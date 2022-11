കടുത്ത ചൂടും അധിക സമ്മർദവും, പാപ്പാനെ കുത്തിക്കൊന്ന് ആന

പാപ്പാനെ കുത്തിയ ശേഷം രണ്ടായി വലിച്ചുകീറി ആന. വടക്കൻ തായ്‌ലൻഡിലെ ഫാങ്നാ പ്രവിശ്യയിലാണ് ദാരുണമായ സംഭവം. റബർ തോട്ടത്തിൽ തടിപിടിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന ആനയാണ് കടുത്ത ചൂടും ജോലി ഭാരവും താങ്ങാനാകാതെ ഇടഞ്ഞതും പാപ്പാനെ കുത്തിക്കൊന്നതും. പോംപാം എന്ന കൊമ്പനാനയാണ് 32 കാരനായ സുപാചായ് വോങ്ഫേഡ് എന്ന പാപ്പാനെ കൊന്നത്. നിരവധി തവണ കൊമ്പുകൊണ്ട് പാപ്പാനെ കുത്തിയ ശേഷം രണ്ടായി വലിച്ചുകീറുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

രാവിലെയാണ് തടിയെടുപ്പിക്കാനായി ആനയെ റബർത്തോട്ടത്തിലെത്തിച്ചത്. ഉച്ചയോടെ ചൂട് അധികരിച്ചു. ഇതോടെയാണ് 20 വയസ്സു പ്രായമുള്ള ആനയിടഞ്ഞത്. സംഭത്തെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞ് അധികൃതരെത്തുമ്പോൾ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചുകിടക്കുന്ന വോങ്ഫേഡിനെയാണ് കണ്ടത്. ആന സമീപത്തു നിന്ന് മാറാത്തതിനാൽ അതിനരികിലേക്ക് പോകാൻ ആർക്കും ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മയക്കുവെടിവച്ച് ആനയെ അവിടെ നിന്ന് നീക്കിയ ശേഷമാണ് സുപാചായ് വോങ്ഫേഡിന്റെ ശരീരം അവിടെ നിന്നും മാറ്റിയത്. അമിത ജോലിയും കൊടും ചൂടും സമ്മർദവുമാണ് ആന ഇടയാൻ കാരണമെന്ന് പൊലീസ് വിശദീകരിച്ചു.

English Summary: Elephant In Thailand Rips Handler In Half After "Going Crazy" In Extreme Heat, Says Police