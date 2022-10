അങ്ങനെയങ്ങു പോയാലോ? വാഹനം തടഞ്ഞ് കാട്ടാനകളുടെ കരിമ്പ് മോഷണം– വിഡിയോ

വനത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കണം. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വന്യമൃഗങ്ങൾ ഇവിടേക്കെത്താം. മിക്കവാറും വാഹനങ്ങളും വന്യമൃഗങ്ങളെ റോഡിൽ കണ്ടാൽ വാഹനം നിർത്തിയിടുകയാണ് പതിവ്. ഇത്തരത്തിൽ നിർത്തിയിട്ട ചരക്കുവാഹനത്തിൽ നിന്ന് കരിമ്പ് മോഷ്ടിക്കുന്ന കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്. കരിമ്പു നിറച്ചു വന്ന വാഹനത്തിൽ നിന്നും അവ തുമ്പിക്കൈകൊണ്ട് വലിച്ചെടുത്താണ് ആനകൾ ഭക്ഷിച്ചത്.

Tax deduction at source !! pic.twitter.com/h6OO8xsjc9 — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) October 20, 2022

ഐഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പർവീൺ കസ്വാനാണ് ഈ ദൃശ്യം ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. കരിമ്പ് കണ്ടാൽ ആനകൾ വെറുതെവിടാറില്ല. അതിപ്പോൾ കരിമ്പ് എവിടെയായാലും എങ്ങനെയെങ്കിലും അവ അത് അകത്താക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അത്തരത്തിൽ ഒരു അമ്മയാനയും കുഞ്ഞും ചേർന്ന് കരിമ്പ് നിറച്ച ട്രക്കിൽ നിന്നും മോഷണം നടത്തുന്നതിന്റെ ദൃശ്യവും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധനേടിയിരുന്നു . കർണാടക തമിഴ്നാട് അതിർത്തി പ്രദേശത്തെ വനമേഖലയിൽ നിന്നും പകർത്തിയ ദൃശ്യമായിരുന്നു അത്.

നിറയെ കരിമ്പുമായി വഴിയരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ട്രക്കിനരികിലെത്തിയ അമ്മയാനയും തുമ്പിക്കൈ പരമാവധി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് കരിമ്പുകൾ വലിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. കെട്ടിവച്ചിരിക്കുന്ന കരിമ്പുകൾ എടുക്കാൻ അല്പം പാടുപെട്ടെങ്കിലും പിന്തിരിയാൻ അമ്മയാന ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. ഓരോന്നായി വലിച്ചെടുത്ത് താഴെയിട്ട കരിമ്പുകൾ കുട്ടിയാനയും അകത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ചു

ആകാവുന്നത്രയും കരിമ്പ് വലിച്ച് റോഡിലിട്ട ശേഷം രണ്ട് ആനകളും ചേർന്ന് അത് കഴിച്ചു തീർക്കുകയായിരുന്നു. ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾ മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള വിഡിയോ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അന്ന് കണ്ടത്. കൊതി സഹിക്കാനാവാതെ അമ്മയാനയും കുട്ടിയാനയും അത് തട്ടിയെടുക്കുന്ന ദൃശ്യം മനം നിറയ്ക്കുന്നുവെന്നാണ് പലരുടെയും പ്രതികരണം. കുട്ടിയാനയ്ക്ക് വിശന്നപ്പോൾ മറ്റൊന്നും നോക്കാതെ അമ്മയാന കരിമ്പ് മോഷണത്തിന് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടതാവുമെന്നും ചിലർ കുറിച്ചിരുന്നു. എന്തായാലും സമാനമായ സംഭവമാണ് ഇവിടെയും നടന്നത്. കസ്വാൻ പങ്കുവച്ച വിഡിയോയും നിരവധിയാളുകൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു.

