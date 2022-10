ഉഗ്രവിഷമുള്ള പാമ്പിനെ ഓമനിച്ച് 11കാരി; കടിയേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്

പാമ്പുകളെ കണ്ടാൽ അത് ഏതിനത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് അധികവും. എന്നാൽ പാമ്പുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് ശീലമില്ലെങ്കിൽ പോലും അവയോട് ഭയമില്ലാത്ത അപൂർവം ചിലരുമുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു 11 വയസ്സുകാരി പാമ്പിനെ കൈയിലെടുത്ത് ഓമനിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും പുറത്തുവരുന്നത്. വലുപ്പത്തിൽ ചെറുതാണെങ്കിലും ഉഗ്രവിഷമുള്ള പാമ്പിനെയാണ് പെൺകുട്ടി കാര്യമറിയാതെ കൈയിലെടുത്ത് ഓമനിച്ചത്.

പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുപങ്കുവച്ച വിഡിയോ പാമ്പുകളെ പിടിക്കുന്ന സ്റ്റെവി ദ സ്നേക് ക്യാച്ചർ എന്ന സ്ഥാപനമാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. തുറസ്സായ പ്രദേശത്ത് നടക്കുന്നതിനിടെ മുന്നിൽ കണ്ട ചെറിയ പാമ്പിനെ പെൺകുട്ടി കൈയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. കൈപ്പത്തിയിൽ കൊള്ളാവുന്ന വലുപ്പമുള്ള പാമ്പ് പെൺകുട്ടിയുടെ വിരലിലൂടെ ഇഴഞ്ഞ് നീങ്ങുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. തെല്ലും ഭയമില്ലാതെ പാമ്പുമായി മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്ന പെൺകുട്ടി അത് ഗാർട്ടർ സ്നേക്കാണെന്ന് പറയുന്നുമുണ്ട്. വലുപ്പം കുറഞ്ഞ നിരുപദ്രവകാരികളായ പാമ്പുകളാണ് ഗാർട്ടർ പാമ്പുകൾ . ഈ അറിവുവച്ചാണ് പെൺകുട്ടി പാമ്പിനെ കൈയിലെടുത്തത്.

എന്നാൽ വിഡിയോ കണ്ട പാമ്പ് പിടുത്ത വിദഗ്ധർ അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഭയന്നു. കാരണം ഉഗ്രവിഷമുള്ള ഈസ്റ്റേൺ ബ്രൗൺവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പാമ്പിനെയാണ് പെൺകുട്ടി ഗാർട്ടർ സ്നേക്ക് എന്നു കരുതി ഓമനിച്ചത്. കടിയേറ്റാൽ മരണസംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണെന്നിരിക്കെ ഭാഗ്യംകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പെൺകുട്ടിക്ക് അപകടം സംഭവിക്കാതിരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പാമ്പുകടിയേറ്റുള്ള മരണങ്ങളിൽ ഏറിയ പങ്കും ഈസ്റ്റേൺ ബ്രൗൺ സ്നേക്കിന്റെ കടിയേറ്റതു മൂലമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ നിരുപദ്രവകാരികളായ ഗാർട്ടർ ഇനത്തോടുള്ള ഇവയുടെ രൂപസാദൃശ്യം മൂലം പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് ഈ പാമ്പിനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാറില്ല. ഇതുതന്നെയാണ് വിഡിയോയിലുള്ള പെൺകുട്ടിക്കും സംഭവിച്ചത്. ജീവന് ഭീഷണി ഉണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങളിലാണ് ഈസ്റ്റേൺ ബ്രൗൺ പാമ്പുകൾ അക്രമാസക്തരാവുന്നത്. പെൺകുട്ടി പാമ്പിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഞെരിക്കുകയോ വാലിൽ തൂക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യാഞ്ഞത് മൂലമാവാം അത് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കാഞ്ഞതെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. വിഡിയോയിലുള്ള പാമ്പ് താരതമ്യേന പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒന്നാണ്. ഇതുമൂലം അതിന്റെ വിഷത്തിന്റെ പ്രോട്ടീൻ ഘടനയും പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയവയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതിന്റെ കടിയേറ്റാൽ നിലവിലുള്ള പ്രതിവിഷം ഫലിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും ആശങ്കയുണ്ട്.

ഉരഗ വർഗങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഏറെയുണ്ടെന്നിരിക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് അവയെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ അവബോധം നൽകേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് വിഡിയോ വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് ഹെർപ്പറ്റോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ ഡാമിയൻ മൈക്കിൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എത്ര ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായ പരിശീലനം നേടാത്തവർ പാമ്പുകളെ കണ്ടാൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് അദ്ദേഹം നൽകുന്നത്.

