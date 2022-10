അന്യന്റെ കൂട്ടിൽ കുയിൽ കുഞ്ഞിന്റെ കൊടും ക്രൂരത; പക കൂട്ടിലെ മുട്ടകളോട്–വിഡിയോ

കാക്കക്കൂട്ടിൽ മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്ന കുയിലിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പണ്ടുമുതലേ കേൾക്കുന്നതാണ്. മറ്റു പക്ഷികളുടെ കൂട്ടിൽ മുട്ടയിടുന്ന കുയിലിന്റെ ശീലം പല പക്ഷി നിരീക്ഷകരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. കുയിലുകൾ സ്വന്തമായി കൂടുണ്ടാക്കി മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താറില്ല. അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്ത് എത്ര ചെറിയ പക്ഷിയുടെ കൂടു ലഭിച്ചാലും കുയിൽ അതിൽ മുട്ടയിടും. മുട്ടയിട്ട ശേഷം അതു വിരിഞ്ഞോ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും തള്ളക്കുയിൽ അന്വേഷിക്കാറുമില്ല. കുയിലിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുന്നതും വലുതാകുന്നതുമെല്ലാം മറ്റു പക്ഷികളുടെ കൂടെയായിരിക്കും.അവ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെപോലെ കുയിലിന്റെ കുഞ്ഞിനെ പോറ്റിവളർത്തുകയും ചെയ്യും.

മറ്റു പക്ഷിക്കൂടുകളിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി മുട്ടയിടുക മാത്രമല്ല കുയിലുകൾ ചെയ്യുക. തരം കിട്ടിയാൽ കൂട്ടത്തിൽ ആ പക്ഷികളുടെ കൂട്ടിലുള്ള മുട്ടകൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. കുയിലിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിൽ പിന്നിലല്ല. കൂട്ടിൽ വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്നത് ആദ്യം കുയിലിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ ബാക്കി വിരിയാനുള്ള മുട്ടകളുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ല. ആ മുട്ടകളും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അിവിദഗ്ധമായി നശിപ്പിക്കും. അത്തരമൊരു ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്.

വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ തൂവലുപോലുമില്ലാത്ത കുയിലിന്റെ കുഞ്ഞ് കൂട്ടിലുള്ള ബാക്കി മുട്ടകൾ താഴേക്കെറിഞ്ഞു കളയുന്ന ദൃശ്യമാണിത്. കാലും കഴുത്തുമൊന്നും ഉറയ്ക്കാത്ത കുഞ്ഞ് മുട്ട താങ്ങിയെടുത്തു കൂടിനുവെളിയിലേക്ക് കളയുന്നത് ദൃശ്യത്തിൽ കാണാം. മൂന്ന് മുട്ടകളാണ് ആ കൂട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. മൂന്ന് മുട്ടകളും താങ്ങിയെടുത്ത് ശ്രമകരമായി അവ പുറത്തേക്ക് കളയുകയായിരുന്നു ഈ പക്ഷിക്കുഞ്ഞ്.. വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതിവിദഗ്ധമായി ഇല്ലാതാക്കുന്ന കുയിലിന്റെ കുഞ്ഞ് നിസ്സാരക്കാരനല്ല. ഐഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പ്രവീൺ അംഗുസാമിയാണ് ഈ ദൃശ്യം ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്.

Eglish Summary: The terrible truth about the cuckoo, and the ‘monstrous outrages’ it perpetrates on its foster parents and siblings