം ഞാന്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. പൈസ കൂടുതല്‍ കുന്നുകൂടുമ്പോള്‍ പിന്നെ അനാവശ്യചിന്തകളാണ്. സമ്പത്തു കൊണ്ട് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന പല സല്യൂട്ടുകളും ഞാന്‍ കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതിനു ശേഷമാണ് ഇതുപോലൊരു ജീവിതശൈലിയിലേക്കെത്തിയത്. ഇപ്പോള്‍ ഞാന്‍ സവേദയില്‍ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയും എന്റെ സംതൃപ്തി കൂടിയുണ്ട്. പ്രകൃതിയെ അതുപോലെ നിലനിര്‍ത്തുക. പ്രകൃതി നമ്മള്‍ കൂടിയാണെന്നുള്ള സത്യം തിരിച്ചറിയുക. അംഗീകരിക്കുക. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാാല്‍ നമുക്ക് നിലനിൽപുണ്ടാവും. ’’

സവേദയുടെ നടവഴിയിൽ നിന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ മനസ്സ് തുറക്കുമ്പോൾ അത് വരുംകാലത്തേക്കുള്ള പ്രവചനാത്മകമായ ചിന്തകൾ കൂടിയാണ്.