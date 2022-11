കാറ്റിന്റെ വേഗം കുറഞ്ഞു, വായു ‘ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ’; അന്തരീക്ഷമലിനീകരണത്തിൽ ശ്വാസംമുട്ടി ഡൽഹി

Grab Image from video shared on Twitter by