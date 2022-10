തമിഴ്‌നാട്ടിലെ 32 ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അടുത്ത രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കനത്ത മഴയുണ്ടാകുമെന്നും ചെന്നൈ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. തെക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദം രൂപം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. 24ന് ഇത് തീവ്ര ന്യൂനമർദമായി ശക്തിപ്പെടുകയും പിന്നീട് വടക്കോട്ട് നീങ്ങുകയും മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള കിഴക്കൻ ഉൾക്കടലിലും ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുകയും ചെയ്യുമെന്നാണു മുന്നറിയിപ്പ്. ചെന്നൈയിൽ അടുത്ത 48 മണിക്കൂർ ആകാശം പൊതുവേ മേഘാവൃതമായിരിക്കും. നഗരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഇടിയും മിന്നലും ഉള്ള നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴ പെയ്യാം. കൂടിയ താപനില 33-34 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കുറഞ്ഞ താപനില 25-26 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ആയിരിക്കും.

Thirupuvanam Byepass near silaiman 🌧️ pic.twitter.com/pgpVQe7Wls — Madurai ~weather ~ development⛈️🌧️☔🤝 (@mani9726) October 21, 2022

മഴയിലും വെള്ളക്കെട്ടിലും വലഞ്ഞ് ബെംഗളൂരു

ബെംഗളൂരുകനത്ത മഴയിൽ പ്രധാന റോഡുകളിലും പാർപ്പിട മേഖലകളിലും വെള്ളം കയറിയതോടെ ബെംഗളൂരുവിലെ ജനജീവിതം ദുരിതത്തിലായി. അടിപ്പാതകളിൽ വെള്ളം കയറിയതോടെ പലയിടത്തും ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു. മെട്രോ പാതയോട് ചേർന്നുള്ള മതിൽ തകർന്നു വീണു സമീപത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന 7 വാഹനങ്ങൾ തകർന്നു. പൈപ്പിന് കുഴിയെടുക്കുന്നതിനിടെ മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണു 2 തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു.

English Summary: Chennai likely to get heavy rainfall over next two days