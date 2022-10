പതിവായി ഭക്ഷണം നൽകിയിരുന്നയാൾ മരിച്ചു; വിളിച്ചുണർത്താൻ ശ്രമിച്ച് കുരങ്ങൻ, നൊമ്പരക്കാഴ്ച

എന്നും ഭക്ഷണം നൽകിയിരു‌ന്നയാൾ മരിച്ചപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തിയ കുരങ്ങൻ, അയാളുടെ മൃതദേഹത്തിൽ തട്ടി വിളിച്ചുണർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധനേടുന്നത്. മൃതദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തും കൈയിലു പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ദൃശ്യത്തിൽ കാണാം. മരിച്ചയാളുടെ മൃതദേഹം െപാതുദർശനത്തിന് വച്ചപ്പോഴാണ് കുരങ്ങും അവിടേക്കെത്തിയത്. കുരങ്ങന് മരിച്ച വ്യക്തി എന്നും ഭക്ഷണം നൽകിയിരുന്നു. പതിവ് പോലെ ഭക്ഷണം തേടിയെത്തിയപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ കുരങ്ങൻ ആൾക്കൂട്ടം കണ്ടത്. ശ്രീലങ്കയിലെ ബാട്ടിക്കലോവയിലാണ് നിന്നുള്ളതാണ് ഈ ദൃശ്യം.

56 കാരനായ പീതാംബരം രാജൻ എന്നയാളാണ് മരിച്ചത്. മൃതദേഹം വീടിനുള്ളിൽ പൊതുദർ‍ശനത്തിനു വച്ചപ്പോഴാണ് ഗ്രേ ലംഗൂർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുരങ്ങൻ അരികിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയത്. മൃദദേഹത്തിനു സമീപം ചാടിക്കയറിയിരുന്ന കുരങ്ങൻ ആദ്യം പീതാംബരത്തിന്റെ മുഖത്ത് കൈവച്ച് ശ്വാസമെടുക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് നോക്കി. പിന്നീട് മുഖത്ത് തലോടിയും മറ്റും വിളിച്ചുണർത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ഒരുപാടുകാലമായി പീതാംബരം ഈ കുരങ്ങന് പതിവായി ആഹാരം നൽകിയിരുന്നതായി വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. കുരങ്ങന് പീതാംബരനുമായി ഏറെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. പീതാംബരന്റെ വേർപാടിൽ വേദനിക്കുന്ന കുരങ്ങൻ ഏറെ നേരം മൃതദേഹത്തിനരികെയിരുന്നു. ഈ മിണ്ടാപ്രാണിയുടെ ചെയ്തികൾ അവിടെ കൂടി നിന്നവരെയും കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി.

English Summary: Gray Langur refuses to accept feeder’s death in Sri Lanka, tries to wake him up